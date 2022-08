Gobernador Mundaca anunció que se harán parte de querellas por performance en Valparaíso

El gobernador de la región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, indicó que se harán parte de querellas por performance en el acto de Apruebo Transformar y emplazó al alcalde Jorge Sharp a asumir su responsabilidad.

Mundaca calificó lo ocurrido en plaza Victoria como una acción de "mancillar valores patrios como la bandera", así lo señaló en una entrevista con Bío Bío.

“No tengo ningún ambages en señalar mi condena más absoluta a esto que ocurrió. Hay que asumir la responsabilidad (…) las autoridades comunales no pueden soslayar esa responsabilidad”, recalcó aludiendo a Sharp.

Además, confirmó que se harán parte de las querellas que presente la Delegación Presidencial en contra de quienes resulten responsables, por “mancillar los valores patrios y por agraviar la presencia de niños y niñas que se encontraban ahí presentes”, destacó.

Asimismo, fue enfático en señalar que lo sucedido "no es por lo que se ha luchado, no es el país que queremos construir", y que las autoridades tienen que "tener la capacidad suficiente para poder asumir la responsabilidad y no desligar las responsabilidades en otros”, insistió.