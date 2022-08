Día Internacional del Detenido Desaparecido: Presidente Boric se reunió con familiares de las víctimas 

El Presidente Gabriel Boric se reunió este martes con familiares de detenidos desaparecidos, esto bajo el contexto del Día Internacional de la Detenida y el Detenido Desaparecido.

El encuentro se llevo a cabo en las dependencias del Ministerio de Justicia, duró cerca de media hora y el mandatario se fue sin dar declaraciones.

Mientras que los familiares fueron al edificio de los Tribunales de Justicia, donde presentaron 17 querellas en casos de víctimas de la dictadura militar de Augusto Pinochet, las cuales hasta la fecha no han tenido acciones judiciales.



Vídeo vía Twitter @GabrielBoric

Según cifras oficiales, durante la dictadura unos 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos, mientras otros 33.000 fueron torturados y encarcelados por causas políticas.

En la entrega de querellas, participaron la ministra de Justicia, Marcela Ríos, y la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, entre otras autoridades.

Ríos, explicó que se presentaron "17 querellas a nivel nacional, algunas en Santiago y otras simultáneamente en Concepción y Valparaíso. Vamos a presentar, de aquí a fin de año, un total de 60 querellas por más de 355 víctimas detenidas desaparecidas y ejecutados políticos por las que nadie había presentado una querella hasta hoy día".

En esta misma instancia, Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, indicó que "este día es un sabor más cálido, más digno, cuando vemos que a través de un Gobierno se hace estas querellas. Nos damos cuenta que no estamos sola. Es un Gobierno que tiene un compromiso con la verdad, con la justicia y con la reparación integral".

Asimismo, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Gaby Rivera, destacó que "si bien es cierto hoy día es un día conmemorable, porque no olvidamos y no vamos a olvidar nunca a nuestros detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, hoy día tenemos la voluntad política del Gobierno, que no la habíamos tenido en ningún otro Gobierno: el buscar".

En el #DíaDetenidoDesaparecido, nadie está olvidado 🌹 Durante la dictadura cívico militar, 1.469 personas fueron detenidas y desaparecidas. Nuestro compromiso está con la verdad y la justicia para que la búsqueda continúe y #NuncaMás nuestro país sufra hechos como estos. pic.twitter.com/wZtv5gdvEg — Presidencia de Chile (@Presidencia_cl) August 30, 2022





Además, enfatizó que "tenemos la obligación como Estado y no solamente como los familiares de seguir buscando".

Por otra parte, desde el equipo de comunicaciones del mandatario, informaron que se reunió con otros familiares de detenidos desaparecidos. y que irá a la casa de una de estas familias en El Bosque, una actividad que será de carácter privado.



Vídeo vía Twitter @Presidencia_cl