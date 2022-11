Alcalde de Ovalle es destituido por "faltas a la probidad y notable abandono de deberes"

El alcalde de Ovalle, Claudio Rentería (Ind) fue destituido de sus funciones luego de que el Tribunal Electoral Regional (TER) determinara que vulneró normas sobre probidad administrativa y hubo un notable abandono deberes correspondientes a su cargo.

La sentencia del tribunal acogió cuatro de los siete cargos que fueron presentados, estableciendo que el exedil incurrió en la causal c) del artículo 60 de la Ley 18.695, lo que es "una contravención grave de las normas sobre probidad administrativa y por notable abandono de sus deberes".

A la remoción de su puesto, se le agrega una inhabilitación para el ejercicio de cualquier cargo público por cinco años. Rentería aún cuenta con la instancia para apelar a la sentencia, lo que debe hacer en calidad de suspendido de su cargo.

Respecto a la sentencia, el exalcalde indicó que no se le habían informado las medidas de manera personal y que se enteró por los medio de comunicación según consignó El Ovallino.

"No obstante, en caso de ser cierta, es importante dejar en claro que en ella se me absuelven de los cargos graves que decían relación con la supuesta malversación de fondos, quedando sólo en imputaciones de orden administrativas. Solicitaré a mi abogado que me informe y ejerza los correspondientes recursos a los que tengo derecho como cualquier ciudadano", agregó Rentería.

Sobre la sentencia, la exdiputada Nataly Castillo enfatizó la importancia de los concejales que "se atrevieron a denunciar ", añadiendo que "existen responsabilidades políticas importantes del sector que representa Rentería", indicó a Radio ADN.

La demanda fue presentada en abril de 2019 por los concejales Jonathan Acuña, Héctor Maluenda, Carlos Ramos y Armando Mundaca, del anterior período de alcaldía.







Si bien el exedil llevaba como independiente liderando el municipio de Ovalle desde 2012, durante las últimas elecciones presidenciales dio su apoyo al candidato de la ultraderecha, José Antonio Kast.