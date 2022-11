Oficialismo anuncia acuerdo con la DC por presidencia de la Cámara, pero jefe de bancada falangista lo desmiente

A un virtual acuerdo administrativo por la presidencia de la Cámara de Diputados habrían llegado los representantes de las diferentes bancadas que integran las dos coaliciones oficialistas, según confirmaron varios asistentes al encuentro destinado a explorar diversas fórmulas orientadas a retener la conducción de la Cámara Baja, lo que quedó en serio entredicho luego de que la diputaba comunista Karol Cariola optara por desistir en su aspiración al cargo tras las presiones ejercidas por la oposición en alianza con la Democracia Cristiana.

Y es precisamente con el apoyo de la DC que el oficialismo lograría retener el control de la Cámara de Diputados, según reconoció el diputado socialista Marcos Ilabaca, situación que le impediría a la derecha acceder a la presidencia de la corporación en virtud de un acuerdo que, no obstante, incluiría también a la Falange. “Efectivamente la DC está dentro del acuerdo, ellos han señalado en todos los tonos que van a ser parte”, declaró Ilabaca a Emol.

“Ellos tenían una crítica política respecto al tema de Sergio Micco, pero resuelto ese tema, ellos van a mantener la palabra empeñada y van a cumplir con el acuerdo. Entonces, tenemos los votos suficientes como para poder generar una buena correlación de fuerzas que nos dé la presidencia de la Cámara el lunes”, agregó, destacando la imposibilidad de llegar a un acuerdo con el Partido de la Gente ya que “han manifestado una posición ambigua, negocia con la derecha, con nosotros, entonces no es un actor confiable”, aseveró.

Se estima que el oficialismo se podría hacer del control de la Cámara Baja con un holgura bastante menor a que consiguió cuando el diputado PPD Raúl Soto fue elegido presidente de la misma en marzo pasado. “Lo que sale en algunos medios de comunicación de que la derecha ya había cerrado con la DC, el Partido de la Gente y el Partido Radical es falso”, señaló al medio Cristián Tapia, quien encabeza la bancada PPD. “La DC está con nosotros y Alberto Undurraga ha participado en las reuniones y creemos que tenemos los votos", subrayó, advirtiendo que lo de Chile Vamos es solo una estrategia”, puntualizó Tapia.

No obstante el optimismo que reinaba en el oficialismo, el líder de la bancada DC Eric Aedo desmintió la existencia de un acuerdo que permita contar con los 78 votos necesarios en la elección a llevarse a cabo este lunes en el Congreso. “No, eso no es así, lo desmiento tajantemente, eso es irreal. De hecho, la bancada nos vamos a juntar hoy a las 21 horas para conversar, así que no es real. Es una decisión que vamos a tomar recién hoy a las nueve de la noche y no hemos tomado una decisión”, señaló Aedo.

“Todo este proceso de búsqueda de gobernanza de la Cámara está aún en proceso, no hay nada definitivo ni a firme. Esa es la situación hoy, está en plena construcción y es una noticia en desarrollo, en ese sentido, no descartaría un acuerdo más amplio entre la DC, el oficialismo y Chile Vamos”, añadió.