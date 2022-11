Carlos Maldonado: "Ojalá todos los que estuvieron por el Apruebo sinceramente quieran la continuidad del proceso"

El 9 de septiembre de 2022 el exministro de Justicia Carlos Maldonado renunció a 35 años de militancia del Partido Radical. Sin embargo, su distancia de la política solo duró algunos meses. Tras la creación de la nueva colectividad política Demócratas, asumió como secretario general de la nueva formación creada por Ximena Rincón, Matías Walker y otros exmilitantes DC, PPD y PR.

"Nacimos inmediatamente actuando en política porque somos personas que tenemos una trayectoria política muy activa todo este tiempo. No somos personas que estemos ahora acercándonos a la política y que vayamos a it viendo gradualmente cómo influir en el curso de los acontecimientos, sino que estamos a pleno galope y seguiremos galopando", expresó en una entrevista con El Mercurio.

El ahora secretario general de Demócratas descartó que al momento de renunciar al Partido Radical, Ximena Rincón tenía la intención de formar un nuevo partido político

"Cuando tomé la decisión de renunciar al Partido Radical, entendía que mi vocación política tenía que canalizarse a través de algún otro instrumento en el futuro. No tenía una decisión tomada ni existía esta idea formalmente de crear Demócratas, pero entendía que si quería tener alguna influencia en la marcha del país, tenía que ser a través de un partido político", sostuvo.

No obstante, dijo desde que la campaña del plebiscito del 4 de septiembre ya existían conversaciones informales entre la centroizquierda de formar un partido político.

"En esas conversaciones se mencionaba de manera informal, a veces incluso como broma, que quizás algún día vamos a estar todos en un mismo partido porque entre otras cosas decíamos que nos iban a expulsar de nuestros partidos, cosa que ha andado bastante cerca de ocurrir, ahora vimos que suspendieron a Fuad Chahín de la Democracia Cristiana, por ejemplo. Los partidos que institucionalmente estuvieron por el Apruebo no tuvieron ninguna autocrítica después del resultado del 4 de septiembre", sostuvo.

El rol de la centroizquierda

En relación a la labor de la Concertación en los últimos años, Carlos Maldonado mencionó que "de alguna manera, la centroizquierda tradicional, que tuvo un tan brillante liderazgo del país durante los primeros 20 años después de la dictadura, cuando perdió el poder el 2010 y lo volvió a perder el 2017, no supo leer bien el porqué".

"Sí, había malestar por la marcha del país, algunos temas pendientes, pero hubo una parte importante de los partidos de centroizquierda que pensaron que les había faltado ser más izquierdistas y, de alguna manera, se empezaron a mimetizar con las propuestas que estaban más hacia la izquierda, como del Frente Amplio", agregó.

En ese sentido afirmó que "es muy probable que haya en el futuro un pacto electoral de centro, centroizquierda".

"También espero que en algún momento podamos llegar a encontrarnos con el Socialismo Democrático, y por qué no con la Democracia Cristiana. Ellos también se dan cuenta de que Chile necesita un gobierno que concite mayoría y uno de los propósitos como partido es devolverle al país un gobierno de mayoría, porque últimamente hemos tenido gobiernos de minoría, y eso es muy frustrante tanto para el país como para los mismos gobiernos", declaró.

Además, señalo que "es imprescindible, de verdad, para que Chile no siga alejándose del camino del desarrollo que traía, que elijamos un buen gobierno el 2025 y que sea de mayoría".

Proceso constituyente

En relación al proceso constituyente, comentó que defiende un órgano cien por ciento electo. "Sigo optimista. Creo que habrá un acuerdo para la continuidad del proceso constituyente sobre la base de un órgano cien por ciento electo, pero, por lógica de sentido común, tiene que estar compuesto por un número más acotado, con reglas electorales correctas y no especiales, y en un plazo menor", manifestó.

"Ojalá todos los que estuvieron por el Apruebo sinceramente quieran la continuidad del proceso porque puede ser que parte de las fuerzas que estuvieron por aquella opción se sientan desmotivadas porque les gustó mucho el primer texto y saben que en una segunda etapa el texto será distinto. Quiero creer que siguen también comprometidos", opinó Maldonado.







En ese sentido, expresó que "Boric renunció a su rol presidencial" y "le dejó el tema al Congreso".

"Técnicamente, para aprobar el acuerdo se requieren 4/7, por lo que no es necesario que tengan que ponerse de acuerdo todos, es lo ideal, pero en el acuerdo del 15 de noviembre, que abrió todo este proceso, no lo firmaron parte del Frente Amplio ni el Partido Comunista, y el PC ni siquiera votó en el Parlamento a favor de la reforma constitucional. Para la continuidad del proceso constituyente no es imprescindible que el acuerdo sea unánime, sino que se pongan de acuerdo fuerzas políticas que tengan 4/7 en el Congreso", sostuvo.

Amarillos por Chile

En relación a la similitud ideológica con Amarillos por Chile, el secretario general de Demócratas, sostuvo que tiene amistades en ese grupo y que "esperamos que puedan constituirse pronto y que sean un actor relevante en la política nacional".

"Jugaron un rol muy importante previo al plebiscito, muy valioso. Pero Demócratas es un partido en formación con un fuerte componente político, con voluntad de incidir directamente en el curso de los acontecimientos, como lo han venido haciendo nuestros dos parlamentarios, que esperamos incrementar pronto", recalcó.