Presidente Boric y reforma previsional: "La gente está cansada de que los fondos bajen y las AFP sigan ganando plata"

El Presidente Gabriel Boric abordó las críticas de la Asociación de AFP contra la reforma previsional, que pretende terminar con esas entidades. El jefe de Estado apuntó que las AFP "están más preocupados de sus negocios" y que "la gente está cansada de que los fondos bajen".

“Era bien interesante su alegato, lo único que no decían es que las pensiones debían de subir. Están más preocupados de sus negocios que de las pensiones de la gente y eso me parece que es preocupante”, dijo el Mandatario en conversación con el matinal de TVN.

También te puede interesar:

“Hoy en día tenemos en Chile un sistema extremo, que no existe en casi ninguna parte del mundo, donde cada uno se rasca con sus propias uñas. En donde yo me imagino que todos estamos de acuerdo en que no está entregando pensiones dignas”, prosiguió el jefe de Estado.

“La Asociación de las AFP (dijeron que las mujeres) tienen lagunas porque no han trabajado. A las mujeres que están en la casa ¿Ustedes no trabajan en la casa? En Chile no se reconoce el trabajo no remunerado y es esencial”, sostuvo Boric.

“La gente está cansada de que los fondos bajen y las AFP sigan ganando plata ¿Por qué pasa eso?", complementó.

Defensa a la reforma

El Mandatario también defendió la reforma previsional, apuntando que significa “un aporte sustantivo para las personas en base a su ahorro y por sobre eso estamos aumentando las cotizaciones del empleado a cargo del empleador en un 6%, y creando un fondo colectivo que distribuya de mejor manera estos ahorros”.







“Chile tiene recursos pero están mal distribuidos y por eso nuestra reforma tributaria es progresiva, porque a quienes más tienen se les dice que tienen que colaborar más con el resto, para poder poder construir cohesión social, eso es lo importante. Un país que no está cohesionado no puede crecer”, agregó.