Ex Fiscal Nacional Sabas Chahuán sobre José Morales: "Es una constante, en muchas investigaciones, en que le faltan diligencias o trata de abreviar el caso"

El ex Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, respondió a los dichos del fiscal José Morales ante la comisión de Constitución del Senado, donde comentó que había sido removido del Caso Cascadas de forma "injusta". Chahuán fue categórico y confirmó que se apartó a Morales "básicamente por el nulo avance que tenía la investigación".

El candidato para suceder al cuestionado Jorge Abbott tildó el caso como "un fraude bursátil bastante complejo", y aseguró que "no tiene nada que ver con el financiamiento de la política, es un caso de fraude bursátil, un conflicto entre privados que dice relación con el control del activo subyacente que era la empresa SQM". Morales estuvo a cargo del caso entre 2013 y 2015 y su gestión se llenó de críticas.

En conversación con La Segunda, Sabas Chahuán reveló que "no es efectivo que fue apartado de forma injusta. Lo aparté del caso, y le encargué la investigación a otro fiscal, básicamente por el nulo avance que tenía la investigación".

En la misma instancia, Morales recordó su rol en el caso, informando que "formalicé a una persona, que era el gerente general de estas sociedades cascadas. El ex Fiscal Nacional Chahuán me apartó supuestamente porque no formalicé a otras personas. Transcurridos más de siete años de que el caso no está bajo mi responsabilidad, no hay ninguna otra persona formalizada, la persona está absuelta y el caso está en menos condiciones de persecución penal que las que dejé cuando fui apartado, creo, de forma injusta por el ex Fiscal Nacional".

Sin embargo, la versión de Chahuán es que recibió "reiterados reclamos" de querellantes por la falta de avance o derechamente por la no realización de las debidas diligencias. "Es una constante en muchas investigaciones del señor Morales, en que le faltan diligencias o trata de abreviar el caso", apuntó Chahuán.

Cabe recordar que este no es el único caso por el que hay un manto de dudas respecto al trabajo de Morales, ya que el fiscal ha sido cuestionado de la misma forma por sus desempeños en la Colusión de las Farmacias, soborno de Latam en Argentina, donde el expresidente Sebastián Piñera era en ese entonces accionista mayoritario.