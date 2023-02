Christiane Endler es derrotada como mejor arquera del mundo en The Best FIFA 2022

Durante esta jornada, Christiane Endler no logró ser coronada como la mejor arquera en The Best FIFA 2022 pues Mary Earps resultó ganadora entre tres finalistas que incluyen a Ann Katrin Berger de Alemania.

La chilena venía de ser galardonada como la mejor arquera del mundo en 2022 según la IFFHS y tuvo una excelente temporada con las francesas.

Sin embargo, los fracasos de la Roja Femenina con José Letelier la terminaron superando al punto de que los votos por la británica.

La arquera ganadora de este año es la defensora del arco Manchester United desde 2019 y fue parte del equipo ideal de la Eurocopa Femenina de la UEFA en 2022, competencia en la que se coronó como ganadora con Inglaterra.