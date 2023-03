Escritora argentina Mariana Enriquez dictará charla sobre la ciudad y la creación

La escritora y periodista Mariana Enriquez es una de las voces más celebradas por la crítica y admirada por miles de lectores a nivel mundial, con una fama tal que incluso The New York Times la comparó con una estrella de rock. Así, con esta carta de presentación será una de las grandes e imperdibles novedades que este año trae la programación de la edición XXII del concurso de cuentos breves Santiago en 100 palabras.

El próximo miércoles 5 de abril a las 19:00 horas la autora argentina pisará territorio nacional para ofrecer una charla magistral gratuita en el Salón Fresno del Centro de Extensión de la Universidad Católica (Alameda 390, Santiago), en que abordará la relación entre la ciudad y la creación.

“Para mí las ciudades, en mis relatos, novelas y en todo lo que escribo en general, son personajes, entonces las trato como tal. Me interesa la vida en las ciudades y algunos rincones en particular, en especial Buenos Aires, pero cuando viajo también me gusta observar lo que pasa en otras ciudades. Son muy importantes para mis libros”, comenta Mariana Enriquez acerca de la conferencia en la que podrán participar 800 personas.

Quienes deseen asistir a esta charla, deberán inscribirse en un formulario que estará disponible desde el próximo viernes 10 de marzo a las 12:00 horas, en el sitio web y la cuenta de Instagram de Santiago en 100 palabras.

La invitación de la escritora marca, además, la primera visita internacional traída por Santiago en 100 Palabras, proyecto que lleva más de 20 años fomentando la escritura y la lectura en personas de todas las edades.

“Como promotores de la creatividad y la lectoescritura es un orgullo poder invitar a una escritora como Mariana Enriquez, importante exponente de la nueva narrativa argentina, creadora de una obra que tiene una combinación muy única de elementos fantásticos y sobrenaturales con la vida cotidiana, la cultura popular y la historia reciente. La idea es que este encuentro permita a sus asistentes conocer y profundizar su mirada acerca del trabajo de la autora y, ojalá, que los motive también a escribir sus propias historias sobre las calles y los espacios que recorren día a día”, comenta la directora ejecutiva de Fundación Plagio, Carmen García Palma.

Con casi 30 años de trayectoria en las letras, Mariana Enriquez ha construido una carrera de gran prestigio gracias a un contundente catálogo de obras de ficción y no ficción, que se ha publicado en varios idiomas y en más de 40 países. Entre sus títulos más celebrados se encuentran Alguien camina sobre tu tumba (2013), Las cosas que perdimos en el fuego (2016) y Nuestra parte de noche (2019), este último ganador del Premio Herralde de Novela. A ello se suma su trabajo como cronista y editora del suplemento Radar del diario argentino Página 12 y múltiples reconocimientos en publicaciones como The New Yorker, Vanity Fair y El País.

“En BHP trabajamos cada día para generar valor social, en concreto, apoyando proyectos que contribuyan positivamente a la sociedad y que propicien el desarrollo y el bienestar de las personas. Presentar esta actividad con una escritora como Mariana Enriquez es una oportunidad para reflexionar no sólo sobre literatura sino sobre nuestra relación con la ciudad y qué tan determinante es en la calidad de vida. Conocer nuevas visiones, esta vez a través de una de las voces más originales y relevantes de la escena literaria latinoamericana y mundial, sin duda nos permitirá enriquecer e iluminar debates en esta materia”, señala el director de Valor Social de Escondida | BHP, Álvaro Tapia.

La convocatoria 2023 de Santiago en 100 Palabras estará abierta hasta el 28 de abril. Hasta esa fecha, personas de todas las edades podrán participar escribiendo y enviando historias de un máximo de 100 palabras. Los premios van desde una biblioteca hasta $2 millones de pesos.

El foco de la programación del concurso es inspirar de diversas formas a la comunidad a crear y, a través del concurso de cuentos breves, compartir experiencias, sueños o reflexiones sobre su vida en la ciudad.

La información sobre esta actividad y todas las novedades de Santiago en 100palabras están disponibles en el sitio web del certamen y sus cuentas de Instagram, Facebook y Twitter.

