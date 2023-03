"La renuncia es inminente": diputado Bugueño confirma su salida del FRVS junto a senadora Sepúlveda y grupo de militantes 

Desde Chimbarongo, el diputado Félix Bugueño confirmó su renuncia a la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), luego de que la senadora Alejandra Sepúlveda también anunciara su salida. Ambos apuntaron a la gestión de la presidenta del partido, Flavia Torrealba, y a la incidencia de su esposo, el diputado Jaime Mulet. "Esta es una decisión tomada, la vamos a formalizar durante la semana", comentó el parlamentario.

La falta de diálogo, participación y democracia interna son algunas de las razones por las que tanto la senadora Sepúlveda como el diputado Bugueño renunciarán a la colectividad oficialista, sin embargo, no serían los únicos. El congresista reveló a este medio que también lo harán varios militantes, concejales y consejeros regionales.

Según el diputado Bugueño, la razón de su renuncia es "la poca valoración de la directiva hacia los parlamentarios del partido". "Cada uno de los partidos tiene que valorar, por supuesto, a todos sus militantes, son todos importantes, pero sin duda los parlamentarios tenemos que tener esta relación porque somos la primera línea con el Ejecutivo en la toma de decisiones. Entonces, nos faltó esa coordinación", argumentó. Asimismo, afirmó que respaldará la decisión de la senadora Sepúlveda.

"Siento que no fuimos valorados", lamenta el parlamentario oficialista y pronto exintegrante del FRVS, asegurando que el éxodo de militantes no afectará a La Moneda. "La toma de decisiones internas no tiene nada que ver con el programa del Presidente Gabriel Boric, son temas distintos, son temas internos que ocurren dentro de los partidos", expuso el diputado Bugueño. No obstante, reconoció que la colectividad "sin duda va a recibir un coletazo, porque el partido sin los parlamentarios se debilita".

El representante de la Región de O'Higgins hizo hincapié en la relación entre Flavia Torrealba y el diputado Jaime Mulet, quienes tienen una relación interna. Para Bugueño, "es ahí donde se ve, también desde fuera, como una pyme familiar". Fustigó, "esta señora y marido controlan el partido. Y eso al final fue destruyendo la democracia interna".

"Lamentablemente, con la senadora Sepúlveda, fuimos parte de la construcción de este partido. Somos fundadores, creamos el partido en conjunto, luchamos por descentralizar y presentar una propuesta diferente a la ciudadanía. Pero nos fuimos desilusionando y lamentablemente con mucha tristeza tomaremos esta decisión. No es fácil, después de haber construido algo. Nosotros generamos con la senadora Sepúlveda nuestro prestigio. Y eso lo tenemos que cuidar. Pero no dentro de un partido donde eso no existe", comentó el diputado.

"Nos han llamado muchos militantes que van a renunciar"

Respecto de los otros militantes que renunciarían al FRVS, el diputado Bugueño sostiene que "muchos concejales, consejeros regionales y también a nivel nacional nos han llamado, señalando que si se va tal parlamentario, por las mismas razones, muchos renunciarían".

"Yo creo que lamentablemente se empieza a desarmar el partido porque también ven que sus líderes no están conformes con la directiva. Y más que con la directiva, con la construcción que se ha llevado este último tiempo", señala.

"Nos han llamado muchos militantes que van a renunciar. Hay una desilusión muy grande. Entonces, masivamente, serían muchos militantes", confirmó el diputado Bugueño, expresando que se trata de una decisión dolorosa. Eso sí, la decisión está tomada, reitera.

Y es que dentro de los pilares fundamentales del FRVS está la descentralización, pero tanto para la senadora Sepúlveda como para el diputado Bugueño, "fue algo que se fue perdiendo y se transformó en una pyme".

"La renuncia es inminente", concluyó Bugueño, manifestando su total respaldo a la senadora Alejandra Sepúlveda. "En esto no la dejo sola y tampoco me pierdo", cerró.