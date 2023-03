Senador Francisco Chahuán asegura que no se legislarán proyectos de ley si Gobierno no pone urgencia a iniciativas de seguridad tras muerte de carabinera

A un día de la muerte de la sargento segundo de Carabineros, Rita Olivares, quien perdió la vida en medio de un control policial en Quilpué, el senador y presidente de Renovación Nacional, Francisco Chahuán, emplazó al Gobierno del Presidente Gabriel Boric y advirtió sobre la legislación de proyectos en el Congreso.

En ese sentido, el timonel de RN apuntó que "le queremos señalar al Gobierno que nosotros no vamos a legislar ningún proyecto más, si es que no se pone urgencia a los proyectos de seguridad ciudadana y se despachen del Parlamento".

En esa misma línea, el parlamentario manifestó que se solicitó "la suspensión de la semana regional y la distrital en la Cámara de Diputados, para tratar de manera urgente lo que ayer ocurrió, con el crimen atroz de la sargento Rita Olivares. Nos tocó acompañar a los carabineros en la Tenencia de El Belloto, excede de todo límite".

Por otro lado, Chahuán envió un mensaje directamente al Mandatario, apuntando que "se requiere, Presidente, fortaleza al sentido de autoridad a Carabineros y a la PDI. Hoy día no se sienten respaldados y, por tanto, el mensaje al Gobierno es que 'no vamos a legislar ningún proyecto más, si no se da urgencia y se despachan los proyectos de seguridad pública".

Asimismo, el timonel de Renovación Nacional sentenció que algunos de los proyectos pendientes son el de "sistema integral de inteligencia, estatuto de las policías, entregar todas las herramientas de una vez por todas. Y por supuesto despacho urgente, la próxima semana, de la Ley Nain 2".