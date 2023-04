Fiscal Chong cita en calidad de testigo a general Iturriaga por casos de lesa humanidad durante estallido social 

La fiscal de Alta Complejidad Centro Norte, Ximena Chong, sigue investigando los delitos de lesa humanidad cometidos durante el estallido social de octubre de 2019, incluyendo la responsabilidad de la autoridades del momento por la cantidad de personas lesionadas durante las manifestaciones.

Además del alto mando de Carabineros, Chong ha solicitado las declaraciones del ex presidente Sebastián Piñera, los ex ministros del Interior Andrés Chadwick y Gonzalo Blumel, y los ex subsecretarios de la cartera, Rodrigo Ubilla y Juan Francisco Galli. Todos ellos son considerados imputados. Ahora, en calidad de testigo, la persecutora también ha decretado el interrogatorio del comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga.

Cabe mencionar que, durante el estallido social, el general Iturriaga fue designado como el Jefe de la Defensa Nacional para liderar los servicios de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública en la zona declarada en estado de emergencia. Su testimonio podría aclarar cómo se dispusieron los servicios durante las protestas y si se instruyeron órdenes para evitar o no daños a la población civil.

El interrogatorio, enfocado en las causas de lesa humanidad y responsabilidad de mando, programado para las 17.00 horas de este lunes 3 de marzo, tendrá lugar en el Edificio Bicentenario del Ejército, establecido por el general como el lugar de la diligencia, según consignó La Tercera.

La declaración del comandante en jefe del Ejército es fundamental para la causa, ya que tenía la responsabilidad de la policía uniformada durante el estallido social. Las instrucciones que impartió para el mantenimiento del orden interno dentro de la zona y las precauciones tomadas para disminuir los riesgos a la población civil están en el radar de la fiscal Chong.