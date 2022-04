La silenciosa tormenta que navegan los factorings y ministro Marcel explica el estallido en Estados Unidos

También en estos días. Juan Antonio Álvarez, histórico ejecutivo del Grupo Said y exmano derecha de Ricardo Claro, falleció prematuramente a los 58 años. El abogado era vicepresidente ejecutivo de Parque Arauco. Antes lideró Vapores y trabajó junto a Claro, el polémico empresario. Era aún director de varias de las empresas del grupo. Era hermano de Ignacio Álvarez, el fundador de AFP Uno y ex CEO de AFP Cuprum, y estaba casado con Constanza Said Somavía, la hija mayor del fallecido José Said. Q.E.P.D.