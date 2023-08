Un escándalo financiero que divide a la comunidad judía y tiene a Sanhattan en vilo

Presentado por:

¡Buenas y feliz lunes! La renuncia del ahora exministro Giorgio Jackson domina la agenda política, pero el escándalo de SUM Capital –el holding detrás de la suspendida corredora de bolsa STF y de Factop, el factoring en el corazón de querellas y acusaciones de fraude– tiene a la industria financiera en vilo y a la comunidad judía sacudida por lo que ya se perfila como el mayor golpe financiero desde el caso Madoff, un escándalo que explotó en Wall Street, pero que pegó fuerte en la comunidad en Chile.

Los controladores de SUM Capital son los hermanos Ariel y Daniel Sauer y Rodrigo Topelberg (de la familia Kleinkopf): ambas son familias prominentes en la comunidad judía.En esta edición de El Semanal vamos a contar el conflicto, las aristas que se ven venir, la inminente irrupción en el caso de la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad y lo que está evaluando la CMF.

1

EL QUIEBRE EN LA COMUNIDAD JUDÍA

El escándalo que rodea al factoring Factop tiene en vilo a la industria financiera, ya que aún no se sabe hasta dónde llegan las pérdidas. Los reguladores tienen en la mira el rol de los fondos de inversión, la Fiscalía estaría a punto de tomar el caso, y querellas van y vienen. Pero donde más se siente el escándalo es en la comunidad judía, de donde proviene la mayoría de los afectados.

Existen más de $17 mil millones que Factop recaudó de entre unas 150 personas naturales. De ellas, el 65% proviene de la comunidad judía. Las pérdidas asociadas al escándalo ya suman cerca de US$ 50 millones. Fuentes cercanas al caso adelantan que se viene una querella colectiva de la comunidad judía que liderará la abogada Catherine Lathrop.

El caso ha dividido a familias y amigos. Una sola familia habría perdido más de US$ 5 millones. Sería una de las mayores cifras después de las del fondo inglés que acusa pérdidas por US$ 6 millones, y junto con las del fondo mutuo de Zurich, al que le deben casi US$ 4 millones. También está salpicado Tanner, el mayor actor no bancario del sistema financiero chileno.

¿Cómo se gatilló el quiebre? La primera piedra la lanzó Rodrigo Topelberg al querellarse contra sus ahora exsocios y examigos, los Sauer: Daniel –quien fuera su compañero en el colegio Instituto Hebreo– y su hermano Ariel, 5 años mayor. En su demanda acusa a los Sauer de administración desleal y de entregar información falsa al mercado, entre otros delitos.

Sin embargo, algunas fuentes que conocen los detalles del caso señalan que será difícil para Topelberg afirmar ante la justicia que no tenía conocimiento y participación en las operaciones, ya que gran parte de los pasivos (unos $ 20.000 millones) están avalados por él mismo, que es socio gestor de la corredora y del factoring.

¿Cuánto sabía Topelberg? Depende de con qué fuentes uno hable. Algunos involucrados en el caso sostienen que estaba al tanto de todo o, al menos, casi todo lo que ocurría tanto en la corredora como en el factoring(cuyas oficinas son las mismas).

La fallida apuesta de US$ 20 millones. De hecho, la mayoría de las operaciones de forwardde dólares –que gatillaron el problema original– se habrían llevado a cabo a través del banco israelita Valley Bank (ex Leumi) –con el apoyo de Andre Roitman–, con garantías proporcionadas por RK Ventures y el aval de sus socios Rodrigo Topelberg y su madre, Aída Kleinkopf.

Cercanos al equipo legal de Topelberg aseguran que no sabía y que fue engañado.Parte importante de esa deuda que él garantizó es con LarrainVial, que, por un lado, apuntan algunos que habría sido cómplice en cierta forma de los Sauer, pero, por otro, es víctima, ya que su fondo de facturas sería el más afectado.

¿Quiénes son los perjudicados? Además de los ya mencionados arriba, hasta ahora se conocen las demandas del factoring Concreces; del empresario Ricardo Berdicheski Sommerfeld; del fondo Zurich; y, también, la querella por apropiación indebida de parte de la firma Arquitectura y Construcción Galibo, además de la del propio Topelberg contra los hermanos Sauer. Pero hay muchos más perjudicados. Algunos de ellos son los hermanos Alejandro y Moisés Fosk, vinculados a la Pesquera Landes (con perjuicios por $1.500 millones), así como Jair Ventura (250 millones) y los fondos de facturas de Tanner ($5.500 millones), BTG ($2.000 millones) y LarrainVial ($1.300 millones). Estos últimos aseguran no haber sabido que eran facturas falsas las cuestionadas.

Otro golpe a la billetera de Frei.Inversiones Saturno, creada por el ex Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, también se sumó a las acciones judiciales, interponiendo una “demanda de acción de nulidad” contra Factop para anular dos letras de cambio por $80 millones, contó el diario La Segunda. También existe una querella del fondo inglés Global SME Growth Fund, quienes están representados en Chile por el abogado Esteban García Nadal. Conocedores de este conflicto han señalado que, en este caso, las facturas presentadas por Factop eran materialmente falsas.

Algunos de los afectados y fuentes cercanas a Topelberg también apuntan a la relación entre los hermanos Sauer y Antonio Jalaff, miembro de la familia que controla el Grupo Patio. Factop le habría proporcionado financiamiento bajo condiciones beneficiosas, aprovechando la relación histórica entre ellos. En particular, hacen hincapié en una escritura de 2020 de Antonio Jalaff, en la que se hace de garante de deudas de Factop por 1.500.000 millones de pesos.

Desde el entorno de Jalaff han señalado que se encuentran en el proceso de pagar directamente a quienes adquirieron facturas recibidas por sus sociedades.Y, además, estudiando acciones legales contra quienes resulten responsables por el engaño sufrido.

2

PACTO FISCAL, UNA MISIÓN CUESTA ARRIBA

Los escándalos de plata vinculados a las fundaciones, el caso de Enap y el gas, sumados a las pérdidas en Enami y la crisis de Codelco, tornan cuesta arriba las negociaciones de Hacienda para convencer a la derecha y a los empresarios de que ahora es el momento para lograr un acuerdo que tenga legitimidad social y perdure en el tiempo.

En el pacto fiscal anunciado, incluyeron una mirada hacia modernizar el Estado y transparentar aún más la forma en que se gasta la plata. Un expresidente gremial afirma que es un gesto prometedor y que su sector debería aprovechar.

Un senador cercano al oficialismo y que tendrá un rol clave a la hora de negociar con la oposición, dice que la derecha sabe que “tiene la sartén por el mango”y que el mensaje de que el Estado no gasta bien su plata está calando hondo y rinde más votos que argumentar en favor de una reforma tributaria. Agrega que, en privado, hay empresarios y miembros de la oposición que reconocen la necesidad y los beneficios, pero les dicen que no hay piso.

Los cálculos de la oposición. Un alto ejecutivo de uno de los grandes grupos económicos, con vínculos en el piñerismo, señala que hay un grupo que está tratando de hacer el punto respecto a que no habrá mejor momento que lograr un acuerdo ahora, con un Gobierno de izquierda débil. “Los que quieren apostar a que uno de los nuestros o los republicanos lleguen a La Moneda y se hagan mejor las cosas, están siendo voluntaristas”, se lamenta.

Lorenzo Gazmuri –uno de los hombres fuertes del grupo Angelini– está entre quienes creen que sería un error no aprovechar y acordar un nuevo pacto social.Algo parecido señala Alfredo Moreno, director de empresas y exministro de los dos gobiernos de Sebastián Piñera. En uno de los ciclos de Diálogos de El Mostrador de hace unas semanas, Moreno advirtió que las condiciones que llevaron al estallido social siguen estando ahí y que sería un error de su sector pensar, porque ahora el péndulo político los favorece, en negarle el pan y el agua al actual Gobierno

Un lobbista que hace de vínculo entre los empresarios y la derecha política dice que su mensaje es que hay que aprovechar que este es un Gobierno debilitado y lograr acuerdos en pensiones, salud e impuestos razonables.

3

GRÁFICO DE LA SEMANA: EL AVANCE DE LA REVOLUCIÓN FINTECH

La digitalización financiera avanza a pasos agigantados y tanto las transferencias electrónicas como el uso de tarjetas ya superan el tamaño de la economía chilena. El último informe del Banco Central sobre medios de pago muestra que ya alcanzan el 110% del PIB.

El documento revela que el uso de tarjetas de débito, prepago y crédito se disparó en el último año. A modo de ejemplo, en los 12 meses a marzo de 2023, las transacciones con tarjetas de prepago se triplicaron, y el uso de tarjetas de débito y crédito creció en un 20%.

En los pagos de bajo monto el uso de billeteras electrónicas domina. El Banco Central lo explica por las mejoras en el acceso a teléfonos inteligentes, nuevas tecnologías que facilitan la experiencia de los usuarios, así como nuevos servicios prestados por actores incumbentes y empresas fintech.

Según el reporte, el uso de tarjetas de pago en el consumo de los hogares se más que duplicó en 10 años y pasó del 24% al 52,6%.

El uso de cash no sigue siendo relevante, ya recuperó los niveles previos a la pandemia y se ubica levemente por debajo de las tarjetas de débito.

No todo es color de rosa. Las mayores exigencias de condiciones de seguridad, el aumento del costo de transporte de valores y los requisitos de disponibilidad, hacen que los ATM tiendan a estar cargados con billetes de las denominaciones más altas, lo que genera fricciones en el acceso y uso del efectivo.

Propuestas para mejorar el sistema previsional

La Asociación de AFP propone la “Hoja de Ruta 555” para mejorar las pensiones de forma sostenible. Con este fin, plantea cinco principios, cinco mejoras y cinco recomendaciones con base en la experiencia internacional.

La información completa se encuentra en este enlace o haciendo clic en la imagen.

4

LA SEMANA EN REDES: LAS CRÍTICAS DE UN CHICAGO BOY AL MODELO

Luigi Zingales, el Chicago Boy que les vino a aguar la fiesta a los empresarios. Lo destacó en su cuenta de Twitter @jvwolfersdorff, la fundadora del Observatorio Fiscal y habitual crítica de algunos aspectos del modelo.

En su posteo destacó el informe sobre la competitividad del mercado financiero chileno que publicó Zingales y lo que dice allí no es muy halagador para los Chicago Boys locales: apunta a los conglomerados, la falta de competencia, examina el negocio de las AFP y critica el esquema piramidal que usan los grandes grupos económicos para controlar sus empresas.

apunta a los conglomerados, la falta de competencia, examina el negocio de las AFP y critica el esquema piramidal que usan los grandes grupos económicos para controlar sus empresas. El destacado economista de la Escuela de Negocios de la Universidad de Chicago –y autor de Salvando al capitalismo de los capitalistas– estuvo en nuestro paíspara un evento organizado por la Facultad de Economía y Negocios de la U. de Chile. Entre las cosas que dijo, está la sugerencia de que Chile “debería pensar más seriamente en tener un impuesto al patrimonio”.

Algunas de las perlitas de su informe (acá lo puede leer completo en inglés):

El poder en Chile de los grandes conglomerados. “Un análisis de la competencia en los mercados financieros no puede ignorar el impacto de los conglomerados”.

“Un análisis de la competencia en los mercados financieros no puede ignorar el impacto de los conglomerados”. Una de las preocupaciones es que la combinación de su tamaño y su dispersión aseguren una influencia desproporcionada en el sistema político.

es que la combinación de su tamaño y su dispersión aseguren una influencia desproporcionada en el sistema político. La composición de los grupos empresariales es peculiar también. “Si bien la economía de Chile es liviana en manufactura y pesada en minería y pesca, los grupos empresariales acentúan este desequilibrio. En su mayoría se dedican a la explotación de recursos naturales y la gestión de los servicios locales (desde electricidad hasta distribución minorista y bancaria)” .

“Si bien la economía de Chile es liviana en manufactura y pesada en minería y pesca, los grupos empresariales acentúan este desequilibrio. . La influencia política de los grupos empresariales distorsiona la regulación y dificulta la competencia. Todos estos sectores en que dominan los grandes conglomerados son sectores regulados, “donde hay muy poca competencia extranjera y la que está presente tiene que jugar con las reglas locales, a menudo moldeadas por los mismos grupos chilenos”.

5

SIN TACOS NI CORBATAS

– China es una bomba de tiempo y sus esquirlas podría sentirlas fuerte la economía chilena. En las últimas dos semanas, las cifras económicas muestran que a la segunda mayor economía del mundo le está costando salir del estancamiento pospandemia. El crecimiento está estancado, tanto las exportaciones como las importaciones están cayendo con fuerza y hay presiones deflacionarias. Aún más preocupante es que la inversión extranjera en China retrocedió a su nivel más bajo en 25 años, en medio de las tensiones geopolíticas con Estados Unidos.

El presidente estadounidense, Joe Biden, advirtió sobre los problemas económicos de China. En tal sentido, apuntó a que tiene problemas estructurales en su modelo económico y estos se están transfiriendo al empleo.

En tal sentido, apuntó a que tiene problemas estructurales en su modelo económico y estos se están transfiriendo al empleo. Por qué nos importa.Lo hemos dicho muchas veces: China es el principal socio comercial de Chile y uno de los 3 mayores inversores extranjeros, en particular en energía y minería. Es uno de los destinos principales de nuestro cobre, así como del litio, acero, salmón, vino, cerezas, berries, entre otros. Si las advertencias se confirman, la segunda mitad de esta administración podría ser aún más compleja en lo económico de lo que se anticipaba hasta hace unos meses.

– La presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, les puso paños fríos a las proyecciones del mercado para las tasas de interés. En una presentación ante el Comité de Finanzas de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), explicó que el ciclo podría ser menos agresivo que lo que anticipan los economistas y operadores financieros.

Sus comentarios los hizo después que el INE informara que el IPC de julio resultó un poco por encima de lo que se esperaba, pero sin alterar la tendencia a la baja de la inflación de los últimos meses.

pero sin alterar la tendencia a la baja de la inflación de los últimos meses. El consenso del mercado era que, en las próximas dos Reuniones de Política Monetaria, el Consejo del BC volviera a recortar la tasa de referencia en 100 pb. Costa advirtió que “el hecho de que hayamos partido con un movimiento de 100 puntos base no es indicativo de la magnitud de futuros movimientos, pues podrían ser menores. Eso es algo que decidiremos en función de cómo se comporte el escenario macro”. Eso sí, confirmó que para fin de año la TPM se ubicaría por debajo del 8%.

– El fantasma de La Polar. Los escándalos que azotan a la industria del factoring vuelven a poner el foco en el rol de las auditoras. Esta semana, Deloitte retira los informes de auditoría de estados financieros de Primus Capital para 2021 y 2022. El factoring controlado por el Paila Valenzuela asegura ser víctima de un fraude que los ha obligado a hacer aumentos de capital por más de US$ 100 millones, para mantener a flote la firma.

Deloitte estaba a la espera de la auditoría forense que hizo KPMG. Fuentes que conocen la decisión cuentan que en Deloitte no estaban dispuestos a firmar nada sin tener acceso a todos los documentos y números. Una alta ejecutiva de la industria dice que “ninguna de las grandes va a meterse y firmar ese quilombo. Ya aprendimos la lección”.

Fuentes que conocen la decisión cuentan que en Deloitte no estaban dispuestos a firmar nada sin tener acceso a todos los documentos y números. Una alta ejecutiva de la industria dice que “ninguna de las grandes va a meterse y firmar ese quilombo. Ya aprendimos la lección”. La auditora, una de las BIG 4 junto a PWC, EY y la propia KPMG, comunicó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que “como es de público conocimiento, con posterioridad a la emisión de nuestra opinión sobre los estados financieros preparados por la Sociedad, fuimos informados del descubrimiento de un esquema de defraudación que determina la necesidad de modificar dichos estados financieros, sin que hasta la fecha haya sido posible para Deloitte obtener suficiente evidencia para concluir la auditoría que nos permitiera reemitir nuestra opinión sobre los estados financieros”.

“como es de público conocimiento, con posterioridad a la emisión de nuestra opinión sobre los estados financieros preparados por la Sociedad, fuimos informados del descubrimiento de un esquema de defraudación que determina la necesidad de modificar dichos estados financieros, sin que hasta la fecha haya sido posible para Deloitte obtener suficiente evidencia para concluir la auditoría que nos permitiera reemitir nuestra opinión sobre los estados financieros”. Algo similar hizo EY cuando estalló el problema de isapre Masvida en 2017. En ese momento, EY retiró su opinión de los balances 2014 y 2015 de la isapre por inconsistencias contables.

En ese momento, EY retiró su opinión de los balances 2014 y 2015 de la isapre por inconsistencias contables. En el escándalo de la corredora STF y de Factop, el foco de los reguladores también está puesto en los auditores. En este caso, ARTL Chile.

– Walmart Chile se pone a la cabeza de la revolución verde. Esta semana inauguró la primera planta de hidrógeno verde a nivel industrial de Latinoamérica, que servirá en su Centro de Distribución de Quilicura. El proyecto lo desarrolló Engie y la inversión fue de casi US$ 15 millones.

La planta permitirá reemplazar las baterías de plomo-ácido de 200 grúas horquillas por celdas de energía de hidrógeno, evitando generar 250 toneladas de desechos tóxicos al año.

6

AGENDA DE LA SEMANA: FOCO EN PENSIONES

– “¡Queremos acuerdo nacional! ¡Queremos un acuerdo nacional para las pensiones!”, fue la frase con la que el viernes la ex Presidenta Michelle Bachelet salió al rescate de la reforma de pensiones del Gobierno –y, de paso, le dio una mano para avanzar en el pacto fiscal–. Fue durante una actividad con adultos mayores en Macul, encabezada por el propio Presidente Gabriel Boric, donde la invitada estelar fue la ex Mandataria.

El proyecto de reforma previsional cumplirá en noviembre un año desde su ingreso al Congreso y esta semana el Gobierno le pone el acelerador. Es una semana distrital y el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y su par del Trabajo, Jeannette Jara, encabezarán un despliegue en regiones para buscar apoyo a la reforma.

Es una semana distrital y el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y su par del Trabajo, Jeannette Jara, encabezarán un despliegue en regiones para buscar apoyo a la reforma. La Moneda ha dado señales de estar dispuesta a transar en el destino del 6% adicional de cotizaciones y a encontrar una nueva fórmula para separar la administración del sistema de las inversiones.El plan del Gobierno es presentar nuevas indicaciones antes de fin de mes y tener despachado el proyecto antes del 18 de septiembre. En Hacienda creen que hay espacio y votos en la Cámara de Diputadas y Diputados para poder celebrar con una cueca.

– En el corto plazo, el foco del mercado estará en la minuta de la última Reunión de Política Monetaria (RPM) del Banco Central. Fue esta en la que el Consejo arrancó el ciclo de recortes con una baja de 100 puntos base que sorprendió al mercado.

Las actas nos darán una ventana para ver cómo se tomó la decisión. Cabe mencionar que el viernes la presidenta del BC, Rosanna Costa, puso paños fríos a la visión del mercado en cuanto a que el recorte de julio sería seguido por otros igual de agresivos hasta fin de año. El jueves tendremos una nueva Encuesta de Operadores Financieros, la primera post-RPM de julio.

– Finalmente, el viernes cerramos la semana analizando las cifras de economía del segundo trimestre. El Banco Central publicará los informes de Cuentas Nacionales, Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional para los primeros seis meses del año.

7

GENERANDO CONVERSACIONES

Los desafíos y oportunidades de la transición energética hacia una matriz 100% renovable.

Fue el foco de este primer capítulo de un ciclo de conversaciones –producto de una alianza entre Generadoras de Chile y El Mostrador– acerca del rol de la energía en el nuevo modelo de desarrollo que se está discutiendo en Chile.

acerca del rol de la energía en el nuevo modelo de desarrollo que se está discutiendo en Chile. Claudio Seebach, presidente del gremio, y Marcelo Mena, exministro del Medio Ambiente de Bachelet II, fueron los invitados. Hablamos de la institucionalidad de inversión, el marco regulatorio, así como sobre las nuevas tecnologías que han permitido a nuestro país liderar la transición energética, y el camino que aún queda por recorrer.

Para ver la conversación completa, haz clic en este enlace o en la imagen

