Llegó la hora de los quiubos para Codelco; fuego amigo contra el ministro de Hacienda

¡Buenas! Se nos acaba agosto, se vienen las Fiestas Patrias y yo me tomo vacaciones. Me voy con la noticia que el empleo volvió a los niveles pre pandemia, aunque la tasa de desocupación aumentó por noveno mes.

Volviendo a lo mío, así es, por las próximas 2 semanas El Semanal se toma un respiro, pero igual algo les seguiré contando desde mi descanso y aprovecharé para pedirles feedback del trabajo que hacemos.

CODELCO ENFRENTA LA HORA DE LA VERDAD

La crisis de Codelco la pone en riesgo de que le recorten su calificación crediticia y, por ende, que le aumenten sus costos de financiamiento, presionando aún más a la baja lo que aporta a las arcas fiscales.

Esta semana, Moody’s anunció que puso en revisión la nota de riesgo crediticio de la minera estatal y advirtió que esta enfrenta importantes desafíos operativos, desplome de producción, caídas estructurales en las leyes del mineral y una carga de deuda que comienza a preocupar. Actualmente la agencia califica a Codelco con una nota A3, la cuarta más baja.

Costo de la deuda supera los aportes al fisco. Cabe recordar que, en lo que va del año, los excedentes de la cuprífera estatal se derrumbaron casi 90% en el primer semestre, a US$ 329 millones, un desplome de US$ 2.000 millones. La cifra es menor a los casi US$ 400 millones que Codelco pagó en intereses por la deuda. Y cálculos del mercado estiman que en los primero seis meses del año la minera terminó con un flujo de caja libre negativo.

Moody´s señala que las proyecciones de producción de la propia minera para este año son las más bajas desde 2009 y advierte, además, que Codelco necesita acelerar las inversiones en los llamados proyectos estructurales para recuperar los volúmenes de producción, lo que aumenta las necesidades de gastos de capital anuales en un 30%, a alrededor de US$ 4 mil millones desde US$ 3.300 millones en 2022.

La deuda seguirá aumentando. "El mayor monto de inversiones se produce en un momento de debilitamiento de los flujos de caja debido a menores volúmenes, mayores costos y precios del cobre relativamente más bajos (en comparación con los precios promedio observados en 2021-2022). Además, los niveles de deuda deberán aumentar en el corto plazo para hacer frente a estas mayores necesidades de CAPEX".

La agencia explica que la revisión a la baja refleja la probabilidad de que los volúmenes de producción no mejoren materialmente en el corto plazo y se mantengan por debajo de los niveles históricos en los próximos 12 a 18 meses, lo que pesará en las métricas de rentabilidad, apalancamiento y cobertura de la minera estatal.

UN NUEVO DESAFÍO PARA LA MONEDA: QUÉ HACER CON LAS CUENTAS DE LUZ

Una papa caliente tiene en las manos el Gobierno. La Comisión Nacional de Energía (CNE) y la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento (ACERA), por distintas factores, advierten que, si el Gobierno no hace nada, se vienen fuertes alzas en las cuentas de energía para los consumidores.

Para los clientes de mayor consumo, la CNE dice que las alzas serían de casi 50%. El informe que ACERA presentó al Congreso esta semana, que aborda otros contratos, señala que el alza podría ser del 5%.

Vamos por parte para que se entienda. El documento de la CNE es el Informe Técnico Preliminar de Fijación de Precios de Nudo Promedio del Sistema Eléctrico Nacional, correspondiente al primer semestre de 2023. Este informe determina los precios promedio de generación de los contratos de suministro de los concesionarios de servicio público de distribución, que deben ser traspasados a los clientes regulados.

Qué pasa. Hay dos semestres consecutivos con alzas significativas en esos contratos, ya que están indexados al precio de los combustibles fósiles. Esos precios se dispararon el año pasado, pero los contratos están atrasados y recién ahora comenzarán a entrar en vigencia. Los contratos son viejos y comienzan a vencer a mediados de 2024 (hasta 2027), que es cuando entrarán en vigencia los nuevos, que son mucho más baratos y en su gran mayoría se trata de energía renovable. Pero, entre ahora y la segunda mitad del próximo año, los precios para el consumidor final se dispararían.

Hay dos semestres consecutivos con alzas significativas en esos contratos, ya que están indexados al precio de los combustibles fósiles. Esos precios se dispararon el año pasado, pero los contratos están atrasados y recién ahora comenzarán a entrar en vigencia. Los contratos son viejos y comienzan a vencer a mediados de 2024 (hasta 2027), que es cuando entrarán en vigencia los nuevos, que son mucho más baratos y en su gran mayoría se trata de energía renovable. Pero, entre ahora y la segunda mitad del próximo año, los precios para el consumidor final se dispararían. Los grandes beneficiados serían Enel, AES y en menor grado Colbún, según explica una fuente de la industria. Esa misma fuente agrega que, en el caso de Enel, el beneficio sería todavía mayor: "Tiene contratos indexados al carbón, pero ya no genera con carbón sino que con renovables, entonces su margen es aún mayor".

Aunque el problema no debería durar más de un año, el Gobierno ya anunció que estudia "mecanismos focalizados de protección tarifaria" para enfrentar próximas alzas en las cuentas de la luz.

Problema 2. La crisis que están viviendo varias de las empresas de energía renovables, que son las que tienen los contratos más baratos, que entran en vigencia a partir de la mitad de 2024 y que son precisamente los que reemplazan a los contratos que están indexados, en parte, al precio de los combustibles fósiles como el carbón.

Esos contratos los tiene en su gran parte la irlandesa Mainstream y un porcentaje menor la española Acciona y otras generadores verdes, europeas en su mayoría. El problema es que esas generadoras verdes producen energía a un costo marginal cero, pero por el embudo que representa el almacenamiento y la transmisión desde el norte a los centros urbanos en las zonas central y sur del país, no pueden llegar con esa energía barata a sus clientes y tienen que abastecerse comprando en el mercado spot (no regulado), por lo que están perdiendo plata como en la guerra.

El problema es que esas generadoras verdes producen energía a un costo marginal cero, pero por el embudo que representa el almacenamiento y la transmisión desde el norte a los centros urbanos en las zonas central y sur del país, no pueden llegar con esa energía barata a sus clientes y tienen que abastecerse comprando en el mercado spot (no regulado), por lo que están perdiendo plata como en la guerra. ACERA pidió ayuda al Gobierno, y en el proyecto de ley de transición energética que presentó al Congreso hace unas semanas el ministro de Energía, Diego Pardow, hay mecanismos para darles una mano.

LA MESA: UNA CHARLA SOBRE LOS NUEVOS CRITERIOS DE INVERSIÓN

Paola Piña: “Hay empresas que les cuesta entender la importancia de las finanzas sustentables”.

La socia de la consultora y auditora RSM Chile fue la invitada a La Mesa de El Mostrador de esta semana, para hablar sobre la necesidad de considerar los llamados criterios ESG –ambientales, sociales y de gobierno corporativo– al momento de llevar a cabo cualquier iniciativa de inversión.

Piña dice que las nuevas normativas de la CMF van en la dirección correcta, pero que no todas las empresas tienen conciencia de los beneficios de implementar los criterios de sustentabilidad, inclusión y transparencia a la hora de hacer negocios.

Destaca que la minería es un ejemplo a seguir y está a la vanguardia a nivel mundial.

Para ver la entrevista completa, haz clic en este enlace o en la imagen.

SIN TACOS NI CORBATAS, EXPRÉS

– Fuego amigo contra el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Vino de otro economista PS, el expresidente de Codelco, Óscar Landerretche. En un seminario organizado por Clapes UC Landerretche dijo que “el ministro de Hacienda cometió un error muy grande que terminó por cerrar el espacio político para negociar una reforma tributaria”.

Según Ex-Ante, el ahora académico de la FEN también cuestiono la separación de las reformas tributaria y previsional, argumentando que están intrínsecamente vinculadas.

– Falabella sigue en crisis y solo un cambio contable logró que reportara ganancias en el segundo trimestre. El Ebitda se desploma en 42% y las ventas en un 12%. Para los primeros seis meses del año, acumula pérdidas por US$ 6 millones. El gran problema es el de las ventas en Chile y en particular Sodimac. La empresa informó que la contracción en nuestro país de los segmentos de Mejoramiento del Hogar fue del -24% y en Tiendas por Departamento fue de -17%.

En el mercado siguen apuntando a un exceso de stock e inventario comprometido en momentos en que la demanda interna sigue débil y las ventas minoristas no repuntan. En el directorio hay voces que presionan para un cambio en el equipo gerencial que lidera el argentino Gaston Bottazzini. Este miércoles las acciones de Falabella cayeron casi un 3%.

– El Banco Central entra el debate del litio. La consejera Stephany Griffith-Jones, junto a Diego Vivanco, jefe de Grupo de Actividad y Demanda del Departamento de Análisis de Coyuntura, y Lissette Briones, analista económica senior del Departamento de Análisis de Coyuntura, escribieron un blog en donde analizan la “importancia reciente del litio” en la economía chilena. Las opiniones vertidas en el blog no representan necesariamente la visión del Consejo del Banco Central de Chile.

El documento hace hincapié en que el litio representó un 8,2% de las exportaciones totales en 2022, 10 veces el promedio de los últimos 10 años. El blog destaca que, entre 2013 y 2021, las exportaciones de carbonato de litio representaron, en promedio, solo un 0,8% de las exportaciones de bienes.

El blog destaca que, entre 2013 y 2021, las exportaciones de carbonato de litio representaron, en promedio, solo un 0,8% de las exportaciones de bienes.

– Lo que se habla en las mesas de dinero I. El escándalo en Primus va a terminar sí o sí en una demanda a la auditora Deloitte. Es la que originalmente aprobó los resultados y que no se habría dado cuenta de los cheques falsos y el esquema de fraude, que obligó al factoring que controla el Paila Valenzuela a hacer aumentos de capital de más de US$ 100 millones en menos de seis meses para salvar el negocio.

Lo que se habla en las mesas de dinero II. Que uno de los hermanos Sauer –los socios apuntados como los principales culpables en el escándalo de la corredora STF y el factoring Factop– sería una visita regular a la casa de Octavio Gamboa, el “Gamba”, y desde ahí “tradear” contratos de swaps y forwards de divisas. Cabe recordar que una de las versiones del caso asegura que fueron apuestas fallidas al dólar, con ese tipo de contratos que le costaron US$ 20 millones, las que gatillaron el escándalo.

Cabe recordar que una de las versiones del caso asegura que fueron apuestas fallidas al dólar, con ese tipo de contratos que le costaron US$ 20 millones, las que gatillaron el escándalo. Para los que tienen mala memoria, Gamboa era conocido como el rey de los swaps en Sanhattan y fue el que orquestó un fraude desde la administradora de fondos Swell Capital –donde era uno de sus socios fundadores–, que resultó en pérdidas de casi US$ 10 millones y con "Gamba" en prisión preventiva en su casa. Llegó a estar en la cárcel una semana.

Lo que se habla en las mesas de dinero III. Quién reemplazará a Kevin Cowan en la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

