Remezón en industria del litio: Albemarle reemplaza a cúpula ejecutiva de sus operaciones en Chile

¡Buenas y feliz jueves! Esta mañana los inversionistas se lamen las heridas y hay temor de que el boom en acciones tecnológicas que ha impulsado a los mercados globales este año esté llegando a su fin. En Wall Street, el Nasdaq y el S&P 500 tuvieron su peor día en más de dos años y los inversores vieron esfumarse US$ 1 trillón de dólares en valor bursátil.

Una serie de resultados decepcionantes de Tesla, Google e IBM hacen pensar que la locura asociada a la irrupción de la inteligencia artificial (IA) podría ser un poco exagerada. En los próximos días tendremos los resultados de otros gigantes del sector, como Microsoft, Amazon, Apple y Meta (Facebook, Instagram y WhatsApp).

En el mercado local, la preocupación es la corrección que está experimentando el precio del cobre, vinculada a la debilidad de la economía china y al enfriamiento de la demanda de autos eléctricos. Esto se vio reflejado en el desplome del peso. El dólar avanzó más de $41 y se vuelve a acercar a la luca. Hay que ver lo que dice el Banco Central en su Reunión de Política Monetaria (RPM) de la próxima semana.

También en esta edición de El Semanal Exprés: la trastienda de la salida de tres de los máximos ejecutivos de Albemarle en Chile; repunta la inversión y Marcel avanza con parte de la agenda del pacto fiscal. Razones para que Hacienda abra champagne (al menos por un día); y la molestia con la «operación Huepe». Es lo único de lo que se habla en los pasillos de las grandes eléctricas y entre los y las lobbistas del sector.

Además, Munita comienza a imponer su impronta en Patio y Enap sigue aliviando su carga financiera con millonaria operación en Wall Street.

CAMBIOS A LA CABEZA DE ALBEMARLE EN CHILE

Albemarle –el gigante norteamericano que es el segundo mayor productor de litio en Chile– cambia la plana ejecutiva en nuestro país. En las últimas dos semanas salieron Ignacio Mehech, country manager en Chile y con un rol de liderazgo regional; Marcelo Valdebenito, gerente de Asuntos Públicos, y otros varios ejecutivos, incluyendo algunos de la gerencia de Recursos Humanos.

Detrás de los cambios está el desplome del precio del litio, que hizo que Albemarle gatillara cambios también a nivel global. Al interior de la productora de litio explican que hay una reducción de personal en todo el mundo y congelamiento de proyectos. En Chile asumirá el que era gerente de Producción.

Otro factor: la geopolítica. Estados Unidos y China se encuentran en una guerra fría y el litio y el cobre chileno están en medio. Hay fuentes que especulan que Albemarle eventualmente pondría a un alto ejecutivo norteamericano al mando en Chile.

Mehech y Valdebenito lideraron las negociaciones con Corfo, en las que lograron que les duplicaran la cuota de litio autorizada en el salar de Atacama y se les extendió el contrato hasta 2043.

Desde la empresa dijeron que, por política institucional, «no nos referimos a temas vinculados a la relación laboral de nuestros trabajadores y trabajadoras».

BROTES VERDES DE INVERSIÓN Y AVANCE EN EL PACTO FISCAL

Puede ser que anoche se abrieran algunas botellas de espumante en el Ministerio de Hacienda. Se logró finalmente un acuerdo y la Comisión de Hacienda del Senado aprobó la idea de legislar el proyecto de cumplimiento tributario, que busca terminar con la elusión y evasión de impuestos. Además, una serie de nuevos proyectos de inversión muestran un repunte importante para este año y hasta 2028, sobre todo en minería e iniciativas de energías limpias.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, asegura que la inversión este año estará por sobre la de 2023, revirtiendo las proyecciones del Banco Central, y apuesta a un fuerte aumento para 2025. Lo adelantó este miércoles ante la Comisión de Hacienda del Senado, usando las nuevas cifras de la Corporación de Bienes de Capital (CBC).

En informe del segundo trimestre de la CBC muestra un aumento de US$ 7 mil millones en inversiones para 2024 y 2027. Marcel destaca que esa cifra significa un incremento de casi 20%. En su Informe de Política Monetaria (IPoM) de junio, el Banco Central dice que la inversión anotaría una contracción de 0,3% este año.

El ministro destacó que el catastro incluye los dos primeros proyectos de hidrógeno verde.«Esto que parecía ficción ya empieza a aparecer dentro de los catastros de inversiones», dijo.

A las nuevas cifras habrá que sumar tres enormes anuncios que se hicieron esta semana y que no están incluidos en los números de la CBC: una inversión de Freeport, socia de Codelco en El Abra, por más de US$ 7 mil millones; el compromiso de BHP de invertir US$ 10 mil millones; y un proyecto de amoniaco verde por US$ 11 mil millones en Magallanes, que ingresó a Evaluación Ambiental esta semana.

Marcel apuntó al hecho de que se estén despejando las incertidumbres en temas tributarios como un factor que está generando estos nuevos proyectos de inversión, en particular lo del royalty

El avance del proyecto de ley antievasión en el Senado –elemento clave de la propuesta de pacto fiscal del Gobierno– también es razón para que celebren en Teatinos 120. Este miércoles finalmente la Comisión de Hacienda del Senado aprobó en general el proyecto de ley que busca combatir la evasión, la elusión de impuestos y la informalidad laboral.

Eso sí, para cerrar el acuerdo se firmó un protocolo en el que las partes se comprometen a trabajar en una mesa técnica que hará recomendaciones para revisar la gobernanza del SII, la figura del denunciante anónimo y el secreto bancario en delitos tributarios y crimen organizado, con procedimientos judiciales más rápidos.

LA MESA: LOS TROPIEZOS DE LA TRANSICIÓN VERDE EN CHILE

José Luis Carvallo: «En Chile la revolución de energías limpias no le está llegando al consumidor final».

Carvallo es, junto a Horacio Melo, fundador de Solarity, empresa líder en el mercado de la generación distribuida de energías renovables.Son las que instalan paneles solares en fábricas, edificios, casas y lugares públicos para generar la energía que necesitan.

Para conversar sobre la polémica de las cuentas de luz y los desafíos que está enfrentando la transición energética en Chile, lo invitamos a La Mesa de El Mostrador. Carvallo advierte que hay una brecha entre la capacidad instalada de energías renovables y lo que llega a los grandes centros urbanos de consumo. Apunta a una regulación desfasada y demasiado enfocada en generación, y a la falta de infraestructura de transporte.

«En Chile se sobreinstalaron paneles solares en el norte y no tenemos cómo transmitirlo hacia el sur. Eso es un fracaso de la regulación y nadie se ha hecho cargo».

Y es de los que cree que las renovables que están tambaleando terminarán siendo compradas por las grandes generadoras y que eso no es necesariamente bueno para la competenciay la descarbonización de la matriz energética.

Solarity creció bajo el alero de un fondo de inversión de LarrainVial y hace tres años la compró el fondo Brookfield, el gigante canadiense que se enfoca en invertir en infraestructura para la generación y distribución de energías limpias.

Operan en más de 170 plantas solares en todo Chile y trabajan con clientes grandes, como Watt’s, Concha y Toro, Toyota, Airbus, Unifrutti, Hortifrut, Teva, Enex, Santander, Cencosud, entre otros.

Para ver la entrevista completa, haz clic en este enlace o en la imagen de portada.

SIN TACOS NI CORBATAS, EXPRÉS

– La molestia con la «operación Huepe». Es lo único de lo que se habla en los pasillos de las grandes eléctricas y entre los y las lobbistas del sector. Se refieren a una serie de decisiones, movidas reservadas y cambios de criterios con letra chica, para que Claudio Huepe –el exministro de Energía de los primeros cinco meses de la administración Boric– asuma en el Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN).

Según los críticos, se cambiaron las reglas de elección para integrar el Consejo Directivo del CEN para, básicamente, hacerlas a la medida del exministro. En la industria circuló una Carta Abierta al Comité de Nominaciones para el Coordinador Eléctrico Nacional, en la que quienes la firman manifiestan su «profunda preocupación» y que «en aras de la transparencia, el Comité debiese dar cuenta de los fundamentos que hay detrás del cambio de criterios».

Varios diputados de oposición también criticaron las «modificaciones de última hora» aplicadas al perfil, al momento de nombrar a un nuevo integrante del Consejo Directivo del CEN.

En la industria son varios los críticos de Huepe y dicen que no tiene más credenciales que haber sido ministro de Energía por cinco meses.

El CEN es un organismo técnico e independiente, encargado de la coordinación de la operación del conjunto de instalaciones del Sistema Eléctrico Nacional.El Consejo Directivo está compuesto por cinco consejeros y dos de sus integrantes cumplen sus periodos de cinco años en octubre. Y es por eso que se abre el cupo «para meter» a Huepe. El Comité Especial de Nominaciones llamó a concurso público para seleccionar a los reemplazos. El lunes 22 de julio se cerraron las nominaciones.

Si quieren leer la historia completa, Suscríbanse al Semanal y súmense a nuestra comunidad.

– Jaime Munita empieza a mover piezas y hacer cambios en el Grupo Patio. A pocas semanas de haber asumido como nuevo gerente general del holding inmobiliario, que ahora controlan las hermanas Luksic y los empresarios Óscar Lería, Guillermo Harding y Eduardo Elberg, el ex-CEO de AFP Capital comenzó a poner su impronta.

Conocedores de lo que está pasando al interior de Patio cuentan que la primera decisión de Munita es nombrar a Fernando Moyano Pérez como nuevo fiscal del grupo inmobiliario . Reemplaza a Diego Yávar, que decidió emprender un proyecto familiar. Al interior de Patio dicen que la movida dejaría en una posición incómoda a Dieter Linneberg, el Chief Compliance Officery que trabajaba muy de cerca con Yávar.

Algunos ejecutivos de la empresa apuntan a Linneberg por haber tenido un rol «demasiado pasivo» en el escándalo que los salpicó a raíz del caso Factop y que forzó la salida de la familia Jalaff, fundadores y controladores del holdinghasta hace menos de un año. «El caso mostró que había problemas de gobernanza y el responsable de esa área es Dieter», critica un director.

Quién es Fernando Moyano. Por años trabajó en el Grupo Saieh como fiscal de Vivo, el holdinginmobiliario que enfrentó problemas financieros y pidió una reorganización judicial hace unos años. Cabe recordar que Munita trabajó con Saieh en Corpbanca por varios años y era uno de los asesores y ejecutivos más cercanos al empresario.

– Enap sigue aliviando su carga financiera. Esta semana cerró una emisión de bonos a 10 años por US$ 600 millones, con una sobredemanda de 8 veces el tamaño de la emisión. Enap dice que los fondos serán utilizados para la recompra de bonos con vencimientos en 2026 y 2031, con el objetivo de extender el perfil de vencimiento de la deuda sin aumentar el endeudamiento de la empresa.

La tasa cupón del bono fue a 5,95%, menor a la que pagó por una emisión de US$ 500 millones el año pasado. Esos bonos pagaron una tasa cupón al momento de emisión de 6.150%. En los últimos tres años, Enap ha reducido su deuda financiera en US$ 1.000 millones y es la única petrolera latinoamericana con grado de inversión.

Quiénes se llevan las comisiones: los agentes colocadores fueron Bank of America, Itaú BBA, JP Morgan, Santander y Scotiabank. Los abogados fueron A&O Shearman y Garrigues.

Como ministro de Energía, impulsó una nueva institucionalidad público-privada que hizo posible que seamos líderes mundiales en la transición energética. Y ahora, como presidente de Codelco, está apostando a transformar la minera estatal en un actor clave en la transición energética, en alianza con privados.

