Hermosilla canta pero Sanhattan sigue nervioso; una elite sorda y ciega

¡Buenas! Interrumpo tu feriado con un no muy feliz jueves. Y es porque tenemos que hablar de corrupción en el corazón de la institucionalidad económica de Chile. Es lo que dice la Fiscalía, que esta semana anunció que en el caso Audios formalizará por cohecho a un funcionario del SII y uno de la Tesorería General de la República. Y la próxima semana, el abogado Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos serán formalizados por soborno, delitos tributarios y lavado de dinero.

Las declaraciones de Hermosilla se filtraron este miércoles. Dice poco y abogados cercanos al caso creen que la Fiscalía lo dejó hablar sin «apretarlo», esperando «que pise el palito», ya que tienen suficiente material para dejarlo en prisión preventiva la próxima semana.

Habla largo sobre su relación con los Jalaff, los Sauer y Leonarda. Desliza algo que la Fiscalía investiga hace tiempo: que LarrainVial financiaba a Factop, con una línea de crédito más restringida.

En paralelo, el Servicio de Impuestos Internos (SII) anunció querellas contra Hermosilla y Villalobos, acusándolos de haber causado un perjuicio fiscal de más de mil millones de pesos.

Y a eso se añade al sumario de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), que terminó con el despido de una funcionaria por haber entregado información reservada del proceso de supervisión en curso y posterior fiscalización de la CMF en el caso Audios.

El caso Hermosilla tiene a Sanhattan y al mundo político nerviosos. Pero más relevante y preocupante es que reveló que en el corazón de tres de las cuatro instituciones en las que depositamos nuestra confianza para que la economía y el sistema financiero funcionen, hay prácticas oscuras y que no están bien (la cuarta es el Banco Central).

También en esta edición de El Semanal Exprés: la inflación de Estados Unidos se enfría por cuarto mes consecutivo en términos anuales y aumentan las apuestas a que la Fed se prepara para comenzar un ciclo de recortes de tasas. Peso chileno se beneficia y las bolsas celebran.

Además, la apuesta al negocio de seguro de los ex-Santander que termina en tribunales y salpica a fondos como Volcom, BICE Vida, Consorcio y Sartor, entre otros; el informe del PNUD que apunta a una elite sorda y ciega que tiene frenados los cambios que pide la ciudadanía; el nerviosismo de Hacienda por la huelga de Escondida; la Casa Blanca evalúa dividir el «monopolio» de Google; y el «último baile» del Security tendrá tinte político y de derecha.

1

UNA ELITE SORDA Y CIEGA: «DEMANDAS DEL ESTALLIDO SIGUEN VIGENTES»

¿Por qué nos cuesta cambiar? ¿Por qué se entrampan cambios largamente demandados por la ciudadanía y cuya necesidad está avalada por el conocimiento experto? Es el foco del nuevo informe sobre Desarrollo Humano en Chile 2024, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El informe usa como ejemplo la falta de acuerdos en las reformas de pensiones, salud y tributaria, entre otras, que tienen al país estancado. «La relativización reiterada de la importancia de las demandas de cambio constitucional, o los sucesivos intentos para reformar sin éxito el sistema de pensiones, o para resolver dilemas en el ámbito de la salud, o el estancamiento del crecimiento económico tendencial y de la productividad, constituyen ejemplos de ello».

El documento señala que, para aprovechar las oportunidades que Chile provee,«se requiere con urgencia llevar a cabo los cambios pendientes y anticipar los desafíos».

Parte importante del problema son las elites, en particular la económica. El PNUD dice que hay una importante diferencia entre la elite económica y el resto de las elites. «La elite económica es sistemáticamente más crítica, pesimista, punitiva y menos inclusiva que los otros tipos de elites», afirma.

Y agrega que «quienes representan el poder económico perciben un mayor deterioro que el resto de las elites, desean en mayor medida que las cosas en el país vuelvan a ser como antes, manifiestan más preocupación frente a la situación actual y perciben mayores niveles de conflictividad».

La elite económica prioriza cambios en la seguridad en los barrios por sobre la desigualdad de ingresos.Y sus sueños son un país con más crecimiento económico y más orden y seguridad. Es además la única que no incluye la protección del medioambiente en sus sueños para el país.

Una elite política que tampoco da el ancho. El informe advierte que Chile enfrenta desafíos críticos en su capacidad para implementar cambios sociales. Dice que el país se encuentra en una paradoja: mientras la sociedad chilena experimenta una transformación intensa, las capacidades de incidencia de los actores para resolver problemas son limitadas. Esto ha llevado a un estancamiento en discusiones clave, como las reformas del sistema de pensiones y de salud, sin llegar a acuerdos concretos.

El informe destaca dos factores principales detrás de esta situación: las relaciones disfuncionales entre ciudadanía, elites y movimientos sociales, y la prevalencia de lógicas inhibitorias en instituciones y discursos públicos. La desconfianza hacia los liderazgos políticos y el gran empresariado, considerados «villanos» por la ciudadanía, alimenta un clima de castigo y radicalización.

Además, en un contexto global de crisis ambientales y polarización política, el informe advierte que las insuficientes capacidades de Chile para conducir cambios sociales amenazan el bienestar y la estabilidad futura del país. El informe del PNUD tiene, eso sí, detalles para ser optimistas: la mayoría de los chilenos están dispuestos a apoyar un liderazgo con promesas que demoren en cumplirse, siempre que vean avances.

2

LAS AMBICIONES DE AVLA ENCUENTRAN TURBULENCIAS

AVLA, la agresiva aseguradora de créditos y garantías que opera ya en Perú, Brasil, México y Estados Unidos, está bajo escrutinio legal. En una serie de querellas se acusa al holding asegurador/financiero de haber armado un esquema financiero a través de su aseguradora y su fintech (Creditú), que utilizarían el concepto de «gastos operacionales» en los préstamos para ocultar intereses ilegales.

Según los abogados querellantes –son al menos 5 querellas–, la práctica habría sido diseñada para evadir la prohibición legal de cobrar una tasa de interés superior a la Tasa Máxima Convencional. El esquema afecta a personas naturales que buscan financiar su primera vivienda y a pequeñas y medianas empresas (pymes) que no pueden acceder a la banca tradicional.

El esquema cuestionado. El caso involucraría a varias empresas del grupo AVLA, entre ellas, Creditú y AVLA Seguros, que utilizan el Mutuo Hipotecario Endosable (MHE) como instrumento para estos préstamos.

El rol de Sanhattan. Los créditos de Creditú no se ofrecen con recursos propios, sino que utilizan fondos provenientes de aportantes de diferentes fondos de inversión, entre ellos, Fynsa, Volcom, BICE Vida, Sartor y Consorcio, entre otros. También el Banco Interamericano de Desarrollo, que apoya la exitosa apuesta de inclusión financiera de la fintech.

Los fondos son atraídos por las altas tasas de interés, garantías hipotecarias y seguros de crédito, pero los deudores terminan pagando intereses efectivos superiores a los permitidos por la ley, según las querellas.

Los créditos cuentan con una garantía hipotecaria y un seguro de crédito.

Creditú y AVLA se promueven como empresas que, gracias a la comercialización conjunta del crédito y del seguro de crédito,han democratizado el acceso a la primera vivienda. Una vez otorgado el préstamo, Creditú endosa el mutuo al fondo que proporcionó el financiamiento.

Creditú es menos del 10% del negocio de AVLA. La fintech financiera destaca que 10% de sus clientes está compuesto por inmigrantes y que ha hecho posible que 7 mil familias tengan acceso a su primera vivienda. Aseguran que tienen la tasa de morosidad más baja del mercado, menor que la banca.

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) tomó cartas en el asunto ante varias denuncias presentadas por los afectados. De acuerdo con los abogados de estos, la gravedad del caso radicaría en la magnitud de las operaciones cuestionadas y la afectación masiva de los deudores, quienes habrían sido obligados a pagar comisiones y costos que, sumados, superan la tasa máxima que permite la ley, y a asumir costos adicionales por servicios (seguros innecesarios) que no se prestaron efectivamente. La investigación sigue en curso.

3

LA MESA: CHILE Y DELITOS DE CUELLO Y CORBATA

Susana Sierra: «Ley de Delitos Económicos, secreto bancario y beneficiarios finales nos acercan a estándares internacionales».

La socia fundadora de BH Compliance y expresidenta de Transparencia Internacional, Chile, fue la invitada de esta semana a La Mesa . Dice que tenemos un problema grande: no confiamos en las instituciones.

. Dice que tenemos un problema grande: no confiamos en las instituciones. «Las empresas tienen que hacerse cargo y darse cuenta de que, por ejemplo, la Ley de Delitos Económicos y la de beneficiarios finales, ayuda a identificar dónde están los riesgos». Hace hincapié en la necesidad de que los directorios comprendan estos temas como parte de sus responsabilidades.

Sobre los notarios.Susana expresa su insatisfacción con el sistema actual de notarías en Chile, describiéndolo como corrupto y opaco, y sugiere la necesidad de un sistema más transparente y eficiente.

Pare ver la entrevista completa, haz clic en este enlace o en la imagen de portada.

4

SIN TACOS NI CORBATAS, EXPRÉS

– El «último baile» del Security tendrá tinte político y de derecha. Hablo del Seminario Anual del Grupo Security, que se realizará el próximo martes 27 de agosto. Puede que sea el último antes de que se concrete la fusión con el BICE y sea absorbido por el holding financiero del Grupo Matte.

El panel parece haber sido armado con un ojo en las elecciones del próximo año. La protagonista es la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, que hasta ahora lidera las encuestas presidenciales. El comunicado dice que ella expondrá «sobre los desafíos de una próxima administración en Chile». O sea, parece un evento de campaña.

– Los cambios anunciados en el Grupo Claro dejan al desnudo, una vez más, la endogamia de nuestra elite, los conflictos de intereses al interior de los directorios y lo poco que parece importarnos. El holding fue fundado por Ricardo Claro y ahora lo lidera su viuda, María Luisa Vial, a través de una fundación domiciliada en Panamá. El grupo controla Elecmetal, Cristalerías de Chile, Diario Financiero y Viña Santa Rita.

Los cambios anunciados: el abogado histórico del grupo y la familia, Cristóbal Eyzaguirre, será el nuevo líder de la fundación, reemplazando a la viuda de Claro. Es también director de casi todas las sociedades y empresas del grupo y, además, de Vapores (Grupo Luksic, donde el Grupo Claro es minoritario de peso).

el abogado histórico del grupo y la familia, Cristóbal Eyzaguirre, será el nuevo líder de la fundación, reemplazando a la viuda de Claro. Es también director de casi todas las sociedades y empresas del grupo y, además, de Vapores (Grupo Luksic, donde el Grupo Claro es minoritario de peso). Pero lo interesante es que se suma como consejero de la fundación Juan Antonio Álvarez Said.El ingeniero de 30 años es hijo del que por años fuera el hombre de confianza de Ricardo Claro, que murió repentinamente hace dos años, y de Constanza Said Somavía, hija de José Said y hermana de Salvador, controladores de Parque Arauco, entre otros.

– Huelga en Escondida, la mina de cobre más grande del mundo, podría costarle a BHP y Rio Tinto entre US$ 25 millones y US$ 30 millones diarios y presiona a la economía chilena en medio de un enfriamiento de la actividad. El 5,4% de la oferta global de cobre y el 21% de la producción de Chile provienen de Escondida, que opera en Antofagasta. Este miércoles se retomaron las negociaciones. El paro de 44 días de 2017 generó US$ 740 millones de pérdidas y significó una contracción de cerca de 1,3% del PIB chileno.

BHP ofreció a cada uno de los 2.400 trabajadores un único bono equivalente a US$ 28.900 para cerrar el conflicto laboral, pero el sindicato exige US$ 36.000 por cabeza. También se les ofrece seguro médico completo y bonos educacionales para la familia.

De concretarse, el bono exigido por los sindicatos sería el mayor que se haya pagado en una negociación colectiva en la historia de Chile.

– La Justicia en Estados Unidos determinó que Google es un monopolio y la Casa Blanca evalúa desmantelar al gigante tecnológico. Bloomberg asegura que es una de las opciones que está considerando el Departamento de Justicia estadounidense, después que un fallo histórico determinara que la empresa monopolizaba el mercado de búsquedas en línea.

Sería el primer intento de Washington de desmantelar una empresa por monopolización ilegal desde los intentos fallidos de desmantelar Microsoft hace dos décadas. The Economist dice que podría desencadenar grandes cambios en el megamillonario mercado de las búsquedas por internet, pero también en todo el resto del sector tecnológico.

Cabe mencionar que Google tramita alrededor del 90% de las búsquedas por internet, incluidas las que se hacen desde el celular.La influyente revista agrega que esa es la base «del mayor negocio publicitario del mundo» y explica que Google mantiene esa posición pagándoles colosales sumas de dinero a los fabricantes de celulares y desarrolladores de navegadores, para seguir siendo su motor de búsqueda predeterminado: durante el juicio se supo que en 2021 esos pagos ascendieron a la friolera de 26.000 millones de dólares.

Hasta aquí llegamos esta semana. Antes de cerrar, recuerda que si tienes algún comentario o información para compartir con nosotros, escríbeme a ivan@elmostrador.cl o en mis redes.