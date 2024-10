Itaú y sus sospechas de cómo Saieh escondió activos para no pagarle deuda por US$ 27,5 millones.

Presentado por:

¡Buenas y feliz domingo (lunes para algunos)! Esta semana se cumplen 5 años del estallido social. Las demandas sociales que lo gatillaron siguen vigentes y la lástima es que hoy Chile es un país más pobre, más endeudado y políticamente dividido. Y las élites parece que no quieren hacerse cargo.

Lo advirtió Bernardo Larraín Matte este domingo en La Tercera. El líder del Grupo Matte y expresidente de la Sofofa dijo que, sin reformas importantes, “van a venir otros remezones” y afirmó que “las chilenas y los chilenos, claramente no quieren volver al 18 de octubre, pero tampoco quieren volver al 17 de octubre. (…) Quieren cambios, que son importantes, pero graduales”.

Y dijo que la ciudadanía les “reprocha a las llamadas élites que no han sido capaces de conducir los cambios necesarios, (…) y que el principal reproche es a los actores políticos: no hay ninguna encuesta que no ponga en último lugar de confianza ciudadana al Congreso y a los partidos políticos”. No obstante, destacó que -tal como lo señala el informe del PNUD- la gente les da una nueva oportunidad y le atribuye -al sistema político- «la responsabilidad de conducir los cambios necesarios”.

En esta edición de El Semanal: se viene la Reunión de Política Monetaria (RPM) de octubre y todo apunta a un nuevo recorte de 25 puntos base. También se agudizará la discusión sobre la propuesta del Gobierno para sustituir el CAE. Hacienda asegura que el Estado ahorrará US$ 3.500 millones, pero hay críticos de que el plan compromete un monto importante de recursos públicos, controla los aranceles y limita la autonomía de las universidades, «lo que llevará ineludiblemente a una pérdida de calidad de la educación que imparten», dice el BCI.

También en el radar de los inversores: la creciente tensión en el Medio Oriente. El temor es que va a generar una nueva aversión al riesgo y eso fortalecería al dólar a nivel global, golpeando al peso, generando presiones inflacionarias y complicando las finanzas públicas.

Además, las sospechas del Itáu sobre cómo el empresario Álvaro Saieh habría escondido activos para evitar pagar la deuda de US$ 27 millones; la advertencia del Banco Mundial sobre Chile y la región: la clase media está estrangulada; y la arista LarrainVial en el caso Hermosilla agarra vuelo: Manuel Bulnes y Felipe Porzio son citados a declarar como imputados.

También en esta edición: AFP Habitat salpicada por el caso Hermosilla; un gráfico que muestra cuánto recauda el Estado en impuestos vs. la OCDE y la región; y un diálogo acerca del modelo económico entre la economista jefe de Quiñenco (Grupo Luksic) y el exvicepresidente del Banco Central.

1

SAIEH, SUS DEUDAS Y LAS SOSPECHAS DEL ITÁU

Itaú y sus sospechas de cómo Saieh escondió activos para no pagarle deuda por US$ 27,5 millones.

Qué pasó. Como les adelantamos el domingo pasado, el Itaú Brasil demandó ejecutivamente en Chile a Álvaro Saieh para exigirle, en su calidad de aval y codeudor solidario de la sociedad Great Art Inc, el pago de una deuda de US$ 27,5 millones.

Itáu Brasil pretende embargarle bienes suficientes a Saieh para recuperar la totalidad del monto que le adeuda. Y, paralelamente, inició una acción legal en USA para averiguar acerca del real destino de algunos activos de Saieh, que los brasileños sospechan que fueron escondidos para evitar pagarles.

En Estados Unidos el gigante brasileño presentó acciones judiciales para que se obligue a su hija, Catalina Saieh, y otras 3 sociedades, a entregar una serie de documentos y detalles sobre un conjunto de transferencias inmobiliarias que Itaú sospecha que fueron hechas para esconder activos y evitar pagarle la deuda. En resumen, la petición en EE.UU. es para ayudar a determinar hacia dónde fueron los activos.

“Al leer las acciones legales, queda claro que Itaú Brasil está furioso y que están convencidos que Saieh se fue deshaciendo simuladamente de patrimonio para no pagarle. Si así fuera, sería un típico caso de fraude civil”, explica una fuente legal que leyó los documentos, pero que no representa a ninguna de las partes.

Estrategia legal. Para poder hacer una solicitud ante la Justicia norteamericana de apertura de información y recolectar información de hechos u operaciones que ocurrieron en Estados Unidos, tiene que existir un juicio en el extranjero. En este caso: en Chile.

El origen de la deuda. De acuerdo con documentos legales presentados ante la Justicia estadounidense, la deuda es de la sociedad Great Art Inc, vinculada a la familia del empresario chileno. El pagaré se firmó en abril de 2014 y Saieh actuó como aval y codeudor solidario de la deuda.

Great Art Inc es una sociedad registrada en el paraíso fiscal BVI (Islas Vírgenes Británicas) y, de acuerdo con la demanda ejecutiva presentada en Chile, está representada por Pilar Dañobeitía, histórica mano derecha de Saieh y presidenta de SMU, actualmente su activo más importante (si Itaú termina pidiéndole la quiebra –como sospechan en el mercado–, Saieh tendría que vender SMU, pero casi el 100% de las acciones las tiene en garantía con bancos).

El Semanal tuvo acceso a la acción legal en Estados Unidos, donde el Itaú explica sus sospechas de cómo Saieh habría escondido los activos.

Ante la Justicia norteamericana Itaú afirma que ha descubierto evidencia que sugiere que Saieh ha transferido activos valiosos a familiares y entidades relacionadas con él, posiblemente con el fin de esconderlos de sus acreedores.

Entre los activos transferidos por Saieh se encuentran dos propiedades en Nueva York: una en la calle 67 Este, que Saieh compró por US$ 26 millones en 2007 y que vendió en 2024 por US$ 36 millones, y una propiedad en la calle 57 Este, por US$ 6,5 millones y transferida en febrero de 2024 a Alpha Lion House LLC, que luego la pasó a Lion House Trust, un fideicomiso vinculado a la hija de Saieh, Catalina Saieh.

El departamento en la calle 67 Este es el famoso inmueble que le compró a Lee Anz Lehman, miembro de la familia fundadora de Lehman Brothers, el banco de inversión que quebró en 2008 y que se convirtió en el niño símbolo de la crisis financiera. La propiedad la compró un fideicomiso vinculado al multimillonario James Coulter, de 64 años.

Según los abogados de Itaú que presentaron el caso en Estados Unidos, Saieh ha dicho que no puede pagar su deuda, “a pesar de que parece ser propietario, o haber sido recientemente propietario, de varios activos valiosos, incluidos bienes inmuebles en este distrito”. Y ante el tribunal revelan que “Itaú ha llevado a cabo una investigación independiente sobre los activos del garante y ha descubierto una serie de transferencias significativas a familiares y entidades relacionadas en los últimos años. Estas transferencias parecen estar dirigidas a poner los activos fuera del alcance de sus acreedores”.

Itaú dice en EE.UU. estar considerando iniciar procedimientos judiciales adicionales para impugnar estas transferencias como «fraudulentas».

“Entre los ejemplos, se sabe que el garante fue propietario reciente de dos propiedades ubicadas en East 67th Street y East 57th Street. En 2007, el garante compró la propiedad en East 67th Street por US$26 millones, transfirió la propiedad a Avlaj Real Estate en 2022, y la vendió en junio de 2024 por US$36 millones a un comprador externo, cuya relación con el garante es desconocida. Por otro lado, en 2018 el garante adquirió la propiedad en East 57th Street por US$6,5 millones y transfirió su participación a Alpha Lion House en febrero de 2024 sin recibir ninguna compensación a cambio. Posteriormente, Alpha Lion House transfirió de inmediato la propiedad a Lion House Trust, cuyo domicilio de correspondencia está registrado en la misma propiedad de East 57th Street. Esta dirección está a cargo de Catalina Saieh Guzmán, hija del garante, quien reside en la propiedad”.

Itaú pidió ante la Justicia de Estados Unidos citaciones para solicitar documentos y testimonios de cada uno de los citados respecto a sus intereses en esos inmuebles, así como su conocimiento o participación en la transferencia de dichos inmuebles o derechos.

Dónde están los millones del departamento de Lehmann. Itaú quiere saber las circunstancias de la decisión de vender la propiedad. Esto, incluyendo el momento de la decisión y los pasos tomados para comercializar y vender la propiedad, así como el uso de los US$ 36 millones obtenidos por la venta.

El abogado que asesora a la familia Saieh y a CorpGroup Banking, Ricardo Reveco, socio del estudio Carey, indicó que Saieh está “a plena disposición” para encontrar una solución a la disputa con Itaú, pero que sus “representados se podrán referir a esos aspectos en detalle una vez que les sea notificada la acción legal que se ha anunciado en Chile, lo que aún no ha ocurrido”.

2

UNA CLASE MEDIA ESTRANGULADA

El aumento de los costos de la educación privada, transporte y de los sistemas de pensiones está causando un «estrangulamiento de la clase media» en países como Chile, Colombia y el resto de América Latina.

La advertencia la hace William Maloney, economista jefe para América Latina y el Caribe del Banco Mundial (BM), en un entrevista con Bloomberg. Dice que el crecimiento de los últimos años en la región fue impulsado “en gran medida” por el consumo, y los avances en la reducción de la pobreza y la desigualdad siguen siendo “lentos”.

Maloney señala que los gobiernos están relajando o incumpliendo las metas fiscales, mientras aumentan el gasto público para fomentar el crecimiento, y eso amenaza los esfuerzos exitosos que han hecho para controlar la inflación. Agrega que la inversión sigue siendo débil en países como Argentina, Chile, Colombia y Perú.

La advertencia del Banco Mundial se da en medio de la discusión presupuestaria y la nueva propuesta para financiar la educación universitaria que hizo el Gobierno para reemplazar al CAE. La Moneda afirma que ambos proyectos tienen como objetivo aliviar preocupaciones de la clase media.

En Chile, de acuerdo a Equifax, hay un poco más de 6 millones de personas de clase media –segmentos socioeconómicos C2 y C3–. Los ingresos promedio para un hogar de clase media son de un rango entre $ 1.000.000 y $1.500.000, usando datos de la Casen.

El ministro de Hacienda reveló que la deuda educacional representa el 19% del total de deuda de los hogares. Y agrega que Chile tiene el mayor gasto en educación superior de todos los países de la OCDE: 2.4% del PIB, comparado con el 1.5% del promedio.

Esta semana el BM publicó un informe en que recomienda implementar impuestos a la riqueza para reducir la desigualdad, reactivar el crecimiento y mejorar las finanzas públicas de países como Chile y el resto de América Latina.

El Banco Mundial es partidario de «gravar la propiedad» en América Latina para financiar demandas sociales, ya que es el pilar de la riqueza. Y destaca que en la región son muy inferiores al promedio mundial, a pesar de que el 80% de su riqueza está en bienes raíces.

3

GRÁFICO DE LA SEMANA: IMPUESTOS Y ESTADO

A propósito del debate sobre el Presupuesto 2025, déficits fiscales y recaudación impositiva. Chile sigue recaudando en impuestos mucho menos que el promedio de la OCDE. Este informe del organismo, que usa data de 2022, muestra que recaudamos el equivalente al 23,9% de PIB, muy por debajo del promedio de la OCDE, que agrupa a las economías más desarrolladas, que es de 34%.

La región de América Latina y el Caribe recaudó, en promedio, el 21,5% de su Producto Interno Bruto en impuestos. Brasil y Argentina lideran en América Latina con niveles de recaudación cercanos al 30%, aproximándose a los estándares internacionales.

Las críticas a Chile en general son que las empresas pagan mucho y que nuestra base tributaria es chica y habría que expandirla a que más personas paguen el impuesto a la renta. Uno de los grandes desafíos en nuestro país y la región es la informalidad laboral, además de la evasión fiscal. Dependemos demasiado del IVA, que es un impuesto regresivo y golpea mucho más fuerte a los más pobres.

4

LA SEMANA EN REDES

En este espacio he dicho, en varias ocasiones, que el problema de nuestra economía es la política. Y es por eso que elegí este posteo de @HernanLarrain (Evópoli), en el que replica el discurso del diputado @Panchoudurraga (Evópoli) en el Congreso, donde explica su rechazo a la acusación constitucional contra la ministra Carolina Tohá. Es todo lo que está bien (y escasea) en la política.

Y, ojo, que no se entienda como un apoyo político al partido, a Larraín o a Undurraga. No, es un apoyo al sentido común.

“En los pasillos de este Congreso, hoy día hay dos ministros de Estado que con toda desfachatez acusaron a cuantos ministros se les cruzó por el camino y acusaron dos veces al presidente Sebastián Piñera. Yo quiero referirme a la cosa política. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con esto? ¿Hasta cuándo vamos a seguir degradando las instituciones? ¿Hasta cuándo vamos a volvernos revanchistas?”, sostuvo nuestro diputado.

“Yo hoy día estoy votando por la democracia, estoy votando por el respeto a las instituciones y estoy votando por Chile. No estoy votando por la ministra del Interior ni estoy haciendo lo que (la izquierda) hizo con el uso y el abuso de este instrumento constitucional. Nos veremos en dos años más cuando les toque ser oposición y veremos si están a la altura de las consecuencias”.

5

SIN TACOS NI CORBATAS

– El caso Hermosilla/Factop finalmente llega al corazón de LarrainVial: los socios Manuel Bulnes y Felipe Porzio fueron citados a declarar como imputados por el Ministerio Público. Como venimos adelantando en este espacio, la Fiscalía busca saber si LarrainVial fue cómplice o víctima de los hermanos Sauer y Jalaff en el esquema de facturas falsas que investiga.

Bulnes –el delfín de León Vial en la firma– acudirá a declarar la semana del 21 de octubre, mientras que Porzio aún no tiene una fecha establecida para su citación, según informó El Mercurio. Bulnes es director de la sociedad a través de la cual Patio y LarrainVial administran su negocio inmobiliario. La firma sostiene que desconocía la falsedad de dichas facturas en el momento de la compra y apuntan a que la Justicia falló a su favor en una arista, ordenando la ejecución de las garantías otorgadas por Rodrigo Topelberg, socio de Factop, para cubrir operaciones efectuadas por la empresa.

– El caso Hermosilla salpica a AFP Habitat. La administradora de fondos tiene el 49% del Fondo de Inversión Credicorp Capital Patio Renta Industrial. Es un fondo con activos de alrededor de US$ 65 millones. Y tiene entre sus activos parte de Parque Capital, el polémico loteo industrial en Lampa, sobre el cual Hermosilla, entonces asesor del Ministerio del Interior, habría intervenido para que Grupo Patio obtuviera, en un tiempo récord de poco más de dos meses, certificados que normalmente requieren hasta dos años de tramitación.

La semana pasada, Habitat cerró la compra del 49% de los outlets de Parque Arauco por US$ 36 millones, parte de la apuesta de la AFP en activos alternativos para aumentar la rentabilidad de sus fondos. Para Parque Arauco, los fondos le sirven para cerrar compra de Open Kennedy a Falabella.

– Las réplicas en Chile del negocio del año en la minería del litio. Rio Tinto anunció la compra de Arcadium Lithium por US$ 6.700 millones, lo que la convertirá en la tercera minera mundial en producción de litio (detrás de Albemarle y SQM).

La adquisición le da a Rio Tinto minas de litio en Argentina y Australia, y clientes como Tesla, BMW y General Motors. En 2022, la minera anglo/australiana completó la adquisición del proyecto de litio Rincón en Argentina, que tiene reservas de casi 2 millones de toneladas de carbonato de litio y donde planea desarrollar una planta de carbonato de litio de grado batería.

Entre los actores que cuestionan la operación entre Codelco y SQM, aseguran que lo que pagó Rio Tinto confirma que la minera estatal chilena dejó plata en la mesa en las negociaciones. Rio Tinto está pagando US$ 6.700 millones por un activo que ahora produce 75.000 ton de carbonato de litio y que tiene proyectado aumentar a 150.000 para 2028. Y el cálculo es que la producción es menos de la mitad de lo que SQM produce hoy (200.000 toneladas) y quiere llegar a 300.000. Eso quiere decir –según estos cálculos– que el 100% del salar de Atacama, entonces, vale US$ 13.400 millones.

6

AGENDA DE LA SEMANA

– La Reunión de Política Monetaria (RPM) de octubre tendrá la atención del mercado esta semana. Es una RPM de dos días y la decisión se comunicará a partir de las 18:00 horas del jueves. El consenso es que el Consejo del Banco Central anunciará un nuevo recorte de 25pb en la Tasa de Política Monetaria (TPM), lo que la dejaría en 5,25%.

El BCI dice que no hay nada nuevo desde que se publicó el IPoM de septiembre, y la actividad económica está creciendo en torno a la tendencia y la inflación sigue moderándose, a pesar del impacto del alza en las cuentas de luz. «Todo apunta a que se alcanzaría la meta de 3% a mediados de 2025″.

El lunes, en la víspera de la RPM, el Banco Central publicará los resultados de la Encuesta de Operadores Financieros (EOF) de octubre y, el miércoles, el mercado tendrá los resultados de la Encuesta de Crédito Bancario del tercer trimestre.

– Boris Johnson en Chile. Es la estrella del seminario anual de Picton, la firma chilena de asesoría y gestión de inversiones fundada en 2012 por el ex-Celfin y asesor de Piñera, Matías Eguiguren, junto a dos ex-LarrainVial y un ex-Consorcio. Se anticipa la participación de más de 500 inversionistas, 20 fondos de pensiones y ya hay 1.200 reuniones agendadas, según el DF.

Un invitado polémico y caro. El ex primer ministro británico cobra entre £ 250.000 y £ 400.000 por conferencia, aunque las tarifas pueden variar según el evento y la ubicación, de acuerdo con varios artículos publicados en medios británicos. Su venida a Chile coincide con la publicación de su polémica biografía, en la que no se arrepiente de ninguno de los graves errores que forzaron su renuncia.

– La geopolítica se mete en la agenda. Ese mismo miércoles, y a menos de 500 metros del seminario de Picton, The Atlantic Council –uno de los dos centros de estudios más influyentes de Estados Unidos en materia de asuntos internacionales–, realiza un evento en Chile para celebrar el 30 aniversario de la Cumbre de las Américas en Santiago.

El foco: cómo abordar los desafíos globales en áreas como seguridad, economía, política y tecnología.

El evento lo organiza en conjunto con Amcham y Clapes UC y entre los participantes están el canciller Alberto van Klaveren; el senador Ricardo Lagos Weber; el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez; el CEO de Quiñenco (Grupo Luksic), Francisco Pérez Mackenna.

7

DIÁLOGOS DE EL MOSTRADOR: EL FALSO DILEMA DE ESTADO VS. MERCADO



Andrea Tokman y Pablo García: su diagnóstico sobre nuestra incapacidad de crecer y otras vainas.

Andrea Tokman, economista jefe de Quiñenco (Banco Chile, CCU y Vapores, entre otras), y Pablo García, exvicepresidente del Banco Central y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, fueron los invitados a este nuevo capítulo del ciclo de Diálogos de El Mostrador.

El foco de este quinto capítulo fue hacer un diagnóstico acerca de la crisis de crecimiento que estamos viviendo hace ya más de una década y pensar en un modelo que nos saque del estancamiento –y cómo evitar que la ideología impida esta conversación–. La idea fue que García aportara una mirada de lo público y Tokman la del sector privado.

Ambos coincidieron en que estamos entrampados en un falso dilema de Estado vs. mercado. El exvicepresidente del Banco Central dijo que hace 15 años que el foco de la política pública dejó de estar alineado con el crecimiento y se preocupó más de la distribución.

“El enfoque parece implicar que, una vez alcanzado cierto nivel de crecimiento, es momento de centrarse solo en la redistribución. Hace unos 15 años Chile dejó de implementar reformas pro crecimiento, trasladando su enfoque hacia políticas de redistribución y eso ha sido un factor determinante en nuestro estancamiento”.

El diagnóstico de la economista jefe de Quiñenco. Tokman destacó tres temas clave en relación con el crecimiento económico y la desigualdad. En primer lugar, subrayó cómo en la última década Chile ha pasado de estar orgulloso de su modelo económico a una gran frustración y esto ha generado una polarización entre aquellos que confían plenamente en los mercados y otros que creen que el Estado es el único capaz de resolver los problemas, lo que ha creado barreras para la inversión privada.

“Por supuesto, no es ni uno ni lo otro y eso afecta la forma en que hemos ido tomando decisiones, con mucha desconfianza, generando hartas barreras a las decisiones del sector privado para invertir. La tasa de inversión y la tasa de ahorro en Chile han caído en forma importante y yo creo que eso tiene harto que ver con esta desconfianza”.

En segundo lugar, Tokman mencionó que el sector privado enfrenta hoy mayores desafíos, debido a la globalización, que ha acercado a los mercados internacionales, facilitando la internacionalización de las empresas. Esto ha hecho que las empresas necesiten mayores incentivos para quedarse en Chile, mientras que la desconfianza en los mercados ha afectado las decisiones de inversión.

Por último, la economista señaló un cambio en el paradigma del desarrollo, en el cual el crecimiento rápido de antaño ha dado paso a un crecimiento más lento. Anteriormente, se trataba de copiar y adaptar modelos de éxito internacional, pero hoy en día, con el rápido avance tecnológico, como la regulación de la inteligencia artificial, todos los países están en una carrera simultánea que requiere mucho ensayo y error, lo que complica aún más el desarrollo en un entorno global tan dinámico.

Para ver la entrevista completa, haz clic en este enlace o en el video de portada

