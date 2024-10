La política se toma la agenda: mercado busca darle sentido a resultado de las municipales

Presentado por:

¡Buenas y feliz domingo (lunes y no tan feliz para alguno de ustedes)! Anoche, al cierre de la edición completa de El Semanal aún no había resultados finales de las municipales, pero a grandes rasgos todo parecía indicar que al oficialismo y a los moderados les fue un poco mejor de lo anticipado, a los republicanos un poco peor y a la centro derecha bastante bien.

Pero hubo sorpresas y da la impresión de que los escándalos jugaron su parte: perdió Marcela Cubillos en Las Condes, ganó Desbordes en Santiago, la derecha perdió Puente Alto después de 24 años y hoy se quedó con Ñuñoa, el corazón del Apruebo.

A la apertura del mercado los inversores parecen mirar las cifras macros, y esas reflejan una victoria de las fuerzas de la derecha y las interpretan como un preámbulo a las presidenciales del próximo año. Hay que prestar atención en el peso versus dólar y las tasas de interés en la renta fija como los barómetros a seguir.

Será una semana volátil y con la atención de los inversores globales puesta en la recta final de las presidenciales de Estados Unidos y la nueva escalada de tensiones en el Medio Oriente. Ojo con el petróleo este lunes. A eso hay que sumar que alguna de las gigantes tecnológicas de Wall Street publican sus resultados trimestrales.

En la agenda local de esta semana corta: las cifras sectoriales de septiembre, un preámbulo del Imacec, y resultados corporativos de varias empresas del Ipsa. Y no hay que olvidar que Juan Pablo Hermosilla prometió que liberará nuevos chats del teléfono de su hermano, el abogado Luis Hermosilla.

En esta edición de El Semanal. Caso Hermosilla/Factop: LarrainVial en misión control de daños y la Fiscalía prepara nuevas formalizaciones y aristas en la investigación; fallo histórico del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia deja en jaque al Coordinador Eléctrico Nacional; y la Corte de Apelaciones de Santiago le perdona la vida en un fallo insólito al cuestionado juez tributario Óscar Meriño.

Además, el doble clic y segunda lectura a la operación entre un fondo inmobiliario del Santander y Ameris Capital; y se le complica la vida posretiro al expresidente de Enel Chile, Herman Chadwick Piñera.

1

CASO FACTOP: NUEVAS FORMALIZACIONES Y NUEVAS ARISTAS

El Ministerio Público prepara nuevas formalizaciones y acelera la investigación de nuevas aristas en el caso Hermosilla/Factop. Esta semana debería terminar su declaración como imputado Álvaro Jalaff, ex-CEO del Grupo Patio (y líder de la familia fundadora y que controlaba el holding hasta hace unos meses).

Jalaff, el último de los protagonistas del caso en ser citado a declarar como imputado, estuvo cara a cara con el fiscal Felipe Sepúlveda el viernes, pero volverá a declarar esta semana. También la semana pasada declaró Manuel Bulnes, ejecutivo de LarrainVial y uno de los personajes clave en la investigación. Bulnes leyó un texto de seis páginas y luego respondió preguntas de los fiscales.

Fuentes que siguen la investigación de cerca y que conocen el caso en detalle dicen que, después que se cierre la interrogación de Álvaro Jalaff, la Fiscalía avanzará con nuevas formalizaciones y podría haber nuevos imputados relacionados con una arista de la que se ha filtrado poco: la ruta del dinero. Según las mismas fuentes, hay más de US$ 25 millones de los que no se sabe bien cómo se perdieron o dónde fueron a parar.

Serían dineros relacionados con las operaciones de forward detrás de las millonarias pérdidas de los inversionistas de Factop. Cabe recordar que Factop era un factoring que otorgaba créditos a tasas muy elevadas, prometiendo excelentes utilidades.

Se sospecha que parte importante de la insolvencia de STF Capital Corredores de Bolsa, así como de su relacionada Factop, se originó en las operaciones de forward que, desde el año 2018, comenzaron a realizarse a través de las sociedades Guayasamín y Ziko, como informó, preliminarmente, Pedro Chávez, exempleado de Factop. Esas sociedades también son parte de la investigación de las facturas falsas.

En su declaración ante el Ministerio Público del pasado 10 de octubre, el exgerente general de STF, Luis Flores, reconoció que, cuando las operaciones de forward arrojaban pérdidas, se renovaban y, en definitiva, se cargaban a STF, mientras que, cuando se producían ganancias, se tomaban, generándose un déficit permanente de aproximadamente $1.500 millones, que nunca se solucionó.

Por lo mismo que una de las aristas que se investigaría es con qué otras instituciones financieras nacionales operaba Factop para invertir en forwards. Según ha trascendido, las líneas investigativas apuntarán a esclarecer contablemente el mecanismo a través del cual Factop pagaba las obligaciones surgidas de las operaciones forward, tanto nacionales como extranjeras, para no afectar las garantías otorgadas por la familia de Rodrigo Topelberg, socio ahora enemistado de los hermanos Sauer, los controladores de STF y Factop. Clave es saber con quiénes se hacían esas operaciones.

Abogados cercanos al caso también especulan que habrá una nueva mirada a los otros actores que operaban con los Sauer, Jalaff, STF y Factop, además de LarrainVial. Apuntan a Finameris, Tanner, Global Fund y Zurich.

Se viene nueva demanda civil contra LarrainVial. Es de la familia de Topelberg y acusa a la firma de haberse beneficiado por el esquema de facturas falsas con un doble propósito: hacerles un favor a los Jalaff y rentar con las operaciones. La demanda afirma que LarrainVial sabía que las facturas eran falsas y su participación en el esquema se hizo para cuidar la relación con Patio, con el que son socios en 5 fondos inmobiliarios.

LarrainVial ha insistido desde el inicio en que ellos son víctimas del esquema y que fueron los primeros en querellarse contra los Topelberg/Sauer para hacer valer las garantías. También, que las facturas eran un porcentaje ínfimo del fondo facturas. “El fondo LV tenía $ 340 millones facturas de los Jalaff y en el fondo Zurich $2400 millones”.

Otra fuente que asesora a una de las partes en el caso apunta que otros fondos tenían mucho más en sus carteras.

Los interrogatorios de Bulnes y Jalaff se dieron a los pocos días de que la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) gatillara un terremoto en Sanhattan con la formulación de cargos contra LarrainVial Activos (LVA); la corredora de bolsa STF Capital; los hermanos Álvaro y Antonio Jalaff; Cristián Menichetti, exsocio y aún alto ejecutivo de Patio; así como el exgerente general de STF Capital Corredores de Bolsa, Luis Flores.

Los cargos son relacionados con la estructuración del fondo “Capital Estructurado I” –conocido coloquialmente como “Fondo Corneta”–, que tenía como objetivo transformar las deudas de Antonio Jalaff en una participación indirecta en Grupo Patio.

2

FALLO HISTÓRICO DEL TDLC CONTRA EL COORDINADOR ELÉCTRICO

Qué pasó. El 23 de octubre de pasado, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) sancionó al Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) por “restringir competencia” y descalificar de una licitación una oferta por US$1 (prácticas anticompetitivas). Según el fallo, el CEN descalificó injustamente la oferta más económica, de Ferrovial, para una expansión del sistema de transmisión eléctrica nacional, adjudicándola a la más costosa Interchile, lo que generó un sobrecosto de US$ 43,25 millones para los consumidores.

Es un fallo histórico del TDLC sobre el actuar negligente del Coordinador y respecto a restringir la competencia. Lo asegura un protagonista influyente de la industria. “Nunca jamás en la historia, ni del CEN ni tampoco de los antiguos CDEC, se les había condenado. Nadie se había atrevido nunca, aunque había habido mil razones”. El TDLC impuso una multa de 500 UTA ($ 400 millones) y exigió controles más estrictos para evitar futuros perjuicios a los usuarios del sistema eléctrico. Eso sí, el TDLC no invalidó la descalificación de la oferta de Ferrovial, ya que estimó que la obra está avanzada y los posibles beneficios de la medida no superarían los perjuicios económicos de un retraso en las obras.

El TDLC impuso una multa de 500 UTA ($ 400 millones) y exigió controles más estrictos para evitar futuros perjuicios a los usuarios del sistema eléctrico. Eso sí, el TDLC no invalidó la descalificación de la oferta de Ferrovial, ya que estimó que la obra está avanzada y los posibles beneficios de la medida no superarían los perjuicios económicos de un retraso en las obras. La gran pregunta es quién paga la multa: los consejeros, con su patrimonio, o el presupuesto del CEN. En rigor, según la ley, lo paga el CEN como institución, quien tiene derecho a repetir (demandar) contra las personas que hayan tomado la decisión al interior del CEN.

La ley dice que los Consejeros del CEN tienen responsabilidad personal por actos del Coordinador Eléctrico Nacional que cumplan con algunos requisitos, y eso sale de su propio patrimonio. Pero si lo cargaran al presupuesto del CEN, lo pagaría el cliente. Esto, porque ese presupuesto se recauda por el Cargo por Servicio Público desde los clientes.

Una fuente del sector dice que ya hay clientes que están considerando demandar al CEN por indemnización de perjuicios. “Pregunta inocente: y si demandan y ganan, ¿el CEN debería indemnizarlos?, ¿con la misma plata que pagan los clientes para financiarlo?“.

3

UN FALLO INSÓLITO QUE FAVORECE A CUESTIONADO JUEZ TRIBUTARIO

El polémico juez Óscar Meriño, titular del Segundo Tribunal Tributario Aduanero de la Región Metropolitana, zafó. En un fallo emitido el 18 de octubre, el tribunal sancionó al juez Meriño, tras una investigación por nombramientos irregulares de peritos y cohecho (ingresos injustificados).

La Corte de Apelaciones de Santiago lo sancionó por los nombramientos irregulares de peritos, a pesar de que se corroboró la existencia de “múltiples transacciones bancarias cuestionables por parte del juez señor Meriño”. Fue un fallo dividido que decidió solamente suspenderlo de sus funciones por cuatro meses con “goce de medio sueldo”. Una minoría de seis ministros del Pleno consideró necesario que la Corte Suprema abriera un cuaderno de remoción contra el juez.

Fue un fallo dividido que decidió solamente suspenderlo de sus funciones por cuatro meses con “goce de medio sueldo”. Las acusaciones por presunto cohecho aún se encuentran bajo investigación de la Fiscalía Centro Norte.

El tribunal dijo que en medio de las designaciones hubo “múltiples transacciones bancarias cuestionables por parte del juez señor Meriño, cuya repetición sostenida sugiere un patrón de comportamiento de parte del juez investigado que va más allá del mero error o descuido y que impacta en la garantía de un procedimiento judicial justo e imparcial”. Sin embargo, no se logró confirmar si estos actos conllevaron beneficios económicos directos para el juez. Fuentes cercanas a la investigación afirman que todo indica, hasta ahora, que la mayoría de los abogados involucrados en esas causas fueron “más víctimas que partícipes”.

“Se han constatado múltiples transferencias de dinero y movimientos financieros cuyo origen y justificación no han sido plenamente esclarecidos. La indagatoria interna, realizada por el polémico fiscal judicial Daniel Calvo, evidenció que Meriño nombró de forma arbitraria a peritos en al menos diez causas entre 2018 y 2021”.

“Que todas las situaciones descritas en el motivo que precede, plantean en su conjunto un manto de dudas acerca de la suficiente imparcialidad y el juicio profesional que tendría el magistrado en la gestión de sus asuntos financieros personales y en lo relativo al cumplimiento de sus obligaciones de carácter legal en materia de declaraciones”.

La Corte también detectó movimientos financieros irregulares en las cuentas bancarias de Meriño, incluyendo transferencias de terceros y depósitos de origen incierto. Entre ellos destacan fondos recibidos de la sociedad “Mejías San Martín”, integrada por familiares del juez, y otros traspasos significativos que levantaron dudas sobre la transparencia de su conducta financiera.

La minoría del Pleno de la Corte que sugirió remitir los antecedentes a la Corte Suprema para una posible remoción de Meriño, argumentó que la acumulación de irregularidades afecta la integridad de su función judicial. Y no hay que olvidar que el juez Óscar Meriño, de un tribunal tributario, reconoció que hubo ingresos que no había informado al SII.

El fallo también sancionó a Cristian Contreras, asistente de Meriño, quien fue censurado por escrito tras sugerir a un abogado la contratación de una perito específica. Esto refuerza las preocupaciones sobre el entorno en el cual se realizaron los nombramientos en el tribunal. Los peritos involucrados en las 10 causas en cuestión son Teresa del Pilar Gaete Navarro, Sergio Castro Rivero y José García Donoso.

Esto refuerza las preocupaciones sobre el entorno en el cual se realizaron los nombramientos en el tribunal. Los peritos involucrados en las 10 causas en cuestión son Teresa del Pilar Gaete Navarro, Sergio Castro Rivero y José García Donoso.

4

GRÁFICO DE LA SEMANA: NO A LOS SMARTPHONES EN LA ESCUELA

Esta semana entramos en el debate global sobre si se debería prohibir el uso de smartphones en los colegios. Bueno, los chilenos lo tenemos clarísimo: sí. Casi el 60% está a favor de que no se permitan. Además, el estudio Monitor Global de Educación de Ipsos reveló que la mayoría de los chilenos está de acuerdo con prohibir las redes sociales tanto dentro como fuera de la escuela.

Nosotros nos ubicamos levemente sobre el promedio global en la postura de que se deberían prohibir los smartphones en los colegios: 57% de los chilenos está a favor y 30% está en contra. Dentro de Latinoamérica, nos ubicamos por debajo de Colombia (66%) y Perú (63%), pero sobre México (50%), Brasil (49%) y Argentina (48%). Además, siete de cada diez chilenos piensan que se deben prohibir las redes sociales a los menores de 14 años.

El estudio también muestra que hay una importante brecha generacional en cuanto a la prohibición de los smartphones en los colegios: a mayor edad, aumenta considerablemente la postura por prohibirlos.

5

LA SEMANA EN REDES: EL LADO DIVERTIDO DE ROSANNA COSTA

La presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, aprovechó de que compartió una mesa en Nueva York con @MatiasMuchnick, fundador de NotCo, para mostrar su sentido del humor.

Ambos fueron premiados por la Cámara Norteamericana-Chilena de Comercio, ella por su trayectoria y él por fundar una de las startups disruptivas del mundo y una de las más exitosas de Chile.

El emprendedor decidió compartir el chiste de la presidenta en su cuenta de LinkedIn. ¿Un poco chupamedia su comentario al chiste? Sí, pero hay que reconocer que estuvo buena la frase/talla de Costa.

“Pensé que para llegar a ocupar ese cargo, Rosanna tenía que ser ultra política, desmedidamente nice, seca, parca… pero not. Rosanna es graciosa, tremendamente buena onda, abierta, open minded, mega inteligente… una seca. Recibimos un premio cool, ella a la trayectoria y yo al emprendimiento. Cada uno desde su lado dimos una perspectiva parecida del presente, del futuro pero mucho más allá, de todo LO OTRO”.

6

SIN TACOS NI CORBATAS

– Lo que se habla en las mesas de dinero. Esta semana un tema que hizo ruido pero pasó bajo el radar fue el anuncio de la operación entre la AGF del Santander y la gestora de activos alternativos Ameris Capital. esto en medio de la crisis que vive la industria y los problemas que enfrentan varios fondos inmobiliarios/activos alternativos.

La noticia fue que el Fondo de Inversión Santander Rentas Residenciales –administrado por Santander Asset Management– le compró acciones de ocho sociedades y activos inmobiliarios, valorización patrimonial que asciende a UF 1.300.000, o cerca de US$ 50 millones, a Ameris Multifamily Partners Fondo de Inversión. La administradora del Santander explicó que, con la operación, el fondo completa una oferta de 12 inmuebles, equivalentes a 3.300 departamentos.

“Vendimos los activos de manera consensuada con los inversionistas Fue una operación de venta compleja, con la activa participación de todos los aportantes del fondo, donde se acordó el traspaso de los activos al FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER RENTAS RESIDENCIALES, quien los consolidará con otros activos de la misma clase obteniendo positivas sinergias. Dado esto el Fondo Ameris Multifamily partners será liquidado. El fondo desde su inicio en 2022, rentará aproximadamente UF – 4.7%”, dijo Ameris Capital.

Apuesta arriesgada, dada la crisis que vive el mercado inmobiliario o los fondos de renta inmobiliarias residenciales en particular. Es lo que dicen analistas del sector y gestoras de fondos alternativos rivales. “No le veo la lógica al Santander. El propio Ameris, en sus comunicados, reconoce que el fondo no fue éxito. Corren el riesgo de lo que les está pasando a los fondos inmobiliarios de BanChile Inversiones, que tienen varios de sus fondos con problemas. Tanto ellos como el Santander no son especialistas y tienen managers que buscan el bono y basta”, comenta un socio de una gestora de fondos alternativos local.

El mismo socio dice que el problema con los fondos que no tienen la experticia y estructura para invertir y administrar activos inmobiliarios es que los incentivos están mal puestos. Eso lo entienden los inversionistas institucionales, pero en el retail muchos van a terminar “trasquilados”, advierte. Y cree que el posteo en LinkedIn, de un alto ejecutivo del Santander celebrando la operación con Ameris, podría terminar siendo prematuro.

– Se le complica la vida posretiro al expresidente de Enel Chile. Hablo del Herman Chadwick Piñera, expresidente de la empresa de capitales italianos, director de empresa y primo del expresidente Piñera. Su problema con el empresario Jonás Gómez Pacheco escaló y ahora la Justicia lo suspendió como árbitro en la disputa.

Gómez Pacheco pidió la recusación de Chadwick, acusándolo de que “recibió un informe en derecho que le regaló nuestra contraparte en el arbitraje, para efectos de defenderse en un juicio penal que se sigue en su contra y donde arriesga perder la libertad”, según el Diario Financiero. La jueza María Sofía Gutiérrez dio curso a la demanda, suspendiendo a Chadwick, al que dio 10 días para que entregue su versión.

La jueza María Sofía Gutiérrez dio curso a la demanda, suspendiendo a Chadwick, al que dio 10 días para que entregue su versión. El fondo de la pelea con Chadwick es plata. Gómez Pacheco lleva años peleándose con sus hermanos por una división de activos que tendrían un valor de más US$ 1.000 millones. El caso llegó a arbitraje y el árbitro designado fue Chadwick, a quien Gómez Pacheco también demandó por delitos de prevaricación, falsificación de instrumentos públicos y exacciones ilegales. Chadwick ahora acusa al empresario de acoso, inexactitudes y falsedades.

– LarrainVial y la CMF quieren saber quién filtró los detalles del procedimiento sancionatorio y testimonios de la carpeta de investigación sobre fondo de inversión Capital Estructurado I, administrado por Larraín Vial Activos AGF, más conocido como el “Fondo Corneta”.

El viernes la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) presentó una denuncia ante el Ministerio Público, en contra de quienes resulten responsables de filtrar. Cabe recordar que el lunes pasado la CMF decidió hacer público el inicio del proceso de multas, pero los antecedentes recopilados por la Unidad de Investigación de la CMF y el texto del oficio de cargos se mantuvieron en reserva. Sin embargo, varios medios –incluyendo El Mostrador – publicaron detalles de la carpeta reservada.

Sin embargo, varios medios –incluyendo El Mostrador – publicaron detalles de la carpeta reservada. En paralelo, LarrainVial presentó una denuncia ante la Fiscalía local de Las Condes en contra de los que resulten responsables de las filtraciones, de acuerdo con El Mercurio. No deja de ser irónico que en un reportaje, en la misma página, esté lleno de detalles del testimonio de Manuel Bulnes, de cómo están viendo el caso al interior de la firma, y comentarios en off, de "fuentes cercanas a LarrainVial" y del "entorno de LarrainVial".

– Otra noticia que pasó bajo el radar pero que hizo ruido positivo en Sanhattan fue la venta de Finix Group, la principal proveedora de servicios financieros administrativos y que opera en varios mercados. La compró un gigante de la industria: Apex Group, líder global de servicios financieros. “El negocio muestra que también podemos exportar inteligencia y talento, no solo producción extractiva”, dice uno de los involucrados en la operación.

Finix ofrece servicios de “back office” y contables a gestoras de fondos con activos bajo administración de US$ 10.500 millones. En 2020 se pegó un salto importante cuando se fusionó con el área de servicios de apoyo a fondos de inversión (fund services) de Compass, convirtiéndose en el mayor proveedor de servicios de back office en la industria de administración de activos en Chile.

7

AGENDA DE LA SEMANA: ¡CORTÍSIMA!

– Es la pausa que refresca antes de entrar en la recta final del año. Hablo del feriado de esta semana. ¡Bienvenido sea!

Habiendo dicho eso, hay una agenda que tendrá ocupados a los analistas: el martes tendremos las nuevas cifras de empleo de septiembre, y el miércoles los datos sectoriales de la economía, preámbulo del Imacec, que se publicará el 4 de noviembre, el día previo a las elecciones de Estados Unidos. En las últimas semanas se ha consolidado un consenso de que, salvo sorpresas externas, cerraremos el año con un crecimiento entre 2,5% y 3%.

8

LO IMPERDIBLE DE LA SEMANA: STELLA LI, BYD Y LO QUE SE PODRÍA ESTAR PERDIENDO CHILE

Mi recomendación: este fascinante artículo de Bloomberg BusinessWeek sobre cómo BYD está inundando los mercados con sus coches eléctricos a precios accesibles, dominando la industria, mientras que Estados Unidos y Europa tratan de competir y, en el caso de Washington, evitar que la marca entre al mercado.

El reportaje cuenta en detalle la historia de la empresa, el rol protagónico de Stella Li (conocida ya en Chile), sus ambiciones y la estrategia que ha convertido a BYD en un holding integrado que está dominando la transición verde global.

Por qué nos importa. Li deja claro en el reportaje que la ventaja de BYD es la rapidez con la que se toman la decisiones y se implementan. En Chile ya es el principal proveedor de buses eléctricos a la Red y tiene ambiciones de entrar en el negocio del litio, pero la permisología e indecisiones políticas tienen al proyecto trancado.