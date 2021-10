Candidatos condenan vandalismo en 18-O: Provoste rechaza “todos los actos de delincuencia común” y Boric advierte que la destrucción “solo le sirve a los que quieren que siga todo igual”

Los candidatos presidenciales que competirán el próximo 21 de noviembre en las elecciones para buscar al sucesor de Sebastián Piñera se refirieron a la segunda conmemoración del 18 de octubre, fecha en donde inició el estallido social el 2019, condenando los aislados hechos de violencia registrados en Santiago y en distintos lugares del país.

El candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric señaló en su cuenta de Twitter que "la violencia y destrucción de lo común no es ni será nuestro camino, eso solo le sirve a los que quieren que siga todo igual. Es en unidad y respetándonos que podremos construir un Chile digno y justo para todos y todas".

Durante la mañana, Boric había tuiteado que ya son "dos años del día en que Chile se cansó de los abusos y abrimos un proceso de cambios que sigue en disputa este año. Vamos a ganar, porque la fuerza del pueblo es la unidad, no la violencia. A no soltarnos ni caer en las provocaciones de quienes se niegan a los cambios en paz".

La abanderada de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste, dijo en Twitter que "rechazamos todos los actos de delincuencia común y violencia, que se esconden y disfrazan de protesta social. El proceso constituyente es la gran victoria del pueblo de Chile movilizado y quedará escrito en la historia como la construcción en paz de una democracia más plena".

El candidato de Chile Podemos +, Sebastián Sichel, fue uno de los más activos esta jornada en redes sociales, comentando los hechos de violencia ocurridos durante esta jornada. "Llevamos varios meses pidiendo a los parlamentarios/candidatos @ProvosteYasna y @gabrielboric que retiren el proyecto de indulto a los violentos. La señal de impunidad es trágica, justo cuando se necesitan cambios en orden y en paz. ¿Qué dirán ahora?".

"Saqueos, destrucción y violencia. Con el silencio cómplice de toda la izquierda, que además pretende indultar a los violentos. En noviembre no da lo mismo quien gane. Ante los extremos, somos la opción del cambio en paz, orden y libertad. Podemos ser mayoría", dijo en otro tuit.

"La violencia nunca será el camino, ni el silencio cómplice ni menos los indultos a los que destruyen lo que es de todos. Somos muchos más los que queremos vivir y trabajar en paz", señaló.

El candidato del PRO, Marco Enríquez-Ominami dijo en Twitter: "Cuidado con la violencia, porque las revoluciones a veces llaman a la contrarevolución. La protesta es legítima, pero saqueos son inaceptables, y le dan argumentos al gobierno de Piñera que le echa bencina al fuego".

En la mañana, el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast comentó que "hoy no es un día de celebración, es un día de condena. Chile no quiere más violencia. A dos años del estallido delictual nos atrevemos a decir basta a los violentos que infunden terror y decir que queremos vivir en paz". Sobre los nuevos incidentes, no se ha referido.

Franco Parisi, candidato del Partido de la Gente, tuiteó: "día triste. La clase media pierde. Los que buscan dividirnos ganan. Los abusos del 2018 a la fecha, no sólo se mantienen, incluso aumentan. En la izquierda y derecha no está la solución. Ellos son el problema y mientras tú lo sigas apoyando, Chile irá de mal en peor".

El abanderado de Unión Patriótica, Eduardo Artés no se ha referido a los hechos. Pero en sus redes sociales, se aprecia como llegó a Plaza Italia a manifestarse.