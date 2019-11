Sushi, ramen, sake: la guía que nos relata la historia japonesa a través de su comida

Sushi, ramen, sake, uno de los libros más ambiciosos y completos sobre la cultura y la gastronomía nipona desde una perspectiva occidental, es un viaje apasionante a las entrañas del fabuloso acervo culinario de Japón y una absorbente exploración de los profundos vínculos existentes entre comida, historia y cultura de ese país.

Matt Goulding, que ha recorrido más de ocho mil kilómetros por locales de fideos, templos de tempura y casas de té, nos toma de la mano para examinar el arte de la cocina japonesa en siete regiones clave, desde la tradición del kaiseki de Kioto hasta los maestros del sushi de Tokio, pasando por los puestos callejeros de Osaka y la historia del ramen de Fukuoka.

Urdido con una original combinación de ingenio literario, información muy detallada y magníficas fotografías, Sushi, ramen, sake gustará tanto a los viajeros más intrépidos como a quienes prefieren quedarse en el sofá. Una guía entretenida y sugerente que inaugura la nueva era del turismo gastronómico y cultural.

Críticas

La crítica ha dicho acerca de Sushi, ramen, sake:

"Si éste es el futuro de la escritura culinaria, me entusiasma", Tim Hayward.

"Si eres de las personas que corren a conocer un nuevo local de ramen o un neófito que todavía piensa que un rollito de California es un sushi aceptable, te divertirás, aprenderás cosas y, después de leer algunas páginas, probablemente empieces a buscar vuelos a Japón", Los Angeles Times.

"Sushi, ramen, sake es una exploración literaria de lo que hace de Japón el lugar que mantiene despiertos de noche a los amantes de la comida y sueñan con él", Men’s Journal.

El autor

Matt Goulding es un exitoso periodista y cocinero norteamericano afincado en Barcelona. Ha escrito más de veinte libros y la popular serie Eat This, Not That, un conjunto de guías sobre gastronomía y nutrición que ha vendido más de diez millones de ejemplares.

Es también cocreador de Roads & Kingdoms, una publicación digital centrada en la política y la cultura a través de la cocina y los viajes. Su carrera profesional, distinguida con los prestigiosos premios Emmy y James Beard, ha estado ligada a chefs de la talla de Anthony Bourdain o José Andrés. Divide su tiempo entre los bares de tapas barceloneses y las barbacoas en Carolina del Norte.

Ficha Técnica

Título: Sushi, ramen, sake

Autor: Matt Goulding

Sello: Salamandra fun & food

N° de págs.: 336

P.V.P: $18.000