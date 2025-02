La guerra narrativa de Trump para borrar crisis climática y las ropas tipo “Dune” contra el calor

Presentado por:

¡Hola! Si has visto la película Dune -interpretada en su última versión por Timothée Chalamet y Zendaya-, recordarán los trajes de destilación que usaban los Fremen. Ahora, vámonos al campo de la física y las matemáticas, y recuerden el sentido del «efecto mariposa», dentro de la teoría del caos. Y, finalmente, bajemos a la Tierra, y enfoquémonos en el principal espectáculo planetario de nuestra época: el fútbol.

Aunque parezca broma, de todo esto hablaremos en esta edición de Juego Limpio, que como se viene dando en estas ediciones veraniegas, viene acotada pero al hueso.

El fútbol está lleno de estadísticas y, para muchos, esos datos forman parte de la gracia. Sin ánimo de gravedad, he querido compartir una estadística novedosa. ¿Sabes a cuánto equivale la huella de carbono del fútbol mundial? Acá te cuento.

La teoría del caos no solo es aplicable a la física, las matemáticas o la biología, calza perfectamente con la política cuando se observa que una acción u omisión, genera efectos impredecibles. Y para que no nos pille volando bajo es que en Juego Limpio hago un resumen de las controvertidas decisiones climáticas en la nueva era Trump.

En esta edición incluyo una buena noticia que viene por el lado de la CONAF. En su nueva línea de base detectaron un balance positivo en las emisiones de carbono de las regiones de Coquimbo, Valparaíso, O'Higgins y la RM.

Y como plato final quiero recomendarte una minientrevista que le hice a Natalia Freire, destacada periodista chilena, corresponsal para el cambio climático en Estados Unidos y conductora del programa radial Green News de Radio Concierto. Motivada precisamente por el cambio climático, la periodista dio con una innovadora solución en prendas de vestir, que contienen tecnología para enfriar el cuerpo del calor extremo. Como en Dune. Acá te cuento de qué se trata.

OK, terminado los spoilers, les recomiendo abrocharse bien los cinturones que en esta edición de Juego Limpio vamos rápido.

1

El fútbol mundial deja su huella: 65 millones de toneladas de C02

La dramática final del Mundial de Fútbol de 2022 en que la Argentina de Messi le ganó por penales a la Francia de Mbappé fue vista por 1.500 millones de personas. Un 25 % más que la versión anterior de Rusia.

Citar números, porcentajes y récords en el mundo del fútbol es algo tan frecuente que es difícil llamar la atención, y menos pretendo hacerlo yo, habiendo gente infinitamente más capaz, verdaderos almanaques caminantes de las estadísticas. ¿Por qué entro en el fútbol entonces?

Porque se trata de una industria poderosa y como tal es el deber de todo periodismo fiscalizarlo, o intentar hacerlo.

Como resulta obvio, toda actividad humana deja su huella de carbono, por eso que la pregunta sobre cuánto dióxido de carbono emite el fútbol no es solo interesante, sino que también necesaria.

De acuerdo a un reciente estudio, elaborado por Scientists for Global Responsibility, la industria mundial del fútbol genera entre 64 y 66 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente (tCO2e) anualmente, una cifra comparable a las emisiones totales de países como Austria. Se trata de la primera evaluación exhaustiva de la huella de carbono del fútbol a nivel global.

El informe identifica que las principales fuentes de contaminación en el fútbol provienen de los acuerdos de patrocinio con empresas altamente contaminantes, los desplazamientos internacionales y nacionales a los partidos, y la construcción de estadios.

Los patrocinios representan el 75 % de las emisiones, al promover estilos de vida de alto impacto ambiental, como los viajes aéreos de larga distancia entre los seguidores del deporte.

Las “emisiones patrocinadas” han sido señaladas como el principal contribuyente a la huella de carbono del fútbol, ya que fomentan la demanda de combustibles fósiles y el transporte aéreo. Excluyendo estas emisiones, la huella de carbono del fútbol aún sería considerable, con un total estimado de entre 13 y 15 millones de tCO2e al año, similar a las emisiones de Costa Rica.

La construcción de nuevos estadios y el transporte de aficionados son factores clave dentro de este balance negativo.

Si miramos solo estos números, el crecimiento del fútbol internacional ha intensificado el problema. La Copa Mundial masculina de la FIFA es responsable de 6,5 millones de tCO2e en su ciclo de cuatro años. La mayoría de estas emisiones se concentran en la fase final del torneo, sin contar el impacto ambiental de los acuerdos de patrocinio que varían según la edición.

La contaminación generada por el fútbol representa un riesgo, incluso, para el propio deporte, ya que el cambio climático está afectando cada vez más el desarrollo de los partidos.

En Los Ángeles -que acogerá ocho encuentros en la Copa del Mundo 2026-, los incendios forestales han evidenciado los desafíos ambientales que enfrenta el fútbol. A pesar de esto, la FIFA ha firmado recientemente un contrato con Aramco, el mayor productor de petróleo del mundo, lo que ha generado fuertes críticas por parte de jugadores y activistas.

Aunque la FIFA y la UEFA han firmado el Marco de Acción del Deporte por el Clima de la ONU, su compromiso de reducir las emisiones en un 50 % para 2030 no se refleja en acciones concretas.

2

Coquimbo, Valparaíso, RM y O’Higgins mejoran sus emisiones

Mientras gran parte de los funcionarios de la Conaf y sus servicios están concentrados en el combate contra los incendios forestales, uno de sus departamentos claves -el del Monitoreo de las emisiones de carbono y de Captura- logró un avance significativo para la gestión ambiental del país, tras presentar su nueva línea base de emisiones de carbono forestal.

¿Para qué sirve la línea de base? Este instrumento, desarrollado en el marco de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetales (ENCCRV), permite evaluar el desempeño de Chile en la reducción de emisiones derivadas de la deforestacióny degradación forestal.

Habiendo partido de manera progresiva, en esta nueva línea se han incorporado a la contabilidad y monitoreo de emisiones a las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins, las cuales han registrado un balance positivo de absorciones de dióxido de carbono.

Este resultado contrasta, en cambio, con la situación en la zona austral del país, donde Aysén y Magallanes presentan los mayores valores de emisión debido a la degradación forestal.

Los niveles de referencia de emisiones forestales (NREF/NRF) son fundamentales para la rendición de cuentas de Chile ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC). Estos valores permiten evaluar el impacto de las políticas nacionales en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y en la conservación de los bosques, en el contexto del enfoque REDD+ (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal).

Desde la primera consignación voluntaria de un NREF/NRF en 2016, que abarcó las regiones de Maule a Los Lagos, zona con un 41 % del bosque nativo del país, la actualización de 2024 ha extendido el monitoreo a 12 de las 16 regiones de Chile.

Estas regiones cubren el 65,5 % del territorio nacional y albergan el 99,3 % de la superficie de bosques, permitiendo una evaluación más exhaustiva y representativa de los distintos ecosistemas forestales.

El balance de carbono forestal se expresa en millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente (tCO2eq) por año, considerando las actividades de deforestación, degradación forestal, aumento de existencias de carbono y conservación de reservas de carbono.

, considerando las actividades de deforestación, degradación forestal, aumento de existencias de carbono y conservación de reservas de carbono. A nivel nacional, la actividad que más contribuye a las emisiones es la degradación de los bosques, impulsada por incendios forestales, sustitución de bosque nativo por plantaciones exóticas y la acción humana.

Fuentes de la Conaf explicaron a Juego Limpio que el monitoreo y actualización del NREF/NRF no solo permite evaluar la situación actual, sino que también proporciona una herramienta crucial para la toma de decisiones en políticas forestales.

La gestión sostenible de los bosques es fundamental para mitigar los efectos del cambio climático, garantizar la conservación de la biodiversidad y fomentar prácticas responsables en el uso de los recursos vegetales.

3

El efecto mariposa en las regresiones climáticas de Trump

Ciertamente, todas las acciones humanas podríamos analizarla a la luz de la teoría del caos y del efecto mariposa, siempre y cuando sea dentro de un sistema no determinista, de modo que pequeños cambios puedan conducir a consecuencias totalmente divergentes. Esto es especialmente aplicable a la economía y a la seguridad nacional, pero también -y con un impacto cada vez más profundo- a la decisiones u omisiones que se tomen frente la crisis climática.

Y si ese aleteo -siguiendo el proverbio chino- proviene de Estado Unidos, los efectos en el resto del mundo se vuelven aún más impredecibles. Esa es la razón de por qué en Juego Limpio destino espacio a las decisiones o regresiones de Donald Trump en materia climática.

Últimamente, la serie de órdenes ejecutivas firmadas por el mandatario estadounidense han desatado una fuerte reacción entre observadores ambientales en todo Estados Unidos, quienes aseguran que se preparan para llevar al gobierno federal a los tribunales, dado que dichas medidas buscan desmantelar gran parte del legado climático y de justicia ambiental de la administración Biden, incluyendo la Iniciativa Justice40 y otras regulaciones clave. Y no solo eso, la administración Trump inició una guerra narrativa para desmantelar de las oficinas públicas los conceptos relativos a la crisis climática.

¿Qué es la Iniciativa Justice40? Se trata de un programa que ordenaba a las agencias federales destinar al menos el 40 % de los beneficios del gasto ambiental y energético a comunidades históricamente marginadas y afectadas por la contaminación. Tras la firma de las órdenes ejecutivas, sitios web gubernamentales relacionados con esta política y con la justicia ambiental han sido eliminados.

Pero, además, la administración Trump ha dictado dos órdenes ejecutivas en contra de la obligación, por parte de las agencias federales, de considerar la justicia ambiental en el gasto de la Ley de Infraestructura Bipartidista y de la Ley de Reducción de la Inflación. Fuera de ello también dispuso de la eliminación del Consejo Asesor de Justicia Ambiental de la Casa Blanca, que proporcionaba asistencia federal a comunidades mineras en dificultades en la transición a energías limpias.

Una de las grandes preocupaciones, sin embargo, es otra. La suspensión de la asistencia federal podría afectar programas esenciales destinados a proteger a la población de desastres naturales, garantizar el acceso a agua potable y energía asequible, y preservar los ecosistemas del país.

Como si fuera poco, en el campo del transporte, el nuevo jefe de dicho estamento emitió directrices para eliminar casi todas las iniciativas relacionadas con el cambio climático y la justicia ambiental.

Y aunque esto parece haber salido de un centro de desinformación, es cierto. El departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) emitió una orden para que en todos los sitios web de instituciones estatales se eliminen las palabras “cambio climático”, “calentamiento global” y “Acuerdo de París”, entre otros términos ligados a la crisis climática.

Esta ordenanza afectaría a múltiples programas como la agricultura inteligente y el Centro de Información del Servicio Forestal sobre los incendios forestales, entre otros.

Ante esta guerra narrativa no es difícil prever que la polarización en Estados Unidos se seguirá intensificando. Activistas y organizaciones ambientales ya han declarado que no permanecerán pasivos frente a la eliminación de estas políticas.

La batalla legal contra la administración Trump está apenas comenzando, y se espera que en los próximos meses se incrementen las movilizaciones y demandas en defensa del medioambiente y la justicia climática en Estados Unidos.

4

Como en Dune: periodista chilena es representante de marca de ropa para enfrentar el cambio climático

En distintos pasajes del universo de Dune -la fantástica obra de ciencia ficción de Frank Herbert-, su autor dedica numerosas líneas a dar una acabada descripción de los trajes de destilación, como los que el pueblo Fremen usa para enfrentar las duras condiciones climáticas del desierto de Arrakis. En simple, los destiltrajes están diseñados para reciclar la mayor cantidad posible de humedad del cuerpo (es decir, sudor y orina) y purificarla para beberla.

Con las diferencias naturales respecto a lo descrito por Herbert en su universo de fantasía, podríamos decir que una versión de esos trajes, fabricada en este planeta para proteger el cuerpo del cambio climático, ya está aquí.

Durante una animada conversación que tuve con la periodista Natalia Freire -de dilatada trayectoria y quien desde hace unos años conduce el programa Green News de Radio Concierto- la colega me contó que tras varios intentos de perseguir la innovación, logró dar con una versión local de los trajes de los Fremen.

Se trata de prendas de vestir con tecnología para enfriar el cuerpo ante el calor extremo, usando la humedad corporal a su favor. En rigor, consiste en una solución de enfriamiento activo por evaporación. El material, no tejido, está diseñado para absorber y retener agua que luego puede evaporarse lentamente, lo que proporciona un enfriamiento natural durante horas.

Natalia Freire, quien es hoy representante de las soluciones tecnológicas KewlFabric, que desarrolla estas prendas, accedió a conversar con Juego Limpio sobre esta innovación.

-¿Cómo fue que llegaste a estas prendas de vestir que protegen del cambio climático en su variante de calor extremo?

-Todo partió cuando me di cuenta de que el 70 % la población trabajadora mundial está expuesta a riesgos graves para su salud relacionados con el cambio climático.

Dos mil cuatrocientas millones de personas (datos OMS) diariamente se exponen a calor excesivo, radiación ultravioleta, lo que puede provocar estrés, insolación, enfermedades cardiovasculares y cáncer a la piel. Imagínate ahora un trabajador en el campo, o en la construcción, o haciendo labores de limpieza en el pavimento.

Esto fue lo que me llevó a buscar una tecnología que diera una solución a esta problemática.

-Imagino que no fue fácil dar con lo que buscabas

–Tardé 18 meses en llegar a innovadores que desarrollaban trajes para enfrentar el cambio climático en buenos términos. Existían alternativas chinas, que no pasaban los protocolos o estándares de países desarrollados en esta materia. Entonces, le pedí a una científica del MIT, que trabajaba en textiles, que analizara la composición de las prendas de los innovadores que encontré y las aprobó.

-¿Cómo funcionan estos trajes?, ¿son como los que usan los Fremen en Dune?

-Parecido. Se trata de prendas que puedes activar con agua y que permiten que un trabajador pueda tener seis a ocho horas bajo el sol, bajando su temperatura corporal, lo que es una respuesta positiva para el trabajador, para el ser humano y para la productividad de determinado sector.

-Suena bien, ¿pero son accesibles? Muchas de las personas que se exponen al sol no tienen los recursos

Sí. Ese es un problema. No se trata de trajes baratos, por lo que su adquisición debe pasar hoy por la «buena voluntad del empleador». Aún no tenemos los precios finales, porque estamos estudiando los costos de envío y aranceles aduaneros. Junto con esta iniciativa me di vueltas por varias municipalidades para armar refugios climáticos, pero estaban muy preocupados de «organizar la casa» con los cambios de administraciones.

Pero es la historia de mi vida, fue igual cuando partí haciendo branded content en el 2014. «¿Quién va a querer hacer videos para redes sociales?», me decían cuando iba a ofrecer mis temas.

Y así es como hoy tengo la representación de estos trajes, que como fantasía los llamo C3 (Climate Chance Clothing).

