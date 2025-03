Día Mundial de los Glaciares y una ley que se congela en el Congreso

¡Hola! No tengo dudas sobre la coherencia de aquella expresión que dice: dos pasos adelante, uno atrás. La creo. La veo a diario. Y a veces también al revés: un paso adelante, dos atrás.

En materia climática, sin embargo, me quedaré con la primera expresión. Ciertamente, los retrocesos son pasos que se están dando rápido, en especial en Estados Unidos, donde hace solo días se tomó conocimiento de la decisión de Trump de ordenar al FBI que investigue a los empleados de la Agencia de Protección Ambiental y a los beneficiarios de subvenciones climáticas, como una forma de paralizar los recursos, dejando a los bancos verdes, las empresas emergentes de energía limpia y las comunidades de bajos ingresos en un limbo financiero.

Pero ese es el paso atrás. En esta edición de Juego Limpio me enfocaré en los pasos adelante.

Esta viernes se celebra por primera vez en su historia el Día Mundial de los Glaciares, cuyo objetivo es concientizar sobre la necesidad de conservación de estas grandes masas de hielo. En Juego Limpio te contaré en qué están la Ley de Glaciares y el Parque Nacional de Glaciares de Santiago.

Aunque las conclusiones pueden ser no muy auspiciosas, en un momento en donde se están haciendo muchos esfuerzos para reducir la información climática disponible, en esta edición les adelanto algunas de las conclusiones del informe anual sobre el clima de la Organización Meteorológica Mundial, que será lanzado este miércoles.

También les contaré de una interesante iniciativa que está desarrollando el Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia, para avanzar en la transición energética a través de la elaboración de biodiésel usando la mortalidad de salmones de la industria acuícola.

Además les daré a conocer la ambición climática que lidera Brasil para la COP30, que se llevará a cabo en noviembre de este año en la ciudad de Belém do Pará, la puerta de entrada a la Amazonía brasileña. Entre las ambiciones se propone avanzar en un “inventario ético mundial”.

Y para cerrar lanzamos una nueva sección con panoramas y transmisiones online de eventos climáticos de categoría mundial.

Bien, ya están avisados. Abróchense bien los cinturones que en Juego Limpio contamos hasta tres y arrancamos.

1, 2, 3… ¡Arrancamos!

1

Día Mundial de los Glaciares: una oportunidad en compás de espera

Este sábado se conmemora el Día Mundial del Agua, pero la atención tanto en Chile como en el mundo estará concentrada en el día anterior, en este viernes 21 de marzo, cuando se destaque, por primera vez en la historia, la importancia del agua en su estado sólido, en el Día Mundial de los Glaciares.

Veamos un pequeño recuento de la efeméride.

En 2025, la Unesco impulsó esta iniciativa histórica, que se celebrará cada 21 de marzo, para concientizar sobre las consecuencias del deshielo acelerado y fomentar acciones de conservación que garanticen un futuro sostenible. El Día Mundial de los Glaciares se celebra en el marco del Año Internacional de la Conservación de los Glaciares, cuyo evento antecede al Día Mundial del Agua, destacando la interconexión entre el hielo y la seguridad hídrica mundial.

Es probable que más de alguien se pregunte cuáles son los efectos reales de calendarizar en un día especial prácticamente todo. En términos ambientales, el objetivo central es la toma de conciencia. Aquí te dejo un dato duro:

Según Unesco, en los Andes tropicales se proyecta que entre el 78% y el 97% de su volumen podría desaparecer antes de 2100, por esto es urgente sensibilizar tanto a la sociedad como a los tomadores de decisiones sobre la necesidad de reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero para frenar este fenómeno.

Como aporte a la discusión, en Juego Limpio haremos foco en dos puntos: el Parque Nacional de Glaciares de Santiago y la lenta tramitación de la Ley de Glaciares.

Parque glaciar para la RM

Fue en agosto de 2023 –bajo el actual Gobierno– cuando el Ministerio de Bienes Nacionales crea el Parque Nacional Glaciares de Santiago, en la comuna de San José de Maipo. Cuenta con una extensión aproximada de 75 mil hectáreas y se ubica a más de 3.600 metros sobre el nivel del mar.

Si bien la creación de parques constituye siempre un valorable esfuerzo de conservación, su implementación como tal está llena de vacíos, que imposibilitan –hasta ahora– que cumpla con su función de parque:

Protege solo 300 de los 1.200 glaciares de la Región Metropolitana.

de la Región Metropolitana. Excluye 67 mil hectáreas de predios fiscales en los valles de los ríos Colorado y Olivares.

en los valles de los ríos Colorado y Olivares. No cuenta con un camino vehicular que llegue al parque.

que llegue al parque. La histórica Ruta Patrimonial del Valle del Olivares solo llega hasta el Gran Salto del Olivares (3 mil m s. n. m.).

El desnivel final de 600 metros solo es accesible para montañistas experimentados.

Falta de un reglamento formal y de personal de guardaparques .

. No tiene control sobre actividades externas como la minería .

. El hábitat del gato andino, especie en peligro de extinción, queda fuera de la protección del parque.

La congelada Ley de Glaciares

La esperada Ley de Glaciares viene precedida por una sentencia: avanza más lento que la velocidad con la que se derriten los hielos.

¿Por qué esto es importante? Porque estas enormes masas de hielo, que han perdurado por miles de años y que representan el legado geológico de épocas más frías y húmedas, no solo son vestigios de un pasado climático distinto, sino que también cumplen una función vital en el equilibrio ambiental, actuando como reservorios de agua dulce tanto en las latitudes polares como en las grandes cadenas.

Porque estas enormes masas de hielo, que han perdurado por miles de años y que representan el legado geológico de épocas más frías y húmedas, no solo son vestigios de un pasado climático distinto, tanto en las latitudes polares como en las grandes cadenas. Y sobre todo porque el retroceso de los glaciares se constituye hoy como el termómetro del calentamiento global.

¿Cómo ha sido la tramitación de la ley? La Ley de Glaciares en Chile ha sido un proceso largo y controvertido, marcado por debates entre el sector ambientalista, la industria minera y el Gobierno.

El primer intento de legislar sobre la protección de los glaciares comenzó en 2006, pero los avances fueron lentos, debido a la resistencia de sectores económicos.

En 2014, durante el Gobierno de Michelle Bachelet, se presentó un proyecto de ley que buscaba prohibir actividades industriales en glaciares, zonas periglaciares y permafrost. Sin embargo, la iniciativa enfrentó oposición de la gran minería y fue postergada.

En 2018, bajo la administración de Sebastián Piñera, el Congreso retomó la discusión, pero con modificaciones que limitaban las restricciones para las actividades económicas.

En 2019, la Comisión de Medio Ambiente del Senado aprobó una versión más estricta del proyecto, declarando los glaciares como bienes nacionales de uso público. Sin embargo, la iniciativa quedó estancada en la Comisión de Hacienda.

Desde 2022, bajo el Gobierno de Gabriel Boric, el tema volvió a la agenda, con un impulso renovado por la crisis hídrica y la necesidad de proteger reservas estratégicas de agua. No obstante, el debate sigue dividido y aún no se ha alcanzado un consenso definitivo para su completa aprobación.

Actualmente, la ley sigue en tramitación en el Senado, sin una fecha clara para su votación final.

2

Organización Meteorológica Mundial libera el miércoles crudo informe anual

Como he planteado varias veces desde que comencé con Juego Limpio –y no me cansaré de repetirlo–, para tener conciencia del sentido de urgencia de la crisis climática, hacer frente a los vientos que soplan en contra desde Estados Unidos y estimular los esfuerzos diarios por estabilizar nuestra situación climática, es indispensable conocer y compartir la mejor y más oportuna información disponible.

Una de las columnas vertebrales de esta información es el reporte que emite la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

Este informe se liberará para el mundo entero este miércoles 19 de marzo y, apenas esté disponible, en El Mostrador les daremos a conocer los resultados, que incluyen las principales tendencias del clima del año 2024 y dejan en evidencia la urgencia por la crisis climática.

Para Juego Limpio, sin embargo, adelantaré –en forma exclusiva– algunas de las conclusiones que ya circulan en agencias especializadas.

El 2024 fue el año más caluroso de la historia, con 1,55 °C por encima de la media de 1850-1900.

Las temperaturas más calurosas se han producido en los últimos diez años (2015-2024).

Las concentraciones de gases de efecto invernadero están en los niveles más altos de los últimos 800 mil años.

Los océanos estaban más calientes en 2024 que en cualquier otro año registrado. El ritmo de calentamiento de los océanos es ahora el doble de rápido que antes de 2005.

El nivel del mar alcanzó un máximo histórico el año pasado: el ritmo de aumento del nivel del mar se ha duplicado desde que comenzaron las mediciones por satélite.

En los últimos tres años (2022-2024) se ha producido el mayor retroceso de glaciares jamás registrado.

Los fenómenos meteorológicos extremos de 2024 provocaron el mayor número de nuevos desplazados desde 2008. El cálculo se estima en 824.500 personas.

El cálculo se estima en 824.500 personas. También el año pasado se produjeron al menos 151 fenómenos meteorológicos extremos sin precedentes.

Amplias zonas de Sudamérica, desde las tierras bajas del Amazonas y el norte de los Andes hasta los humedales del Pantanal, estuvieron más secas de lo normal.

3

¡Todo suma! Desarrollan biodiésel con salmones muertos

Desde 2013 más o menos que se escucha sobre la posibilidad de usar la mortalidad de salmones de la industria de la salmonicultura para crear biocombustibles, biodiésel específicamente, en un esfuerzo por aprovechar tales desperdicios en economía circular. En estos últimos años, un equipo de investigación liderado por el Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia (CIEP) y la Universidad de Magallanes ha registrado importantes avances.

Pero antes de entrar en el detalle es importante preguntarse: ¿cuáles son las consecuencias de un inadecuado control de la mortalidad de los salmones? El científico y director ejecutivo del CIEP, Giovanni Daneri, nos da más de algunas luces.

Contaminación del agua: los salmones muertos liberan materia orgánica y nutrientes en exceso , lo que contribuye a la eutrofización (aumento descontrolado de algas y reducción de oxígeno en el agua). Esto puede generar zonas muertas con bajos niveles de oxígeno, con la consecuente afectación de otras especies marinas.

los salmones muertos liberan , lo que contribuye a la (aumento descontrolado de algas y reducción de oxígeno en el agua). Esto puede generar con bajos niveles de oxígeno, con la consecuente afectación de otras especies marinas. Propagación de parásitos: la disposición inadecuada de salmones muertos puede fomentar la proliferación de bacterias y virus, lo que aumenta el riesgo de brotes infecciosos en los cultivos activos y en especies silvestres. En algunos casos, puede facilitar la expansión de parásitos como el piojo de mar, que afecta tanto a los salmones de cultivo como a los peces silvestres.

No siendo estas consecuencias los únicos efectos negativos que puede traer un control inadecuado de la mortalidad de salmones, su utilización como materia prima para satisfacer otras necesidades, como la dificultad energética en el extremo sur del país, figura como una solución plausible en el corto plazo.

Los estudios que encabeza el CIEP desde 2022 sostienen que la mortandad de salmón generada por la industria acuícola posee un potencial significativo para la producción de biodiésel, logrando en laboratorio un biocombustible con características adecuadas para su uso en motores diésel, sistemas de generación eléctrica y calefacción.

¿En qué consiste? El proceso de producción del biodiésel consiste en la mezcla de aceite extraído de los salmones con metanol y un catalizador de hidróxido de sodio (NaOH). Posteriormente, la mezcla es calentada a 55 °C durante tres horas, generando un líquido con propiedades similares al diésel convencional.

El proceso de producción del biodiésel consiste en la mezcla de aceite extraído de los salmones con metanol y un catalizador de hidróxido de sodio (NaOH). Posteriormente, la mezcla es calentada a 55 °C durante tres horas, generando un líquido con propiedades similares al diésel convencional. Si bien los resultados han sido prometedores y cumplen con la mayoría de los estándares de calidad chilenos, la estabilidad a la oxidación aún debe mejorarse para asegurar su uso óptimo en motores.

Uno de los beneficios más significativos del biodiésel es la reducción de emisiones contaminantes. Durante las pruebas en el CIEP, se determinó que una mezcla con solo un 2% de biodiésel en un generador disminuye el monóxido de carbono en un 19,2% y el dióxido de nitrógeno en un 45%.

Los próximos desafíos del proyecto incluyen optimizar la cantidad y calidad del biodiésel producido y ampliar las pruebas en distintos equipos.

Con una mayor investigación y ajustes en el proceso, esta iniciativa podría consolidarse como una alternativa viable, marcando un precedente en el aprovechamiento de residuos industriales para la generación de energía limpia.

Este proyecto pionero en Chile no solo resuelve un problema ambiental derivado de la industria salmonera, sino que también abre la puerta a nuevas formas de producción energética más sustentables. En un contexto de creciente necesidad de alternativas menos contaminantes, el biodiésel a partir de residuos de salmones podría convertirse en una pieza clave para la transición verde.

4

Brasil impulsa un inventario ético mundial para la COP30

La presidencia de la COP30 publicó, durante los últimos días, su primera carta oficial, en la que esboza las prioridades para la COP30 de Belém, que se desarrollará en Belém do Pará –la puerta de entrada a la Amazonía brasileña– entre el 11 y el 21 de noviembre.

En un momento donde la multilateralidad climática está fuertemente amenazada por la administración de Donald Trump, que busca eliminar todo esfuerzo para buscar una solución al cambio climático, incluyendo borrar con el codo la abundante información científica al respecto, la reciente carta refuerza el impulso a la acción multilateral para hacer frente a la urgencia por la crisis climática.

Entre los puntos más relevantes de la carta podemos destacar lo siguiente:

Pide a los gobiernos, a los bancos multilaterales de desarrollo (BMD) y al sector privado que aceleren los flujos financieros y establezcan cómo se alinearán con el Acuerdo de París y cumplirán el objetivo de financiación climática de 1,3 billones de dólares de Bakú.

y cumplirán el objetivo de financiación climática de 1,3 billones de dólares de Bakú. Se compromete a avanzar en los objetivos del inventario mundial y de la COP28 de triplicar la capacidad de las energías renovables , duplicar la eficiencia energética y abandonar los combustibles fósiles.

, duplicar la eficiencia energética y abandonar los combustibles fósiles. Da prioridad a la protección y restauración de los bosques, afirmando que pueden “hacernos ganar tiempo en la acción climática en nuestra ventana de oportunidad que se cierra rápidamente”.

afirmando que pueden “hacernos ganar tiempo en la acción climática en nuestra ventana de oportunidad que se cierra rápidamente”. Refuerza la implicación del Sur Global en el proceso de la COP , pasando de una Estrella del Norte a una “Cruz del Sur” que sirva de guía.

, pasando de una Estrella del Norte a una “Cruz del Sur” que sirva de guía. Establece cómo Belém debe marcar el comienzo de una nueva era sobre el clima: “Más allá de las conversaciones de negociación”, pidiendo a los líderes que pongan en práctica lo que han acordado.

Además, la carta pone en marcha el “Círculo de Presidencias” con todas las presidencias anteriores, desde la COP21 a la COP29, para dirigir un órgano consultivo.

También pide un “Inventario Ético Mundial” con aportaciones de “pensadores, científicos, políticos, líderes religiosos” y otros, así como un “Círculo de Liderazgo Indígena”.

Retrasos y tensiones en la reunión del IPCC 62: EE.UU. se retira y persisten los desacuerdos

La carta que publicó la presidencia brasileña de la COP de este año contrasta con los resultados de la reciente reunión 62 del IPCC en Hangzhou, que concluyó con retraso y sin avances clave en la aprobación de los informes del séptimo ciclo de evaluación.

A pesar del esfuerzo de científicos y países comprometidos, la falta de consenso sobre el calendario y la retirada de Estados Unidos de las negociaciones generaron incertidumbre. Sin embargo, la ausencia de EE.UU. permitió que otros países asumieran un papel más activo en la cooperación climática.

Uno de los principales puntos de discordia fue la metodología para la eliminación de carbono, con preocupaciones sobre la validación de tecnologías poco investigadas.

Mientras tanto, expertos advirtieron que los datos actuales pronto quedarán obsoletos y piden que los próximos objetivos climáticos se basen en la ciencia más reciente. La falta de avances deja a los países más vulnerables en una situación incierta, y las decisiones clave quedan postergadas hasta la próxima reunión del IPCC, a finales de año.

5

Nueva sección: panoramas y transmisiones climáticas

Con motivo del Día Mundial de los Glaciares, para aquellos que estén en Santiago quiero recomendarles dos panoramas ineludibles. Y ambos en el Museo Nacional de Bellas Artes.

Entre las 15:00 y 16:30 horas se llevará a cabo el Taller inmersivo Ojo de agua, un viaje sensorial a los glaciares, de la Fundación Mar Adentro.

La actividad consiste en vivenciar una experiencia inmersiva que, por medio de la escucha, busca aproximarnos a los glaciares y al recorrido del agua en los imaginarios inspirados por sus sonidos.

La experiencia cuenta con el apoyo científico de Constanza Espinoza (Fundación Glaciares de Chile) y Camilo Hornauer (Fundación Plantae).

Entre las 17:00 y 18:00 horas será el turno de la performance Sacro Hielo, con la poeta y Premio Nacional de Artes Plásticas Cecilia Vicuña, de la Fundación Arte Precario.

La actividad promete, a través del quipu (nudo en quechua) unir la experiencia personal a los glaciares. De este modo, Sacro Hielo se convierte en un acto simbólico colectivo realizado en el Museo Nacional de Bellas Artes, cuya puerta principal abre hacia las montañas.

