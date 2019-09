Fernando Barros queda solo: empresarios y Gobierno se desmarcan de postura del exasesor de Piñera contra la COP25

"Es un evento promotor del sometimiento del hombre al Estado para que éste pueda proteger el medio ambiente". Así se refirió el abogado y consejero de la Sofofa, Fernando Barros a la COP25 que se realizará en suelo nacional en diciembre próximo.

En una columna en El Diario Financiero, el otrora abogado defensor del fallecido Augusto Pinochet y exasesor tributario del Presidente Sebastián Piñera causó un verdadero terremoto en el mundo empresarial con sus afirmaciones.

"Hoy, la inquietud que toma carácteres de pánico, promovido en nombre de la ciencia, se refiere al cambio climático (…) Si bien nadie discute la necesidad de una relación equilibrada del ser humano con la naturaleza, la importancia del respeto al entorno y el uso racional de los recursos que están para su utilización por el hombre, la discusión del verdadero alcance del proceso climático abandonó el ámbito científico", agregó el presidente del directorio de Oxiquim, una de las empresas instaladas en la Zona de Sacrificio de Quintero-Puchuncaví.

Para Barros, la cumbre "parece seguirse una lógica maltusiana, donde el debate ha sido capturado por intereses comerciales e ideológicos y por presentaciones más bien propias de un teatro del terror".

Por último, el consejero de la Sofofa sostuvo que "resulta lamentable que el mundo empresarial no haya optado por un camino propio y aparezca validando, al concurrir a financiarlo, un encuentro en que la mayoría de los asistentes serán de organizaciones de, a lo menos, desconocida representatividad y cuyo discurso ya se anticipa como uno muy contrario al mundo de la empresa y al modelo de desarrollo económico, distante del libre emprendimiento y más bien promotor del sometimiento del hombre al Estado para que éste pueda proteger el medio ambiente".

Debate empresarial

Un incómodo mundo empresarial salió al paso de las palabras de Fernando Barros. La Confederación de la producción y el Comercio se cuadró con la COP25 y a través de su presidente, Alfonso Sweet, plantearon que “estamos absolutamente comprometidos", aunque evitó polemiza: “Más que evaluar las palabras (de Barros), que no me corresponde porque él es un consejero de Sofofa, lo que si me corresponde es ratificar nuestro compromiso".

Quienes tampoco dejaron pasar desapercibidas las polémicas frases del exasesor de Piñera, fueron el presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino y el presidente de la Sofofa Bernardo Larraín Matte, quienes, en una carta a El Mercurio, sostuvieron que "creemos que las críticas se encuentran en la nostalgia de un pasado afortunadamente largamente superado, aquel donde el mundo empresarial solo era protagonista de aquellos foros y debates donde podía anticipar y controlar su resultado".

"Incorporarse activamente en la discusión de esta agenda como un actor más que hace sus planteamientos con transparencia e independencia parece de toda lógica; permanecer al margen de la misma es quizás la razón por la cual algunos de sus derroteros pueden resultar cuestionables", agregaron en la misiva.

Ambas autoridades empresariales recalcan que su presencia en la COP25 "es una oportunidad única de aprender" y reconocen que "son muy conscientes de todos los riesgos que implica organizar el evento, y en poco tiempo sabemos que habrá discusiones muy incómodas y críticas duras al mundo empresarial, algunas de ellas sin justificación, pero preferimos formar parte de la discusión".

La respuesta del Gobierno

La respuesta desde el Ministerio de Energía no se hizo esperar. En conversación con Tele13 Radio, el secretario de Estado, Juan Carlos Jorbet, señaló que "él (Barros) da cuenta de una postura que no es solo de él".

"Me imagino que hay grupos empresariales que tienen el temor de que, en el marco de la COP25, se dé una discusión que tenga un sesgo muy pro medio ambiente, pero hay un supuesto en ese temor que no comparto en cuanto a que cuidar el medio ambiente es contrario al desarrollo económico", agregó.

El titular de Energía, puntualizó en que "algunas voces del empresariado miran el evento solamente desde la óptica económica".

Jobet aseguró que "la mayoría de las medidas que se deben tomar para combatir el cambio climático son económicamente beneficiosas para el país y que ha Chile se le abren enormes oportunidades de negocio con el calentamiento global en el litio, cobre verde e hidrógeno verde".

Al debate también entró el ministro de Ciencia, Andrés Couve, quien defendió la COP25, señalando que “lejos de generar un clima riesgoso para el sector privado, estamos frente a una oportunidad para avanzar hacia una economía sostenible que sea parte de un desarrollo integral del país”, en declaraciones que recoge La Tercera.

Kast vs Kast

El mundo político no quedó ajeno a esta polémica empresarial. El excandidato presidencial, José Antonio Kast, salió en defensa de Fernando Barros y valoró la postura del exabogado de Augusto Pinochet.

"Hay unos que prefieren quedarse callados y sumarse a la corriente populista. Otros alzan la voz y desafían a las minorías circunstanciales con valentía. Bien Fernando Barros, la COP25 es un peligro para la discusión pública en Chile", escribió el líder de la ultraderecha en su cuenta de Twitter.

Ante este, quien reprendió las palabras del fundador del Partido Republicano fue su propio sobrino, el senador de Evópoli, Felipe Kast.

"El Cambio Climático no es una “corriente populista”, sino una urgencia de primer orden para la humanidad, y especialmente para nuestros hijos. Para enfrentar este desafío debemos recurrir a la ciencia, no al populismo", publicó el exprecandidato presidencial de Chile Vamos en Twitter.

“En el mundo hay gente que aún cree que la tierra es plana”

Desde el mundo parlamentario, algunos diputados integrantes del Consejo Asesor de la cumbre medioambiental también enfrentaron las críticas de Barros. Para el diputado RN Sebastián Torrealba, sostuvo que “en el mundo hay gente que aún cree que la tierra es plana. Hay evidencia científica para decir que eso no es así, y que el cambio climático existe y hay que ocuparse de eso. Tenemos que asegurar el crecimiento de los países pero desacoplado del impacto ambiental, eso se puede hacer pero con empresarios como Barros, es difícil”.

A su turno, la diputada Catalina Pérez, presidenta de Revolución Democrática, comentó que “hay diferencias en el mundo empresarial respecto al compromiso que desean tener con la COP. A nosotros los que nos preocupa es que el espacio de la COP sea un espacio para que empresas que contaminan, laven su imagen, y que hoy se suben al carro del evento con aportes monetarios sin tener un compromiso empresarial real. Es importante que esté el empresariado pero esperamos que más allá de lo económico, el compromiso sea efectivo con el cambio en los modos de producción de sus industrias”.