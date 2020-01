Tribunal Constitucional declara admisible el requerimiento de TVI y ordena suspender consulta de VTR ante el TDLC

VTR ingresó el año pasado una consulta al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) en la que pedía levantar las condiciones que debió acatar para concretar su fusión con Metrópolis en 2004.

La filial del grupo Liberty Global argumentó en aquella oportunidad que el mercado de televisión de pago ha cambiado sustancialmente y dichas medidas hoy le impiden competir en igualdad de condiciones y limitan su capacidad de entregar una oferta innovadora.

Sin embargo, según consigna Pulso, el pasado 2 de enero, el Tribunal Constitucional (TC) declaró admisible un requerimiento de inaplicabilidad presentado por TVI y ordenó suspender el procedimiento de VTR ante el TDLC.

Cabe mencionar que TVI es dueña de las señales Zona Latina y Vía X en la televisión por cable.

Según el escrito presentado por TVI, la compañía inició un procedimiento no contencioso ante el TDLC, pues "tiene absolutamente claro que dicho procedimiento no permite una real oposición de quienes han sido víctimas de sus abusos anticompetitivos".

Por esta razón, TVI pidió al TC suspender la tramitación de la causa que VTR inició ante el TDLC en septiembre.

De acuerdo al fallo, el alzamiento de las condiciones "afecta directamente los intereses legítimos de TVI, los cuales no puede defender debidamente si no es a través de un procedimiento contencioso, para lo cual, sin la aplicación de las frases impugnadas del artículo 29, aquello no sería posible".

Cabe mencionar que en 2016, VTR se vio envuelta en una disputa judicial cuando cortó las transmisiones de Via X, Zona Latina y ARTV. El caso llegó hasta la Corte Suprema y finalmente, en 2019, los canales volvieron a la parrilla de la compañía.

Consulta el fallo del TC a continuación:

TC ordena suspender consulta de VTR ante TDLC by El Mostrador on Scribd