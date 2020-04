A diferencia de los que opinan que estamos iniciando una nueva etapa en el capitalismo –que abandona el neoliberalismo, para iniciar un nuevo modelo de más conciencia protectora del medio ambiente– opino que hay y habrá una gran tendencia a regresar al modelo que ha prevalecido en los últimos 50 años.

Hay varias razones para pensar así.

La primera es que hay dos grandes países con economías gigantes, China e India, en pleno desarrollo, cada una con su propio modelo económico básicamente capitalista que, aunque enfrenten una disminución en su tasa de crecimiento, son un porcentaje grande de la economía y de la población mundial. ¿Qué significan para Chile? Son determinantes para mantener en actividad la economía chilena, principalmente su minería extractiva.

La otra razón, y muy poderosa, es la gran concentración de la riqueza que hay en Chile y que esa cúspide económica integrada por grandes grupos es la que toma las macrodecisiones. No se trata que una mayoría popular no pueda alterar esas decisiones, pero la experiencia de varias décadas y de varias crisis económicas es que no son los gobiernos o los parlamentos los autónomos para tomar en Chile las macrodecisiones. Hay una intrincada relación de poder en que esos grupos son determinantes para el curso de las decisiones económicas y también de las grandes líneas de cambio político.

Los Luksic, Angelini, Matte, Said, Yarur y Piñera, por nombrar a los principales, cada uno con un perfil diferente en sus inversiones, son los que concentran parte significativa de las decisiones que producen efecto en la economía nacional. No son los únicos en estructurar la economía chilena. También ha tenido influencia la clase política dominante. Hemos tenido 8 años de Gobierno de Bachelet con mayoría parlamentaria, pero no se alteró la estructura productiva del país. Más bien se profundizó su desindustrialización y el trabajo por cuenta propia en servicios menores. Mucho menos se pensó que se requería un desarrollo industrial para elaborar nuestra riqueza en materias primas mineras. Tampoco alguno de los últimos cinco gobiernos se ha planteado, con un mínimo de responsabilidad, lo que reemplazará en la economía a la extracción minera cuando esas reservas de cobre, hierro, litio, manganeso y potasio se agoten.

Tal vez lo más progresista que la política pueda ofrecer para modernizar y adaptar la economía chilena es un gobierno con mayoría socialdemócrata, que en el plano partidario aún no se ha materializado en la política.

Hoy está claro y es evidente que organizar una sociedad socialista no es tarea para un país pequeño como Chile. Esta solo sería factible con la formación e integración de una Federación de Estados Latinoamericanos, meta que siempre figuró en el programa del socialismo chileno.