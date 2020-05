Desempleo golpea en todo Chile: cuatro regiones superan los dos dígitos y CUT apunta a “fracaso” de las medidas de protección

El desempleo en Chile volvió a subir en el trimestre móvil febrero-abril y alcanzó al 9% de la fuerza laboral, su nivel más alto en un década pese a que el periodo incluye solo la mitad de los efectos de la pandemia.

La cifra representa un incremento de 1,9 punto porcentual en doce meses, con la construcción, el comercio, la agricultura, la pesca y la industria manufacturera como los sectores más afectados de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística (INE).

El panorama no es para nada alentador y según el ministro de Economía, Lucas Palacios, es posible que sigamos viendo alzas del desempleo en los próximos meses, "pero menores a nivel nacional que en la capital, que es donde se concentra el mayor daño sanitario y económico del covid-19", dijo a través de Twitter.

Cabe mencionar que el miércoles, la Universidad de Chile informó que durante marzo el desempleo en el Gran Santiago llegó al 15,6%, su nivel más alto en 35 años. Por su parte la encuesta del INE arrojó para Santiago durante el trimestre febrero-abril una tasa de desocupación del 9,4%. Frente a este resultado, la Ministra del Trabajo, María José Zaldívar, dijo estar sorprendida.

"Efectivamente son más bajas de lo que nosotros estábamos esperando. Pero, hay que considerar que el trimestre móvil que está siendo evaluado, es bastante disímil", aseguró.

"Tenemos un mes de febrero que fue muy bueno con una reactivación económica; tenemos dos semanas del mes de marzo donde no estábamos todavía insertos en la crisis sanitaria, dos semanas con crisis muy profunda; y luego durante abril tenemos un período en que si bien teníamos una crisis sanitaria, social y económica, teníamos también una herramienta como era la ley de Protección al Empleo", explicó la ministra del Trabajo.

Frente a la ocupación y fuerza laboral, la secretaria de Estado comentó que es un elemento muy preocupante y que van a tener que analizar con bastante detalle en los próximos meses porque vemos que los que están quedando desempleados no están buscando trabajo, y eso puede entregarnos cifras que pueden ser "equívocas".

"Hay que entender que estamos con una tasa de desempleo menor, cuando en verdad lo que estamos haciendo es estar disminuyendo la masa de trabajadores", cerró la secretaria de Estado.

Desempleo en regiones

A nivel regional, se destaca la Región Metropolitana -las más poblada del país, con más de 7 millones de los casi 19 de todo el país, y en la que se ubica la capital-, donde la tasa de desocupación del trimestre febrero-abril de este año fue de 9,4 %, expandiéndose 2,0 puntos porcentuales en doce meses.

Pero Santiago no es Chile y, según la información entregada por el INE, 6 de las 16 regiones del país tuvieron tasas de desempleo por sobre el promedio nacional de 9%. Entre ellas, cuatro superaron los dos dígitos.

Las mayores cifras se dieron en Antofagasta (11,1%), Atacama (10,5%), Coquimbo (10,6%), Valparaíso (10,7%) yla Región de O'Higgins que alcanzó el 9,1%.

Para el caso de Antofagasta se trata del nivel más alto para la región desde el trimestre enero-marzo de 2018, cuando la tasa tocó el 11,2%. Respecto a Valparaíso, el desempleo actual es el registro más grande desde el trimestre marzo-mayo de 2010, cuando se ubicó en 11%.

Entre las regiones con los menores niveles de desempleo destacaron la de Los Lagos (5,3%), la de Aysén (5,6%) y Magallanes (6%). Eso sí, en el caso de Los Lagos y Magallanes, las cifras de este último trimestre no se veían desde 2011, mientras que en Aysén el porcentaje es el más alto desde 2013.

Es reflejo del fracaso de las medidas de protección

Desde la Central Unitaria de Trabajadores señalaron que la advertencia estaba hecha y que si no se tomaban medidas preventivas, no solo respecto de la crisis sanitaria sino que también respecto de la crisis social y económica. A lo que nos íbamos a enfrentar es un "fracaso en la protección de la vida y un fracaso en la protección del empleo. Eso es lo que nos está revelando la encuesta", comentó la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa.

"En un escenario como este, no es un debate ideológico, sino que es una necesidad urgente para poder tener liquidez y tener recursos que permitan no solo apoyar y acompañar a las empresas que están en una situación crítica sino que también exigirle el compromiso de que no sigan despidiendo trabajadores", agregó la dirigenta.

Figueroa concluyó que la situación actual ha llevado a la salida de muchas personas del mercado laboral, lo que se refleja en que la tasa de participación laboral se ubicó en 56,7%, es decir, una contracción de 5,1 pp en un año y de 6,7 pp en el trimestre, destacó.