Presidente de la CPC asegura que el sector privado ha estado a la altura de la crisis y califica impuesto a los más ricos como "un error"

El presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Juan Sutil, se refirió a la propuesta presentada por parlamentarios de la oposición sobre un impuesto a los mayores riquezas del país. A su juicio, esto es "un error", ya que se trata de recursos que ya están siendo trabajados en el sistema.

En conversación con radio Cooperativa, Sutil explicó que hay países como Francia que lo implementaron y que tuvieron que echar pie atrás porque "es un impuesto al ahorro, y esa plata está toda trabajando y aportando al Fisco, a través de los impuestos que pagan las empresas -las empresas las hacemos los trabajadores y empresarios-, y al aplicar un impuesto estás restringiendo, porque esa plata no está en un cofre, está en fábricas, en operaciones productivas, en el sistema", sostuvo.

De acuerdo al presidente de la CPC, las medidas transitorias generan inseguridad e inestabilidad. "Hoy puede ser una vez y mañana otra. No es que esté por no subir impuestos, no hay nada más constante que los cambios; sin embargo, hay un dato absolutamente objetivo: todos los impuestos transitorios aplicados en Chile en los últimos años han quedado permanentes", comentó.

Según Sutil, el mundo va a quedar "mucho más pobre, los capitales van a ser muchísimo más escasos, y todos los países van a salir a competir por esos capitales para un reenganche de la economía. Pero también todos (los capitales) van a mirar la estabilidad política y seriedad".

Cabe mencionar que el proyecto de ley que fue ingresado al Congreso por la oposición busca crear una Renta Básica de Emergencia para que las familias chilenas enfrenten la pandemia social y económica provocada por el coronavirus. La iniciativa, firmada por diputados desde el PC a la DC, busca establecer un tributo de 2,5 por ciento a los grandes patrimonios en pos de obtener dichos recursos.

Hemos estado a la altura

El timonel de la CPC apuntó a que en el país se requiere una "reforma general", ya que estamos al debe en muchas cosas, incluyendo al Estado. "Hay muchas reparticiones capturadas, la eficiencia es muchas veces es deficiente. Se amerita cambios muy radicales y su modernización, y reasignación de cosas que se pueden prescindir y optimizar", señaló.

En ese sentido, Sutil destacó que ha habido varias propuestas, y todas tienen cosas positivas, que se pueden unir, discutir, implementar, mejorar y de alguna manera "lograr que esas medidas puedan permitir, entre otras cosas, proteger la salud de los chilenos, y de los empresarios y trabajadores", recalcó Sutil, quien valoró en ese sentido la labor del sector privado frente a la crisis.

"Hemos hecho muchas cosas para estar a la altura, partiendo por proteger la salud de todos nuestros trabajadores, con estrictas medidas de control sanitario en las empresas. Por ejemplo, en Ñuble, Punta Arenas, la zona norte y otros lugares, fruto de la responsabilidad, se ha logrado mantener las actividades", concluyó.