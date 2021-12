Ex asesor económico de Sichel califica a Boric como "socialdemócrata a última hora" 

Alejandro Alarcón, economista y académico de la Universidad de Chile, y ex asesor de la campaña de Sebastián Sichel, abordó los cambios que ha tenido el programa de Gabriel Boric, de cara a la segunda vuelta presidencial. Y es que, tras los resultados de la primera pasada política, los candidatos se han visto en la obligación de hacer cambios hasta en sus equipos económicos, para salir a capturar los votos necesarios, a dos semanas del balotaje.

En conversación con El Mostrador en La Clave, el docente fue crítico con el abanderado de Apruebo Dignidad y lo calificó como "socialdemócrata a última hora", ya que, a su juicio, "lo primero que había producido era una situación en la que la ciudadania no lo apoyó".

Para Alarcón lo más relevante es "la búsqueda de la estabilidad fiscal". Para lograr aquello y además sostener el endeudamiento, asegura, "se necesitan acreedores, y si estos no te dan los recursos o no te los prestan el programa cae. Y eso se llama default, una situación muy grave para cualquier economía".

En ese sentido, el economista sostuvo que los desafíos para un próximo gobierno son, independientemente del resultado, "primero buscar una estabilidad fiscal para que el país siga recibiendo los aportes desde el exterior, los acreedores externos, es decir, todo tipo de financiamiento que no se genera en el país". Y el otro gran desafío sería la reactivación de la economía. "Hemos vivido en una especie de sueño creciendo al 15% y seriamente eso no es sostenible porque se produjo sobre la base de un consumo transitorio, no permanente. Y eso quiere decir que no se puede sostener a menos que haya un crecimiento de la capacidad de producir de la economía y eso se logra con inversión", comentó.

El ex asesor económico de Sebastián Sichel dijo estar a la espera espera del próximo informe del Banco Central, respecto a la inversión, ya que sus cálculos dan una tasa de inversión muy baja "y necesitamos por lo menos 20%". En síntesis, manifestó, las claves son "reactivación" y buscar la "sostenibilidad fiscal". Este último concepto es parte del programa de José Antonio Kast.

A pesar de que ninguno de los dos tiene su programa definitivo, Alarcón criticó que el programa del candidato de Apruebo Dignidad no está en su versión final. "Lo que yo he visto en el programa de Boric, buscando, porque todavía no hay programa definitivo, porque él dijo que lo iba a ajustar y se convirtió en una especie de socialdemócrata a última hora. Esa es la verdad. Boric aparece ahora muy moderado y lo primero que había producido era una situación en la que la ciudadania no lo apoyó".

El académico aclaró que "no estoy hablando de las ideas de equidad y transformación que yo creo que la población apoya, hablo de tener un programa sostenible en el tiempo que no provoque males mayores".

Alarcón recalcó que en esta coyuntura lo mas importante es la estabilidad política. "Nadie pone sus lucas en juego, en inversión, si ve que no hay estabilidad política. Por eso que la estabilidad es muy importante, que existan instituciones que respalden a la democracia, que respalden a la gente que está invirtiendo, a los trabajadores que tengan contratos validos y bien hechos. Eso es la clave, es la estabilidad política y eso es lo que nos falta en estos momentos", afirmó.

Además, a su juicio, "los políticos ya no son solo la cara. Son eso y sus programas. Si no honran sus programas caen en la mas absoluta falta de credibilidad, y por lo tanto aumenta el problema".