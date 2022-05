Comisiones de Trabajo y Hacienda del Senado aprueban indicaciones al proyecto de salario mínimo del Gobierno: este martes pasa a discutirse en Sala

Las comisiones de Trabajo y Haciendo -debatieron unidas- del Senado aprobaron de forma unánime de forma general y particular el proyecto de salario mínimo del Gobierno que establece un monto de $380 mil desde del 1 de mayo, para posteriormente subir a los $400 mil desde el 1 de agosto -reajuste de 14,3%-.

Además, se establece un alza de $400 mil a $410 mil en enero de 2023, en caso de que la inflación anual al mes de diciembre sea superior al 7%. El proyecto se despachó a la Sala del Senado para ser discutido este martes.

En la iniciativa que presentó el Ejecutivo también se encuentra un aporte compensatorio frente a la subida de los precios de la canasta básica de alimentos, a lo que se suma un subsidio temporal de $22 mil por trabajador de micro, pequeñas y medianas empresas. Frente a esto, desde el Gobierno presentaron indicaciones para acceder a la compensación.

Los legisladores, aprobaron la eliminación del "factor ventas" que contemplaba el proyecto original, que delimitaba los montos de subsidios a las empresas beneficiadas, con esto no importa el nivel de ventas obtenidos, serán ayudadas de igual forma. Otro artículo aprobado es el que aumenta el subsidio por trabajador de 22 mil pesos a $26 mil a partir de agosto de este año.

Frente a este escenario, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, explicó a Emol que "en la discusión de la reunión anterior se planteó la pregunta de cuál era la consistencia que tenía el hecho de que tuviéramos en la práctica dos valores para un ingreso mínimo que eventualmente tenía tres valores, primero en los $380 mil, después en los $400 mil a contar de agosto, y luego, eventualmente, $410 mil a contar del 1 de enero si es que la inflación llegara a exceder el 7% al término del año".

"Sobre esa base lo que vamos a proponer es que partiendo de los $22 mil en mayo, junto con el segundo incremento del ingreso mínimo en agosto, tengamos en ese momento un segundo tramo de $26 mil. Y luego, en caso de que el ingreso mínimo aumentara a $410 mil en enero, en ese caso el aporte a las pymes sería del orden de los $32 mil que estaba señalado en el proyecto original. En el fondo se crea un peldaño intermedio que beneficia a todas las pymes por los trabajadores que perciben el ingreso mínimo", complementó.

Otras indicaciones

Otra de las indicaciones presentadas por el Ejecutivo se encuentra una nueva propuesta sobre la canasta básica protegida, la que se extendería el beneficio de aporte mensual compensatorio desde diciembre 2022 hasta abril de 2023.

También se suma a las indicaciones aprobadas la que contempla como beneficiarios a los causantes de las familias usuarias del subsistema de Seguridades y Oportunidades y Chile Solidario, esto si los los beneficiados no reciben Asignación Familiar o Subsidio Familiar (SUF).

Ante esto, la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, expresó que "esta indicación tiene doble objetivo, en efecto por un lado extender la vigencia del complemento a la canasta familiar que se produce a efectos de las variaciones en el precio de la misma, y en segundo lugar, ampliar la cobertura haciéndola llegar a los beneficiarios del subsistema de Seguridades y Oportunidades, tanto en la versión de aquellos que están adscritos a este subsistema, como aquellos que provienen del programa originario que era Chile Solidario".

"Esto va a alcanzar a 41.500 personas más con un costo adicional de $3.405 millones en 2022, y uniforma la cobertura a los mismos términos del actual Aporte Familiar Permanente, más conocido como bono marzo", agregó.

Otra de las modificaciones que realizaron tiene que ver con el Ingreso Mínimo Garantizado (IMG),para suprimir el cálculo proporcionado de este beneficio en consideración de las jornadas ordinarias de trabajo inferiores al límite semanal. Asimismo, se indica que el trabajador ya no tiene que contar con el empleador para solicitar este beneficio.

Frente a estas indicaciones y a lo aprobado por las comisiones, el Ejecutivo detalló que el gasto fiscal para el 2022 será de $18.207 millones, y subirá a $144.780 millones en caso de que la inflación llegue al 7% en enero de 2023.

El punto que aún no genera consenso en la oposición es el pago del subsidio a las pymes y las gratificaciones. Ante esto, el presidente de la comisión de Hacienda y senador UDI, Juan Antonio Coloma, precisó que "existe un tipo de trabajador que ganan un poquito más del mínimo, por ejemplo, el mínimo más horas estraordinarias, o el mínimo más bono, ese trabajador igual sube a $380 mil, pero la pyme no recibe bonificación por ese trabajador. O sea la bonificiación es para el rango de ingreso mínimo, o ingreso mínimo pero con gratificaciones, pero no el tramo intermedio".