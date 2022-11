Ministro Marcel descarta sexto retiro de las AFP: "No corresponda hacerlo hasta que se cumpla un año de la discusión anterior"

Los diputados Gaspar Rivas (PDG), Rubén Oyarzo (PDG), Pamela Jiles (Ind-ExPH) y René Alinco (Independiente) emplazaron a la presidenta de la comisión de Constitución de la Cámara Baja, Karol Cariola (PC), "a poner fecha y hora para la discusión de los proyectos sobre retiro de fondos de pensiones, que duermen hace meses en la comisión de Constitución".

Si bien la diputada Cariola indicó en la sesión de este lunes que una vez a la semana habrá un espacio en la comisión que preside para discutir proyectos de ley que —desde que inició el período en marzo— se hayan solicitado discutir por parte de diputados y que esto aún no ocurra, desde el Gobierno descartaron de plano por el momento impulsar la medida que interviene los fondos previsionales.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, fustigó las iniciativas que buscan nuevamente extraer fondos desde las AFP y subrayó que no se puede tramitar un proyecto de ley similar a otro que fue rechazado hasta dentro de un año, aludiendo al fracaso del quinto retiro en la Cámara de Diputados.

Y si bien el jefe de la billetera fiscal aseveró que "lo que se ha planteado es distinguir entre discutir y votar", acusó que se trata de "un resquicio para reabrir un tema que sabemos que no se puede abrir hasta un año después y, ligado a eso, se amenaza a la presidenta de la Comisión en caso de que no lo haga. Es decir, se está presionando a la presidenta de la Comisión para que ponga en tabla un tema que no corresponda hacerlo hasta que se cumpla un año de la discusión anterior".

Recordemos que los diputados Jiles, Alinco, Rivas y Oyarzo, amenazaron con censurar a la actual presidenta de la Comisión de Constitución de la Cámara, de no poner en tabla el proyecto de un sexto retiro del 10% de AFP.

"Si la Ley dice que un mismo proyecto que se rechazó no se puede tratar hasta un año más tarde, bueno hay que esperar a que transcurra ese año", reiteró el ministro Marcel.

A sus palabras se sumó, el diputado del PS Marcos Ilabaca, quien sostuvo que "independientemente del discurso populista que tienen algunos, en particular ciertos parlamentarios, lo cierto es que ayer se abordó este tema al interior de la Comisión de Constitución, y me tocó ayer ser presidente incidental de dicha instancia, donde la presidenta titular estableció un procedimiento en que fue acordado por todos sus integrantes, pero hay parlamentarios que pareciera no les gustan los acuerdos ni las decisiones de mayoría y trataron de forzar el proceso de discusión que necesariamente debe ser adoptado por el pleno de la comisión con la presencia de la presidenta titular".

"En mi caso particular, hoy soy un miembro más de la comisión y yo lo he dicho permanentemente, no se puede seguir jugando con las expectativas de la ciudadanía”, manifestó el diputado Ilabaca.







En ese sentido, el parlamentario socialista agregó que “hoy hay algunos que prefieren, sabiendo que no están los votos suficientes en la Cámara de Diputados, jugar con estas expectativas de la gente porque no les interesa efectivamente lo que sufren las personas, lo que les interesa es su beneficio particular y poder permanecer en la prensa a veces con hechos que rayan con la dignidad del cargo al inventar temas como éste. En mi caso, como todos los saben voté a favor por el primero, segundo, tercero, cuarto y quinto retiro, puse en el segundo, el tercero y el cuarto en tabla, ¿y qué pasó con el cuarto y quinto?, se rechazaron en la sala de la Cámara por más de 30 votos, entonces, cuando tú pones estos temas sobre la mesa uno debe tener meridiana claridad de que esto efectivamente va a influir en la ciudadanía, y lo cierto es que algunos prefieren mentirle a la población diciendo que tienen los votos cuando realmente no los tienen”.

Finalmente, Ilabaca dijo que “no podemos estar disponibles para estas cosas, con las personas y sus sueños no se puede jugar. Me tocó ver, sobre todo en el último retiro cuando se perdió por tan alta votación, a mucha gente que me señalaba con mucho dolor que ellos tenían presupuestado sus gastos respecto a esas expectativas, lo que fue un mero sueño populista de algunos pocos, por lo que no podemos prestarnos para mentirle a la gente”.