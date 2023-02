Keeping up with La Polar: incautan ropa de la marca "Kendall+Kylie" de las hermanas Jenner

La "teleserie" de la ropa falsificada que protagoniza La Polar podría sumar un nuevo actor, luego que a la cuestionada multitienda se le retuviera un contenedor con vestuario de una de las marcas propiedad de las hermanas Kendall y Kylie Jenner del conocido "clan" Kardashian.

Kendall y Kylie son hijas de la personalidad de televisión y empresaria estadounidense Kris Jenner, a quien se la conoce por ser la productora ejecutiva y protagonizar junto a su familia el reality show Keeping Up with the Kardashians.

Según consignó Diario Financiero, esto podría suceder en el marco de la querella que inició Aduanas por contrabando, lo que se sumaría a una demanda del Sernac: en un container se encontraron 1.464 polerones y 3.204 buzos de marca “Kendall+Kylie”.

Las prendas, de acuerdo al citado medio, tendrían un valor cercano a los US$ 39 mil (cerca de 31 millones de pesos chilenos), y quedaron incautadas.

Cabe mencionar que el Sernac estima que existen antecedentes suficientes para establecer que La Polar ha estado comercializando prendas de vestir no originales o auténticas, al menos desde 2020, con rótulo de marcas de reconocido prestigio como Columbia Sportswear Company, siendo reconocido expresamente por la propia multitienda en transacción celebrada con dicha empresa en 2021, donde declaró que adquirió productos no originales "de buena fe" a un proveedor extranjero. Lo anterior sumado a información complementaria, como declaraciones y antecedentes de dominio público.

Asimismo, La Polar ha comercializado ropa de marcas como Adidas AG, Under Armour Inc. y Levi Strauss & Co., pero que, de acuerdo con las declaraciones de las propias marcas, las actuaciones y fiscalizaciones del Servicio Nacional de Aduanas y demás antecedentes disponibles, no tendrían el carácter de originales o auténticas, pues no fueron acreditados tales atributos por parte de la multitienda.

"Tras analizar los antecedentes concluimos que La Polar estaría vendiendo ropa no original, situación que nos parece de la máxima gravedad, pues se trata de una práctica que afecta la confianza de los consumidores y al mercado formal, que día a día compite por entregar productos y servicios de calidad", enfatizó el Director Nacional del Sernac, Andrés Herrera.

El servicio busca que la empresa devuelva el dinero e indemnice a las y los consumidores que habrían sido afectados por estas prácticas y se le apliquen las máximas multas establecidas en la Ley.

Además, cerca de 70 mil prendas de vestir que ingresaban a Chile en 5 operaciones consignadas a empresas La Polar o a sus proveedores ha retenido el Servicio Nacional de Aduanas entre septiembre del 2022 y enero del presente año, por un valor de más de 779 millones de pesos, luego de determinar que se trataba de mercancías que infringían la Ley de Propiedad Industrial e Intelectual.

Aduanas presentó una querella criminal en contra del representante legal del proveedor y de quienes resulten responsables por los delitos de Contrabando y Falsificación Imitativa. Por su parte, los representantes legales de Under Armour y de Adidas presentaron también las querellas respectivas.

Aduanas informó que, en su rol fiscalizador, el evitar en ingreso a Chile de falsificaciones es una de las líneas prioritarias de trabajo constante porque representa un golpe al comercio lícito y la seguridad de las personas y porque se constituye en una de las formas de financiamiento del crimen organizado.

5 procedimientos

Además del trabajo permanente para evitar el ingreso de falsificaciones al país, desde septiembre del año pasado se han desarrollado 5 procedimientos de presunta vulneración a la ley de propiedad intelectual e industrial cuya destinación directa o indirecta es a la empresa La Polar, con incautación de cerca de 69 mil 725 productos de vestuario por un valor de $958.595,37 dólares.

La Directora Nacional, Alejandra Arriaza, informó que ya suman 3 querellas presentadas por el servicio fiscalizador en contra de los representantes de La Polar o su proveedor: la primera corresponde a la detección de 18.557 productos Adidas presuntamente falsos detectados en el puerto de Valparaíso por un valor de $279.376,32 dólares, la segunda corresponde al caso inspeccionado hoy por la máxima autoridad aduanera y la tercera por el ingreso de 10.440 unidades de pantalón jeans de mezclilla para hombre que imitan la marca Wrangler, también en San Antonio, valorizados en $ 145.397,11 dólares.

En los dos restantes, que también corresponden a ropa consignada a La Polar, se está a la espera de la decisión de las marcas respecto a posibles querellas.