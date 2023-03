Economista Alejandro Alarcón e inflación: "Todavía va a ser alta, puede cambiar este año, pero en términos analizados va a ser del 6 al 7%"

El economista y docente de la Universidad de Chile, Alejandro Alarcón, abordó este jueves la actualidad económica que atraviesa el país, en concreto las cifras que entregó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) sobre el desempleo en el último trimestre (diciembre 2022 - febrero 2023) que llegó al 8,4%.

"Es manifestación de lo que ya sabíamos, esto básicamente es porque no se han creado puestos de trabajo en el mercado formal, solo tenemos una creación de trabajo informal que empuja al 30% de la fuerza de trabajo. Estamos en unos de los peores momentos de la economía en muchos años", indicó en el programa "Al Pan Pan" de El Mostrador Radio.

Alarcón también se refirió a la inflación que tiene el país actualmente, asegurando que "la inflación que todavía va a estar alta, puede cambiar este año, pero en términos analizados va a ser del 6 al 7%, lo que está fuera del rango meta y también provoca una caída en la actividad".

Asimismo, le atribuyó estas cifras a las expectativas de un mayor gasto público y la falta de gobernabilidad que hay en el oficialismo. "las expectativas de inflación están siendo alimentadas por expectativas de mayor gasto público. No creo que el ministro de Hacienda vaya a salirse del presupuesto de la Nación. Pero hay mucho desorden dentro del Gobierno, el ruido que producen la confrontación de Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático, quizás la falta de gobernabilidad le pasará la cuenta al país".

Tasa de interés y retiros

El docente cree que el Banco Central mantendrá la actual tasa de interés hasta julio, porque hay un "gallito entre la política monetaria y la política fiscal" y, por lo tanto, la respuesta de la entidad frente "a las expectativas de una inflación lejos de los rangos de meta presupuestados es mantener la tasa de interés en más de un 11%".

Este escenario tendrá efecto en el alza del valor de los créditos hipotecarios, culpando de esto a los retiros desde los fondos de pensiones, que afectó a "los fondos prestables para finalizar viviendas y eso en su primer impacto fue la subida de la tasa de interés hipotecaria".

"Yo no puedo creer las tasas que tenemos en Chile y eso es solo porque los retiros le pasaron la cuenta al financiamiento hipotecario, eso es distinto a la inflación. Los retiros también provocaron efectos en la inflación", complementó.

Diferencia de precios entre Chile y otros países

Mirna Schindler preguntó sobre la diferencia que hay entre los precios de productos en Chile y el extranjero, los precios en Chile con respecto a otros países, el exasesor económico de la Asociación de Bancos señaló que esto se debe a dos razones: Chile tiene el IVA más alto de los países OCDE y que en nuestro país no se subsidian muchos productos básicos.

Sin embargo, es enfático al aclarar que Chile no tiene la capacidad de subsidiar estos productos, "porque eso afecta al gasto público. Aquí hay un dilema tremendo, o elegimos más gasto y subsidio, pero agravamos la inflación. En Argentina el gasto público ha llegado a una inflación del más del 100%".

El economista sostuvo que como una solución a esta problemática es la redistribución del gasto público y que este se dirija a los más pobres. "Hay gastos que hay que cortar simplemente, por ejemplo, el tamaño del aparato público, ese es un tema que está pendiente", complementó.

"Acá lo que se mira como solución de amplios sectores el Gobierno es que simplemente hay que expandir el gasto público, eso va a provocar más inflación, eso va a provocar menos actividad, y más sufrimiento a la gente pobre", comentó al respecto.

Por otro lado, también propone como redistribución del dinero, la devolución del IVA a la gente de menores ingresos. Además, precisó que nuestro país puede llevar a cabo tal tarea, ya que en la pandemia se crearon bases de datos de las personas, pero esto requiere estructurar el gasto público.

Sistema de Pensiones

Chile Vamos hará entrega de su propuesta de reforma a las pensiones (proyecto liderado por el Gobierno) en donde destaca que el 6% vaya a una capitalización individual.

Sobre el financiamiento de este proyecto, el economista precisa que "hay dos tipos de financiamiento, uno de capitalización individual y otro solidario, que es un subsidio para gente de menos recursos y eso se financia con gasto público proveniente de los impuestos".

En el último punto, recalcó que "si realmente queremos ayudar a los pobres, eso hay que hacer (ordenar y disminuir el aparato público".

Alarcón cree que las personas no quieren que sus ahorros vayan a un sistema de reparto, y que eso se vio en el resultado del plebiscito del 4 de septiembre donde ganó la opción Rechazo de la propuesta constitucional. "Hago una hipótesis: una de las razones que provocó el resultado del 4 de septiembre, fue que la gente no quiere sistema de reparto, la gente quiere su plata en un sistema de ahorro previsional donde la pueda ver y que no vaya a un sistema de reparto".

Video vía YouTube: El Mostrador