Especular, una forma de invertir de alto riesgo

Invertir busca obtener ganancias en el largo plazo en base a un análisis de la información financiera y perspectivas de una empresa (análisis fundamental), mientras que especular busca obtener ganancias de corto plazo con un alto riesgo en base principalmente a las estadísticas de los precios y el volumen de compra y venta (análisis técnico). En ambos casos, como una ley natural, para obtener ganancias se requieren asumir riesgos, y cuando especulas para obtener altas ganancias en forma rápida, también te expones a muy altos riesgos, incluso de perder todo tu capital.

Invertir es destinar una cantidad de dinero a un proyecto, un negocio o en instrumentos financieros con el fin de obtener una ganancia. Aquí la decisión se apoya principalmente en un análisis de esta potencial ganancia (mercado, precios, costos, entre otros). Si esta inversión se acomoda a mi plazo de inversión (meses o años) y tolerancia al riesgo, entonces hace “match” conmigo. A medida que a la empresa le empieza a ir bien, el valor de mi inversión crece. Ese valor debería reflejarse en un mayor precio en una bolsa de valores.

Pero, los mercados no son perfectos y ocurre regularmente que el precio que una persona está dispuesta a pagar por un instrumento financiero o cualquier bien, podría no ser igual a su valor de mercado. Podría ser más o menos, dependiendo de varios factores, y principalmente por la información disponible para todos los inversionistas.

Aquí es donde entran los especuladores. Al especular lo que intenta una persona, con alta tolerancia al riesgo, es obtener ganancias de corto plazo (minutos, horas, días) aprovechando las fluctuaciones de los precios con relación a su verdadero valor. Un especulador (suena mejor “trader”) se apoya principalmente de un análisis técnico, que consiste en múltiples indicadores estadísticos de precios, volúmenes de compra y venta, con los cuales decide realizar “una apuesta”. Al especular, puedo tomar “apuestas” esperando que un instrumento financiero suba de precio, o baje (venta corta), y obtener ganancias. Incluso un especulador puede pedir prestado (o endeudarse) para multiplicar sus ganancias.

Sea cual sea tu opción para obtener ganancias, si es como inversionista o como trader, un axioma en inversiones, que es como una ley de la naturaleza, es que para obtener grandes ganancias se deben asumir, ex ante, grandes riesgos. Posiblemente has visto graficada esta idea en una curva cóncava hacía abajo, donde el eje vertical es la ganancia potencial, y el eje horizontal es el riesgo, que siempre se toma ex ante.

El trading es una actividad de muy alto riesgo, por lo tanto, si se obtiene una ganancia, podríamos decir que es “justa”, porque el resultado opuesto podría fácilmente implicar perder todo el capital, y quedar en cero, si, si, en cero, y en cuestión de minutos.

Para muchos, frente al noble agricultor o una empresa, los especuladores son considerados por muchos como parásitos en una economía, pero los especuladores también juegan un rol en mantener un mercado sano y que los precios, tal vez fijados en forma artificiosa, reflejen el valor de los instrumentos financieros, o también de bienes y servicios.

Finalmente, como consejo, si vas a especular, busca una plataforma de trading ojalá con domicilio en Chile y de buena reputación, caso contrario podría tener algunos inconvenientes para repatriar tu dinero después. Especula solo con el dinero que no necesites, y que puedas perder en su totalidad. Nuestra recomendación es desde luego que inviertas, siempre considerando tus objetivos y tu tolerancia al riesgo. Si decides invertir a través de fondos, detrás de cada fondo existe un equipo de analistas expertos que realizan los análisis fundamentales de cientos de instrumentos financieros de distintos emisores como empresas o gobiernos, con el fin de crear un portafolio altamente diversificado y resiliente que genere valor en el mediano y largo plazo.

