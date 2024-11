BHP anuncia histórica inversión en Chile: US$13.700 millones para Pampa Norte y Escondida

Síntesis generada con OpenAI

BHP invertirá hasta US$ 13.700 millones en Chile, su mayor plan desde 1990. El 78% irá a Escondida, con proyectos como una nueva planta concentradora (US$ 4.400-5.900 millones) y la ampliación de Laguna Seca (US$ 2.600 millones). También desarrollará tecnología para recuperar cobre y reabrirá Cerro Colorado en 2031.

Desarrollado por El Mostrador