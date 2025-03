Reporte sobre mujeres en empresas: aumenta presencia en directorios pero persiste brecha salarial

Ad portas de una nueva conmemoración del Día Internacional de la Mujer, se presentó el VI Reporte de Indicadores de Género en las Empresas en Chile, un estudio elaborado por el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, y la Fundación ChileMujeres.

El informe, que se basa en datos de empresas que reportan a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), analiza la brecha de género en participación laboral, salarial y acceso a cargos de alta responsabilidad.

Los principales resultados del reporte muestran avances y desafíos persistentes. A nivel general, de acuerdo al sondeo, las mujeres representan el 39,6% del total de trabajadoras en las empresas evaluadas, pero esta cifra disminuye drásticamente en cargos de mayor responsabilidad, como las gerencias de primera línea (25,6%) y los directorios (22,1%).

No obstante, a pesar de estas brechas, se destaca un aumento significativo en la participación femenina en los directorios, con un avance de 11 puntos porcentuales en los últimos cuatro años, pasando de un 13% a un 24%.

“Empresas Cero”

El informe también pone de relieve la existencia de “Empresas Cero”, aquellas que no cuentan con mujeres en ningún nivel jerárquico o en puestos clave como las gerencias de primera línea o los directorios. En total, 7 empresas no tienen mujeres trabajadoras, 177 carecen de mujeres en gerencias de primera línea y 182 no cuentan con mujeres en sus directorios.

El análisis por rubro muestra importantes disparidades. Los sectores con mayor participación femenina son “Otras actividades de servicios” y “Enseñanza”, mientras que la menor representación se encuentra en “Construcción” y “Explotación de minas y canteras”.

En cuanto a la brecha salarial, las empresas reportan una diferencia del 9,3% en los niveles administrativos y medios, y un 8,6% en el nivel ejecutivo, siempre en perjuicio de las mujeres.

Destacando diferencias entre empresas, las empresas IPSA presentan una mayor participación femenina entre las trabajadoras (43,7%) en comparación con las demás empresas (36,1%). Sin embargo, las IPSA tienen una menor representación en cargos de gerencia de primera línea y directorios, con un 20,3% de mujeres en estos puestos, frente al 22,2% en el resto de las empresas.

El análisis por tamaño de las empresas muestra que las grandes empresas tienen una mayor participación de mujeres en los cargos de trabajadoras (39,6%) y directorios (22,8%). Las pequeñas empresas, en cambio, registran la mayor proporción de mujeres en gerencias de primera línea, con un 35,6%.

“Esto no es un juego de suma cero”

El lanzamiento del estudio tuvo lugar en el auditorio del edificio patrimonial Palacio Pereira. Durante la jornada se presentaron los principales resultados de esta sexta edición, los cuales fueron analizados por un panel de conversación. El espacio de diálogo estuvo integrado por la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Solange Berstein; la gerenta general de ChileMujeres, María José Díaz; y el gerente general de La Araucana, Francisco Sepúlveda.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, abrió las palabras destacando el elevado aporte de la presencia de mujeres en la economía: “La OCDE en un informe del 2023 estimó que la reducción simultánea de las diferencias de participación entre hombres y mujeres de la población laboralmente activa y la hora de trabajo podría aumentar el crecimiento potencial de Chile del PIB per cápita en un cuarto de punto porcentual por año. Cuando nos preguntamos qué nos puede hacer crecer en el futuro, cómo podemos aumentar nuestro potencial de crecimiento, esto es algo que está delante y que no involucra un costo importante. Fundamentalmente esto no es un juego de suma cero; no es un juego de suma cero en los directorios; no es un juego de suma cero en la economía; no es un juego de suma cero en el empleo. La mayor equidad de género, más oportunidades para las mujeres, significa un juego de suma positiva. Todos ganamos con estos cambios”.

“Los resultados del reporte muestran que iniciativas como ésta -que visibilizan los indicadores no solo a nivel general y por rubro, sino también individualizados por empresas- están moviendo la aguja en nuestro país. El trabajo sistemático y constante está generando conciencia en las empresas”, añadió la presidenta ejecutiva de ChileMujeres, Francisca Jünemann.

Tras el cierre de este lanzamiento, el ministro de Economía, Fomento y Turismo, Nicolás Grau, enfatizó: “Valoramos mucho los avances que se reportan en este documento. Creemos que es importante que estén las mujeres en todos los espacios relevantes de la vida social. La empresa es un espacio muy importante, allí se toman decisiones muy relevantes que no solo impactan a las personas que trabajan en el interior de la empresa, sino que impactan en la sociedad como un todo. Y por eso es muy relevante para que las empresas tengan una mayor productividad, para que se puedan hacer cargo de mejor manera de los desafíos que existen en la sociedad, es muy importante que las mujeres estén bien representadas en todos los espacios de la empresa, ya sean trabajadoras, gerentas o directoras”.

A raíz de lo anterior, la presidenta ejecutiva de ChileMujeres, analizó cómo han progresado las cifras: “En lo positivo, vamos avanzando en mujeres en directorios de forma permanente, con 11 puntos en los cuatro últimos años, avanzando de 13% a 24% si medimos a las mismas empresas que han sido parte del reporte durante todo este período. Este aumento constante de mujeres en directorios esperamos genere como efecto igualdad de oportunidades para las mujeres e igualdad salarial. Lo que más nos debe preocupar es la base de la pirámide: que las mujeres puedan ingresar y desarrollarse con igualdad de oportunidades, alcanzando las gerencias de primera línea”.

El informe abarca a 500 empresas y más de 360 mil trabajadoras.