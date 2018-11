Dávalos demanda a Nicolás Monckeberg por "denuncia calumniosa" en el caso Caval

Sebastián Dávalos Bachelet sigue con su ofensiva judicial a partir de las esquirlas que dejó el caso Caval. Primero fue la demanda contra Canal 13 y las rutinas de "Yerko Puchento" que se burlaban de él y ahora concretó una acción legal contra Nicolás Monckeberg, ex diputado y actual Ministro del Trabajo.

Dávalos considera que Monckeberg incurrió en el delito de "denuncia calumniosa" al involucrarlo en el caso Caval.

“Sebastián Dávalos debe dar explicaciones por la compra y venta de terrenos en Machalí porque estas transacciones se realización cuando era funcionario público”, es una de las frases las que alude el querellante.

"El actuar doloso que se imputa por parte del querellado Sr. Monckeberg Díaz, a mi representado, radicó fundamentalmente en su calidad de hijo de la ex presidenta Verónica Michelle Bachelet Jeria y el cargo que desempeño como ex funcionario de la dirección sociocultural de la Presidencia, no obstante, dichas afirmaciones, a juicio de esta parte y la contundente sentencia pronunciada por el tribunal competente, se sustentó en hechos falsos e imputaciones de delitos que jamás existieron siquiera remotamente”, dice el escrito consignado por La Tercera.