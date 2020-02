Tapando el sol con un dedo, el Gobierno insiste en que su gran problema fue de comunicación antes del 18-O: "Nunca fuimos capaces de comunicar para qué queríamos crecer"

La Ministra Secretaria General de Gobierno, Karla Rubilar intenta bajar la tensión respecto de lo que se configura ya como una profecía autocumplida: que en marzo las manifestaciones ciudadanas serán especialmente violentas y el orden público se verá más afectado de lo que ha sido hasta ahora, desde el 18 de octubre. Rubilar, en entrevista con La Tercera, asegura que el Gobierno no está pensando en un mes en particular, sino en como enfrentar un año 2020 que parece especialmente complejo.

"Sabemos que hay preocupación en la ciudadanía respecto de marzo, que hay hitos relevantes que pueden generar preocupación dados los cuatro meses que hemos vivido. Pero el gobierno decidió no prepararse para marzo, sino para el año 2020. ¿Por qué? Porque el 2020 es un año que está lleno de hitos: están el plebiscito, las primarias que pudieran existir, las elecciones municipales y de gobernadores; podemos, incluso, tener elecciones de constituyentes. Por lo tanto, la preparación, sobre todo en materia de orden público y de seguridad que están comandando el ministro Blumel y el subsecretario Galli, busca haber aprendido de los cuatro meses anteriores. En ese entendido, se están analizando las situaciones geográficas y socioculturales de los lugares donde se ha producido violencia, porque la violencia de la Plaza Italia no es lo mismo que pasa en la comisaría de Pudahuel, en Puente Alto o en una región como Antofagasta. El aprendizaje, unido a la reforma estructural y la transformación de Carabineros, que probablemente va a ser uno de los anuncios del Presidente durante marzo, debiera ir de la mano de mayores herramientas para enfrentar eventos que aspiramos que no pasen, porque queremos que este 2020, a diferencia del 2019, no esté marcado por la violencia, sino por el debate constituyente", aseguró.

La vocera, de todas formas, espera que el mes donde en la práctica comienza el año laboral, sea por el contrario, el comienzo de un período auspicioso para el gobierno de Sebastián Piñera

"Nosotros aspiramos a que marzo sea el mes de los acuerdos de verdad. Si algo nos enseñó la encuesta CEP es que la gente valora a los líderes que son capaces de sobreponerse a sus ideologías por el bien común y llegar a acuerdos con otros que piensan diferente. Por lo tanto, marzo debiera ser un mes de grandes acuerdos, donde pudiéramos sacar adelante la reforma previsional, el ingreso mínimo garantizado, las leyes de seguridad que van faltando y donde podamos ponernos de acuerdo cómo enfrentamos el plebiscito y, entre todos, damos garantías de que esa sea una jornada histórica", afirmó.

Rubilar cree que el problema del gobierno ha sido su incapacidad para transmitir el liderazgo de Piñera como gestor de crecimiento económico y políticas públicas, desde antes del estallido social. "Primero, hemos reconocido con humildad que uno de los fuertes que tenía nuestro gobierno era la capacidad que sigue teniendo el Presidente de ser, en materia de políticas públicas económicas, probablemente uno de los Presidentes con más respaldo. Sin embargo, nunca fuimos capaces de comunicar para qué queríamos crecer. Parecía que el crecimiento, la posibilidad de tener mejores indicadores, eran un fin en sí mismo, cuando en realidad lo que queríamos era que, al crecer el país, íbamos a tener recursos para cerrar las brechas de desigualdad, generar mayor identidad territorial y darle sustento financiero al profundo sentido social que tenía el programa de gobierno. No fuimos capaces durante mucho rato de comunicar bien eso", enfatizó.

En ese sentido insistió en que hubo problemas con el "relato" que sale desde La Moneda hacia la ciudadanía " teníamos un relato que parecía ser mucho más de números que de personas y el corazón del programa de gobierno era cómo les mejorábamos la calidad de vida a las personas. Y ahí creo que hay una lección; tuvimos errores de comunicación de nuestros diferentes ministros, muchos de ellos muy capacitados, muchos de ellos con mucha sensibilidad social, pero que no tuvieron el feeling de empatizar con que una frase, una forma de expresión podía generar dolor", afirmó, en referencia a los ministros que fueron cambiados en el contexto de las protestas.

Con las lecciones aprendidas, Rubilar anticipa cual será el foco del gobierno en las semanas que vienen:"sabemos que la paz social no se construye solamente con mejores y más carabineros o con más leyes en materia de antidelincuencia, sino también respondiendo a las demandas sociales que se levantaron con fuerza en octubre. Por eso es tan relevante la reforma de pensiones, la reforma en materia de salud, lo que son todas las leyes antiabuso que el Presidente va a presentar en marzo. En eso estamos. Y no tiene que ver con las encuestas, porque sabemos que la crisis de confianza es tan profunda que no es solamente con nuestro gobierno. . Y no tiene que ver con las encuestas, porque sabemos que la crisis de confianza es tan profunda que no es solamente con nuestro gobierno" aseguró