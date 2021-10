Rincón se le cruza en el camino a Provoste: Presidenta del Senado aseguró que si el proyecto del cuarto retiro "no tiene correcciones, no va a contar con mi respaldo"

A medida que pasan los días, varios han sido los senadores del Nuevo Pacto Social que se han ido abriendo a la posibilidad de votar en favor de un nuevo retiro del 10 por ciento desde las cuentas individuales de las AFP ( a pesar de haber señalado estar en contra semanas atrás), ya sea por convicción, por cálculo electoral o por presión.

La razón que varios esgrimen bajo cuerdas tendría que ver con una que ha cruzado toda la discusión, es decir, la cercanía con las elecciones, o sea, el cálculo electoral, el que abarca desde beneficio personal hasta el buscar sustento de la carta presidencial que los representa.

Y si bien hasta el momento senadores como Guido Girardi (PPD) o Juan Pablo Letelier (PS), han dado señales en favor de la viabilidad de su candidata, hay otros que aún no se abren, y que le ponen presión a una oportunidad única en una campaña que a menos de dos meses de las elecciones, no ha visto aún la luz, más bien permanece estancada, y aferrada a esta oportunidad de intentar de instalarse como la líder del sector.

En este contexto, en entrevista con El Mercurio, la Presidenta del Senado, también DC, y a quien Provoste terminó sustituyendo como carta presidencial de su partido, Ximena Rincón, se le cruzó en un camino que parecía despejado a los ojos del comando de la abanderada.

Consultada por el proyecto que establece un nuevo retiro de fondos previsionales, la senadora por El Maule señaló que "como está despachado en la Cámara, el cuarto retiro no es un buen ejercicio".

"Formulé indicaciones en el primer retiro para mejorarlo con la retención de pensiones de alimentos, un drama que no se quería ver, posibilidad de reintegro porque la personas tienen que apostar a ahorrar para su vejez, esa medida no se acogió", recordó Rincón.

Respecto de la actual discusión, en la que aún no están claros los votos con los que contaría el proyecto en la Cámara Alta, la presidenta del Senado reiteró que "no me gusta esta medida y si no tiene correcciones no va a contar con mi respaldo".

Rincón ya se había mostrado como detractora a intervenir los fondos de pensión, en agosto de este año, cuando como nueva presidenta del Senado tras la salida de Provoste para lanzarse a la presidencial, se desmarcó del proyecto y fue enfática en que no creía que el retiro desde las AFP sea el camino, apelando a las ayudas estatales.

La senadora DC explicó que entre las indicaciones del actual proyecto están las rentas vitalicias, el pago de impuestos, y la posibilidad de reintegro con extensión tributaria.

La legisladora reconoció que hay "una inmensa mayoría está de acuerdo con el cuarto retiro y no me extraña, todos quieren tener dinero, tienen una mala evaluación del sistema de pensiones".

Pero recalcó que "si el cuarto retiro no tiene estas modificaciones no lo voy a respaldar. Pese a todo lo que hemos hecho, la única justificación es que hay sectores que no han recibido ayuda".

Un nudo que no va a ser fácil de resolver en el caso de que, a diferencia de sus pares, Rincón se mantenga firme en su mensaje.

Esto pues las condiciones que pone sobre la mesa, son las mismas que su conglomerado y carta presidencial catalogaron de "letra chica" , ninguneando de esta manera los impuestos progresivos, o cualquiera de las indicaciones que había ingresado su rival, el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric.

Cabe consignar que Yasna Provoste, al igual que Gabriel Boric, habían sido contrarios al cuarto retiro si es que se cumplían ciertas condiciones, las que hoy se encuentran vigentes.

Cercanos a la ex titular del Senado reconocieron el complejo escenario en que la actual presidenta dejó a su carta presidencial luego de la entrevista de este domingo, y apuntaron a que durante la semana se va a estudiar la fórmula para intentar salir de este "hoyo", todo esto, a un día del debate presidencial.