Alcalde de Ercilla cataloga como "un accidente más dentro de todo lo que pasa en nuestra comuna" incidente sufrido por delegación ministerial

El alcalde de Ercilla, Valentín Vidal, confirmó que la ministra del Interior, Izkia Siches, tras su llegada a La Araucanía, estuvo reunida con Marcelo Catrillanca —padre de Camilo Catrillanca—, en forma privada, y luego se reunió con él, para coordinar una posterior reunión con todos los alcaldes de la región.

En su primera actividad, camino a la localidad de Temucuicui, la delegación ministerial encabezada por la jefa del gabinete se encontró con desconocidos que habrían efectuado disparos al aire y armado barricadas en la vía. El encuentro quedó suspendido temporalmente, sin embargo el alcalde Vidal dispuso de la municipalidad como lugar seguro para la reunión.

"Son accidentes que pasan. Lo catalogo como un accidente más dentro de todo lo que pasa en nuestra comuna", señaló la autoridad comunal.

"Cuando llegamos a un territorio siempre tenemos que pedir permiso", añadió el edil.

El alcalde Vidal dijo a la prensa que "no me consta que hayan habido disparos, sí, corte de caminos, pero no disparos".

"La verdad que desconozco lo de los disparos, solo sé que hubo cortes de camino, por lo que se le comunica a la señora ministra que, por seguridad de todos, la reunión se realizaría en un lugar más seguro", declaró.

"Por motivos de seguridad de la ministra, en este caso, los edecanes decidieron llevar a la ministra a reunirse con el comunero en un lugar más seguro y qué lugar más seguro que la municipalidad", cerró, afirmando que la ministra del Interior logró reunirse con el padre del fallecido comunero mapuche Camilo Catrillanca, Marcelo Catrillanca.