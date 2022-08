Senado votará proyecto de amnistía para "presos del estallido" el próximo miércoles

El Senado puso en tabla el proyecto de amnistía para los denominados "presos del estallido" y se espera que la votación se realice el próximo miércoles 17 de agosto.

Los comités se reunieron y votaron para poner en tabla la iniciativa, sin embargo, por no estar todos los oficialistas -que estaban en contra-, ganó la oposición.

Con un largo proceso legislativo, la iniciativa fue ingresada en diciembre del 2020 y, desde entonces, no ha contado con los votos para ser aprobada.

La senadora Fabiola Campillai (Ind) criticó a inicios de julio al Gobierno por no insistir en el proyecto. Además, apuntó que autoridades del Ejecutivo no han respondido a peticiones de audiencia. En tanto, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Giorgio Jackson, indicó que el proyecto "no concita el apoyo mayoritario en el Senado" y afirmó que el gobierno presentará una alternativa a la iniciativa.

La decisión de poner en tabla el proyecto para el próximo miércoles fue visada, con votos a favor de los comités de oposición, mientras que el oficialismo rechazó la idea, sin embargo, no estaban todas las bancadas presentes, por lo que finalmente el proyecto quedó para la próxima semana.

Según consignó El Mercurio, los comités parlamentarios de oposición se reunieron precisamente para solicitar poner en tabla dicha iniciativa como una opción para "transparentar posiciones".

"Logramos que el próximo miércoles se ponga en tabla el proyecto de ley de indulto, para transparentar quiénes están a favor o en contra de los violentistas del estallido social que están en prisión", sostuvo el jefe de comité de la UDI, Iván Moreira.







Por su parte, de acuerdo al matutino, el senador Pedro Araya (Ind.) dijo esperar que la discusión "sea con altura de miras y que exista un pronunciamiento del Senado en este tema que es altamente sensible". Y agregó: "En lo personal, creo que no se puede seguir dilatando la aprobación oel rechazo de este proyecto, ya que es necesario enfrentar y buscar solución a los distintos problemas que generó el estallido social".