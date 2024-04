Ministra Vallejo por crítica de empresarios: “Ponen por delante el pesimismo antes que la evidencia”

En conversación con el programa Mesa Central, la ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió a la votación de censura a la mesa de la Cámara de Diputados, que tendrá lugar este lunes, luego de una tensa semana tras la elección de la nueva directiva de la corporación, con la diputada Karol Cariola (PC) en la presidencia.

“La verdad es que lo que tenemos a la vista es una conducción de mesa transversal que responde a un acuerdo original. El problema que tenemos con algunos sectores, es que se plantean casi siempre más excusas para evitar avanzar en acuerdos, antes que poner a las personas por delante. (…) Entonces, en la política necesitamos, más que excusas, voluntades reales para avanzar en los compromisos establecidos, pero también en aquella agenda legislativa que es prioritaria para la ciudadanía”, dijo.

Respecto a las acusaciones de intervencionismo por parte del ministro Álvaro Elizalde, Vallejo señaló que “el gobierno sabía que las bancadas oficialistas estaban conversando con todos los sectores para lograr respetar el acuerdo. No es solamente con el PDG o con Gaspar Rivas, sino que con todos los actores políticos que están representados en el Congreso Nacional. Porque aquí lo que se busca, independientemente de las militancias, es que los acuerdos se cumplan. Y eso es lo que hizo el oficialismo y lo que hicimos nosotros también como gobierno, facilitando los entendimientos para lograr eso y poder destrabar el tema de la conducción de la Cámara, para que esta semana pasemos a los asuntos que son de fondo, que es la agenda legislativa”.

“Nosotros valoramos el resultado y esperamos que la próxima semana el Congreso y la Cámara de Diputados y Diputadas puedan ya centrarse en lo importante. (…) Al final son puras distracciones y lo que esperamos todos es que la agenda legislativa avance”, agregó.

La ministra de la Segegob también abordó los coletazos tras las declaraciones del presidente Gabriel Boric, quien acusó a grupos empresariales de intentar “aportillar” la tramitación del pacto fiscal.

“Yo quisiera poner la pelota más en el piso en esto, porque el mundo empresarial es tan diverso como la política chilena. (…) Existen algunos sectores a los cuales yo llamaría a poner más en el centro la evidencia que la retórica, porque se instala como una anteojera ideológica que, por ser gobierno izquierda, no estamos por el crecimiento, no queremos alianza público-privada, pero la evidencia dice todo lo contrario”.

Respecto a las cifras, la vocera de Gobierno afirmó que en los “últimos 20 años no habíamos tenido el nivel de inversiones de capital extranjero directo en nuestro país que hemos logrado entre el 2022 y el 2023. Más de 20.000 millones de dólares. O sea, la inversión extranjera en Chile, a pesar de que algunos dijeron que iba a disminuir por la llegada del presidente Gabriel Boric al poder, en vez de no llegar, llegó y generó el principal aumento en los últimos 20 años”.

“El crecimiento económico se dijo que iba a ser negativo el 2023. Entre menos 1.5 y 2% menos de Producto Interno Bruto. Y eso no solo no pasó, sino que crecimos. El Imacec ahora en febrero habló de 4,5 y las proyecciones del Banco Central hablan de un crecimiento de entre el 2% y el 3%. Las proyecciones de nuestro gobierno es que el 2024 íbamos a crecer entre un 2% y un 3% y todos decían que eso era irreal, que estábamos viviendo en un mundo que no era realista, porque Chile iba a crecer entre un 1% y un 2%. ¿Y qué es lo que vemos ahora? No solamente que teníamos la razón, sino que hasta el Banco Central dice que las proyecciones de crecimiento son lo que nosotros estábamos estimando”, declaró.