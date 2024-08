Daniela Arecheta, candidata a gobernadora por Magallanes: “No podemos seguir malgastando recursos”

La ingeniera y militante de Evópoli, Daniela Arecheta, es la carta de Chile Vamos para disputar el sillón del gobierno regional de Magallanes y la Antártica Chilena en las elecciones de octubre, siendo la única mujer en carrera.

Con una campaña enfocada en mejor salud y seguridad, Arecheta enfrentará al actual gobernador oficialista, Jorge Flies, y al consejero regional del Partido Republicano, Alejandro Riquelme.

Respecto a sus principales preocupaciones, advierte sobre el impacto en la región de las investigaciones relacionadas al caso convenios, y el mal uso de los recursos públicos por parte de la actual administración.

“En nuestra región falta gestión. Falta realmente tener los pies en la tierra y ver cuáles son las necesidades”, afirmó.

-¿Por qué decidiste ser candidata a gobernadora por Magallanes?

-He visto muchas falencias en la región en este último tiempo. Estamos con una tasa de desempleo prácticamente del 7 %, como si estuviéramos en pandemia, y la pandemia ya pasó hace harto rato. También temas de salud. Y en general la gestión que ha tenido el gobierno regional, siendo que tenemos un Presidente que es de la región, no ha impulsado una inyección de recursos para que realmente lleguen a la gente.

Por lo tanto, como magallánica realmente he estado bien indignada con ese tema, y eso fue como un potencial para decir hay que empezar a levantar nuestra región, sobre todo viendo la gestión del actual gobernador.

-Profundicemos sobre cuál es tu evaluación de la gestión del actual gobernador Jorge Flies y cómo han impactado las investigaciones por el caso convenios que se han hecho en la región…

-Nunca se había visto que la gobernación, la casa donde se ve todo el presupuesto, haya sido allanada. Al actual gobernador lo pararon en el aeropuerto y le incautaron su celular, su notebook, lleva más de tres meses siendo investigado. Yo creo que eso nos afectó a todos como magallánicos, nosotros en este sentido siempre habíamos sido bastante transparentes al momento de trabajar, y hoy juzgan a la región completa. Eso indigna, al ver que también el proceso de investigación ha sido lento, lo tenía la Fiscalía de Aysén, ahora se encuentra en la Fiscalía de La Serena. Y creo que en los procesos que involucran falta de la probidad de recursos públicos, deberían ser más ágiles las investigaciones. Hasta el momento todos los magallánicos estamos a la espera para ver qué pasa, entonces la Fiscalía debería haber agilizado, sobre todo cuando se trata de temas de corrupción. No estamos hablando de temas menores, porque no solamente está involucrada esta gobernación, sino varias a nivel nacional.

-¿Cuáles son las prioridades en materia de gestión para Magallanes y los desafíos en desarrollo que no hayan sido abordados hasta ahora?

–Hay que incentivar el trabajo, la contratación de nuevas personas, por lo tanto, mi inyección en ese nicho va a ser para las pequeñas y medianas empresas. Tenemos la salmonicultura, que representa hoy en día una potencia para nuestra región, ya que es la industria que genera mayor empeño. Además, no son empleos con salarios bajos, estamos hablando de salarios altos y eso obviamente a la gente le incentiva a trabajar dentro de la salmonicultura. Obviamente tenemos que seguir siempre pendientes de todas las normativas sanitarias, que Sernapesca haga sus fiscalizaciones como corresponde, con el fin de potenciar siempre esta industria.

Las pymes y las medianas empresas, potenciarlas con fondos tanto en Corfo, Sercotec, para que puedan empezar también a fomentar la contratación de las personas. Estas son algunas de las fuentes más importantes para inyectar recursos hoy día en nuestra región, para de este modo levantar las fuentes laborales y no seguir con estas tasas de desempleo en Magallanes.

-En ese sentido, ¿cómo has visto el proceso de descentralización en el último tiempo, las competencias del gobierno regional y qué herramientas hay que seguir potenciando para el crecimiento de Magallanes?

-Creo que lo que ha faltado acá en la región es tener los pies en la tierra, conocer la realidad de los magallánicos, donde las prioridades de salud y seguridad son fundamentales. Hoy día, por ejemplo, tenemos una alta lista de espera, sabemos que nunca se va a terminar porque las listas de espera existen, pero necesitamos reducir ese número.

Estamos en una región extrema, donde a la gente no le llama mucho venir a una zona que es cara, pero sí hay medios que como gobierno regional podemos invertir. Tenemos una universidad estatal, donde ya hay alumnos que están saliendo, egresados en medicina, y eso hay que potenciarlo con posgrados para que podamos tener especialistas dentro de nuestra región.

Y la verdad es que tu ves a una persona como el actual gobernador, que fue intendente, que ha trabajado tanto tiempo acá, y hoy día los recursos que se requieren no están llegando a la gente. Creo que falta más gestión.

También hay prioridades en seguridad. La cantidad de droga que ha ingresado Magallanes en este último tiempo es impresionante. Nosotros tenemos puertos, tenemos una frontera que prácticamente es un cordelito que cruzas y ya estás en Argentina. Por lo tanto, falta entregar recursos a lo que es frontera, al puerto, para que tengan las maquinarias específicas para ver los contenedores. Hace poco hicieron un decomiso de una persona que venía por barco desde Aysén acá con droga. Eso hay que frenarlo y para mí es fundamental entregar esos recursos. Si bien el gobernador no tiene la facultad de estar directamente con Carabineros de Chile y PDI, porque esa coordinación la tiene el delegado presidencial, pero sí tenemos los recursos para poder entregar todos los equipos necesarios para empezar a frenar la ola de delincuencia que creció.

Los magallánicos hoy en día se sienten inseguros. Si bien dicen que acá no pasa nada en comparación con Santiago, La Araucanía o el norte, como Arica e Iquique, pero la verdad es que para los magallánicos sí es harto. Antes tú no veías robos en pleno centro de la ciudad, incluso tenemos una toma donde la gente tiene armas. Para nosotros eso no es normal. Y creo que en estos cuatro años ha aumentado el nivel de violencia, el nivel de tráfico de drogas. Hemos tenido carteles, fábricas de drogas acá. Por lo tanto, debemos frenar esta situación y entregar los recursos que corresponden a Carabineros y PDI para detener esto.

-A tu juicio, ¿no es solo una cuestión de competencias, sino que falta mayor gestión?

-Falta gestión. Por lo menos en nuestra región sí falta gestión. Falta realmente tener los pies en la tierra y ver cuáles son las necesidades. Por ejemplo, el gobernador quería hacer un puente que cruce de Punta Arenas a Tierra del Fuego, invertir eso. Que tú dices, bueno, ese cruce la mayoría de las personas que lo ocupa son los argentinos, más que los chilenos. Entonces, ¿a quién vamos a beneficiar?

Acá, como te mencionaba, necesitamos inversión en salud, entre otras cosas. El hospital está crítico, lamentablemente ya no hay camas. En Magallanes hay una sola clínica, no es como en Santiago donde hay millones de clínicas. Por lo tanto, obviamente, la mayoría de la gente va toda al hospital, que ya colapsó. Entonces, se necesitan invertir recursos. Es gestión.

Cuesta entender que el gobernador actual teniendo todo a favor, teniendo al gobierno y el sector político a favor, no lo haya aprovechado. Podría haber hecho un excelente trabajo, pero lo único que dejó fue el caso convenios, falta de transparencia, falta de rendiciones a Contraloría. Lamentablemente no podemos tener gente así que nos esté gobernando y que esté utilizando los recursos de todos los chilenos, porque eso viene de los impuestos, y más encima de los magallánicos.

-Finalmente, ¿por qué la región tendría que optar por una candidatura distinta, de otro sector político, y no de continuidad para el gobierno regional?

-Porque mi gestión va a estar enfocada en la transparencia y en la probidad. En consultar con la región realmente qué es lo que necesitamos en el día a día, para saber con certeza dónde ingresar los recursos.

También me parece relevante el trabajo en equipo con el consejo regional. Uno sabe que los consejeros pueden ser de cualquier partido político o independientes, pero a pesar de los colores políticos, tú necesitas trabajar en equipo. Porque todos los que vamos a estar ahí somos magallánicos y necesitamos levantar la región.

Soy magallánica, soy mujer, soy mamá de un pequeño de 11 meses, créeme que ha sido fuerte estar con mi bebé, pero lo estoy haciendo también para que los niños que están creciendo lo hagan en un Magallanes seguro. Donde el hospital siempre fue un lugar ideal para ir a atenderse, hoy día eso no lo estoy viendo, y obviamente es lo que quiero volver a retomar. Donde no tengamos que ir a Santiago a cada rato por un oncólogo, necesitamos especialistas y ya no podemos seguir malgastando los recursos.