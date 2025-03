CFA prevé que el próximo Gobierno deberá recortar gasto público en 6.000 millones de dólares

El Consejo Fiscal Autónomo alertó en su último informe trimestral que, entre los años 2026 y 2029, será necesario ajustar el presupuesto del Estado en 5.950 millones de dólares para cumplir las metas de balance estructural, informó radio Cooperativa.

“Los gastos ya comprometidos superan los niveles compatibles con las metas de Balance Estructural (BE) y, para cumplir con dichas metas, será necesario reducir los gastos en aproximadamente 1,6% del PIB (US$5.950 millones) durante el período 2026-2029”, explicó el CFA en su informe, publicado el viernes.

Añadió que, “en ausencia de nuevos ingresos, la necesidad de ajuste podría ser mayor si no se gestionan adecuada y oportunamente una serie de riesgos. Entre estos, destacan: nuevos incumplimientos de las metas de BE, el encarecimiento del financiamiento, efectos cambiarios en la deuda, subestimación de las necesidades de inversión pública, menor recaudación que la esperada de la Ley de Cumplimiento Tributario, y la activación de gastos o desactivación de ingresos que actualmente no estén adecuadamente registrados en la contabilidad fiscal”.

Preocupación

La advertencia del organismo viene luego de considerar “preocupante”, hace más de un mes, que no se cumpliera la meta fiscal en 2024; y que la Dirección de Presupuestos (Dipres) comunicara que tampoco se alcanzará en 2025.

Esta situación llevó al CFA a recomendar al Gobierno tomar “medidas de mitigación”, como recortar 1.500 millones de dólares este año y preparar un plan de ajuste -que será presentado por el Ejecutivo a mediados de abril-, para cumplir con la meta de Balance Estructural (BE) de -1,1 del PIB, fijada por Hacienda.

En este escenario, el informe del Consejo hizo sonar las alertas en el Congreso, donde diputados esgrimen que el crecimiento económico de 2,6% alcanzado en 2024 no es suficiente como fuente de financiamiento de las arcas públicas si no se aplica otro recorte fiscal.

Crítica opositora

“Lo que señaló el CFA es de la mayor preocupación, porque significa que no se dará cumplimiento al gasto comprometido en los próximos años si es que no hay un recorte fiscal significativo de casi 6.000 millones de dólares”, dijo el diputado Carlos Bianchi, presidente de la Comisión de Hacienda.

“Todo lo ocurrido en la Dipres llama poderosamente la atención, sobre todo cuando el ministro (de Hacienda, Mario Marcel) sigue defendiendo lo que, a todas luces, es indefendible”, añadió.

Su par de la UDI y también integrante de la Comisión, Juan Antonio Coloma, expresó que “la herencia de este Gobierno es que no solamente no habrá holgura fiscal, sino que tendremos un déficit fiscal de 6.000 millones de dólares, lo que es delicado”.

“Por eso, cuando algunos reclaman después que uno se preocupa de ajustar el gasto, les decimos que no es un reclamo infundado”, manifestó el parlamentario, cuya candidata presidencial, Evelyn Matthei, ha prometido, precisamente, un recorte en torno a 6.000 millones de dólares.

En paralelo, la Dipres prevé que la deuda bruta, a mediano plazo, no pase la línea roja del 45% del PIB este 2025. Sin embargo, el CFA advirtió que esto puede verse afectado si no se solucionan riesgos como el incumplimiento de las metas fiscales, los efectos cambiarios en la deuda o la menor recaudación esperada tras la promulgación de la Ley de Cumplimiento Tributario, entre otros.

Desafío para el próximo Gobierno

Tras el informe del CFA, el economista Carlos Smith señaló que el próximo Gobierno tendrá el desafío de “aumentar la inversión y destrabar los proyectos. Esas cosas tenemos que acelerarlas”.

“Esto es como una familia: si la familia Chile quiere gastar más y tener mejores prestaciones estatales, pues una opción es endeudarse -y ya estamos bastante endeudados-; otra es comernos los ahorros -que ya lo hemos hecho-; y la última es generar más ingresos”, indicó el académico de la UDD.

“Y eso último nos falta para agrandar la torta: si seguimos al ritmo de subir un 2,6% económicamente, no será suficiente”, alertó.