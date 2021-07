Los primos Grimalt cayeron con Polonia pero siguen con opciones de avanzar en el Vóleibol Playa mientras que Bárbara Riveros terminó en el puesto 25 en Triatlón

El Team Chile volvió a ver acción en esta jornada en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Los primos Grimalt en Vóleibol Playa, Bárbara Riveros en Triatlón, Clemente Seguel en Vela y la selección femenina de fútbol tuvieron dispares resultados, en un día en el que no quedaron sensaciones tan satisfactorias. Las futbolistas sellaron su participación con una derrota frente a Japón.

Marco y Esteban Grimalt cayeron frente a Polonia por los parciales de 21-17 y 21-18 en su segundo partido de la competición. Ahora los nacionales están obligados a ganar para poder acceder a la siguiente ronda.

Esteban Grimalt habló tras el encuentro, donde mencionó que “fue un partido difícil, con un equipo que sin duda tiene mucha experiencia, es el primer sembrado del grupo, lo que indica que su período de clasificación fue bastante exitoso. Así que sabíamos que era difícil, no hicimos un mal partido pero faltó lograr esos quiebres en los momentos decisivos, partíamos siempre desde atrás y eso nos condicionaba un poquito. Pero seguimos firmes y queda un partido contra Marruecos, partido que tenemos que ganar o ganar y nos sentimos con confianza de que así va a ser”.

Por otra parte, Bárbara Riveros no logró mejorar sus registros en las participaciones anteriores, terminando la prueba de Triatlón en el puesto 25. “La sensación es bastante positiva, luchamos hasta el final. Antes de los Juegos me fracturé una costilla y tuve que parar de correr un poco, me costó mucho recuperarme de eso. Pero los momentos críticos que hubo en la carrera los pude resolver súper bien y me voy muy orgullosa”, sostuvo Riveros.

En Vela, Clemente Seguel marcha en el puesto 19 de la tabla general, luego de seis regatas.