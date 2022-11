Qatar 2022: ¿Qué relación hay entre el 'Atarimae' y la limpieza de los estadios por parte de los hinchas japoneses?

Los hinchas japoneses nuevamente se llevaron las fotos y el reconocimiento del mundo del fútbol al ser vistos limpiando los estadios tras los juegos de la selección nipona en el Mundial de Qatar 2022. Este hecho ya había sido reconocido en Rusia 2018.

Tal como ocurrió hace cuatro años, los hinchas japoneses que fueron al Estadio Internacional Khalifa para presenciar la victoria de su selección ante Alemania por dos goles a uno, sorprendieron a todos al quedarse a limpiar el recinto deportivo.

Los japoneses fueron elogiados por muchas personas y hasta la misma FIFA destacó su comportamiento: "Enorme respeto a estos fanáticos japoneses"

Tidying up after one of their greatest #FIFAWorldCup wins 👏

Huge respect to these Japanese fans 🙌 #Qatar2022 pic.twitter.com/RVwLwykPeq

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 24, 2022