El Real Madrid conquista invicto su decimoquinta Champions League

El Real Madrid se ha proclamado campeón de la Liga de Campeones 2023-24 después de vencer este sábado en la final al Borussia Dortmund en Wembley (0-2), un resultado que le permite alzar la decimoquinta ‘Champions’ de su historia y consolidarse como el ‘rey’ del continente.

Después de una primera mitad con claro dominio alemán y en la que el belga Thibaut Courtois se erigió como salvador, el conjunto blanco se desperezó tras el descanso y consiguió adelantarse en el minuto 74 en una acción en la que Toni Kroos, que ha jugado su último partido como madridista, botó un balón a saque de esquina que Dani Carvajal cabeceó al fondo de las mallas.

Con el Dortmund tocado, un error de Maatsen en un pase atrás en el minuto 83 permitió a Jude Bellingham recuperar el esférico y filtrarlo para Vinícius, goleador también en la final de 2022 y que aprovechó el pase para sentenciar la victoria blanca.

¡¡LA DECIMOQUINTA ES NUESTRA, CAMPEONES, CAMPEONES, CAMPEONES, CAMPEONES!!!

