Funan a concejal Julio Martínez tras polémicos dichos machistas en el marco del 8M

Agrupaciones feministas de Ñuñoa realizaron una "funa" al concejal UDI de Ñuñoa, Julio Martínez, luego que el hijo del recordado periodista deportivo del mismo nombre, esbozara frases de carácter machista en el marco de la huelga feminista y la marcha convocada para el 8 de marzo.

“En Chile las mujeres tienen todas las libertades y están lo más seguras que pueden estar" y “cada chiquilla que está aquí, les aseguro, no les molestaría en lo más mínimo que les regalen rosas, chocolates, un poema que les escriba el marido. No se sentirían en lo más mínimo”, fueron parte de las polémicas frases que lanzó Martínez respecto al movimiento feminista.

Ante estas declaraciones, las agrupaciones Feministas Frente Amplio Ñuñoa, Mujeres de Plaza Ñuñoa y Vicepresidencia de la Mujer del PS Ñuñoa, difundieron un comunicado donde manifestaron que "asistimos hoy a la sesión ordinaria del concejo municipal, a decirle Julio Martínez que no queremos flores sino derechos, que en Chile llevamos 11 femicidios solo durante 2019, que no nos sentimos seguras en la calle y que Ñuñoa no es la excepción".

Además agregaron: "En la hora de incidentes, no respondió. Ese mismo sujeto arrogante que anteriormente se tomó su tiempo para desacreditar la lucha feminista contra el patriarcado y todas sus formas de opresión, no fue capaz de articular ninguna respuesta. Entraba y salía de la sala de consejo".

Por último, invitaron a seguir con la denuncia, manifestación y repudio de estos actos. "Creemos que debemos seguir denunciando a estos personajes públicos, personajes que siguen anclados en un pasado machista, patriarcal y misógino. Pero también, sabemos que desde los territorios, la tarea es ir generando una acción conjunta entre todas las feministas, para interpelar a los gobiernos locales a ir rompiendo con los enclaves machistas que existen en todo su aparataje burocrático".

Video vía Youtube ArengaDelDiablo