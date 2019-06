En medio del paro de docentes liderado por el Colegio de Profesores, movilización que iniciará su cuarta semana sin que aún exista acuerdo con el Gobierno, la ministra de Educación, Marcela Cubillos, fue increpada durante una visita privada que realizó al Cementerio General.

"Miren con quién me encuentro en el cementerio: Quien nos ha anulado todo este tiempo, quien no le importa la educación pública, quien no pone siquiera cara de vergüenza por dejar a los profesores anulados", dice la mujer que decidió registrar el momento.

"¡Renuncia Cubillos, renuncia!", le dice la mujer que trata de "incompetente" a Cubillos.

Las reacciones no tardaron en llegar y fue la propia ministra, quien relató lo sucedido a través de su cuenta de Twitter: "Fui sola hoy al Cementerio General y fue triste encontrarme con profesores que no fueron capaces de respetar ni siquiera un lugar de recogimiento y silencio".

"Esa violencia e intolerancia es la que daña nuestra educación pública y NO puede tener cabida en la formación de nuestros niños", finalizó.