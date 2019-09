“Mentiroso y cínico”: El tenso encontrón entre Daniel Jadue y Gonzalo Müller por acusación de defender a Maduro

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, protagonizó un tenso encontrón con el panelista del programa de TVN Estado Nacional Gonzalo Müller. ¿El motivo? Las elecciones presidenciales celebradas en Venezuela el año 2018.

El militante UDI y académico de la Universidad del Desarrollo acusó al edil del Partido Comunista de ser "vocero" y "defensor de esa elección como democrática y legítima”.

“Lo hiciste durante meses, en todos los medios“, agregó Müller.

Frente al emplazamiento, el alcalde de Recoleta lo trató de “mentiroso y cínico”, aclarando que su participación en Venezuela fue debido a que recibió una invitación a un centro universitario del país, así como a otros 700 delegados de todo el mundo.

“Yo no he hecho ninguna defensa de Maduro, en ningún medio y en ninguna entrevista. Como tú has mentido, te exijo, que en un próximo programa, traigas los medios. Espero que tú los traigas“, concluyó Jadue.